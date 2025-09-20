SPD to zase rozčíslo
Naposled zaperlil sám nejvyšší šéf a inkasovač všelijakých finančních výhod od státu za vhozené hlasy Tomio Okamura: „Přes naše hranice nepronikne ani jeden migrant. Naše země, naše pravidla. Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní.“
Nemohu si pomoci, ale okamžitě mě napadlo komunistické heslo z 50. let, když se začaly drátovat hranice. Dalo by se doslova napsat takto: „Přes naše hranice nepronikne ani jeden agent. Naše země, naše pravidla. Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní.“
Pamětníci si to jistě pamatují. Pamatují si, že nám toto bylo vtloukáno do hlav až do pádu komunismu a přitom ty zadrátované hranice nesloužily k ničemu jinému, než aby se někdo neopovážil opustit vysněný komunistický ráj.
A teď si pojďme vzít tuto jistě geniální myšlenku Tomia Okamury prakticky. Na hranici by tedy musel stát voják každých pár metrů. Jinými slovy bychom potřebovali docela početnou armádu, o které Tomio Okamura tvrdí, že ji nepotřebujeme. To už se musím smíchy za břicho popadat.
Ale budiž. Takže dříve nebo později se zjistí, že na toto není dost vojáků, nebo náklady na jejich platy a držení pozic jsou příliš vysoké a bude se to muset vyřešit nějak technicky. Komunisté to nazývali ženijně-technické zabezpečení. A byl to prostě plot, s písečným pruhem, hladovými vlčáky a nudícími se vojáky, kteří stříleli narušitele jak králíky. Samozřejmě pouze z naší strany.
Svatý boj Tomia Okamury proti imigrantům je pikantní, pomyslíme-li na jeho původ a pomyslíme-li i na to, že Slovák Andrej Babiš bude asi příští premiér. Bude ho chtít Tomio Okamura také vyhodit? Až budou tito dva ve vládě, to bude ještě dost legrace. Skoro se začínám těšit.
A teď opět vážně. Pokud by SPD splnilo svůj předvolební program, tak vyženeme všechny Ukrajince (nevím jestli i Vietnamce a další), ale samozřejmě ne poloviční Japonce a ani Slováky. Stavební firmy, pohostinství, sociální služby, hotely, úklidové služby ale i zdravotnictví budou mít rázem ne málo, ale kritický nedostatek pracovních sil. Uvolní se místa, které „naši lidi“, tedy Češi, kteří jsou naprosto zbídačení Fyalovou drahotou, nemají kde bydlet a žebrají o kus žvance, stejně nebudou chtít obsadit. To radši půjdou na nákup do Kauflandu, nebo pojedou k moři. Krom toho se moc nerodíme, takže nás bude čím dál tím míň. Takže co s tím? Dovážet pracovní sílu z destinací, které nepovažuje SPD za škodlivé? Tedy z Japonska a Slovenska? Nebo odkud?
Dopadlo by to tak, že firmy by přemístily výrobu jinam. Za těmi pracovními silami. Investice by také šly jinam. U nás není pracovní síla. Krom toho bychom díky opatřením na hranici museli vystoupit ze Schengenu, zastavil by se volný tok zboží (tedy SPD bude tvrdit, že ne, že by se jen kontrolovaly kamiony, co vezou). Takže fronty na hranicích. Byrokracie v železniční dopravě. Přemístění skladů jinam. Myslíte, že na to jsou nějaké firmy zvědavé? Odliv turistů. To vše způsobí pokles HDP. Tím pádem pokles výběru daní. Jinými slovy snížení životní úrovně.
A to vše je jen slabý odvárek toho, co by se stalo, kdyby došlo k dalšímu vlhkému snu tohoto politického génia, tedy k plnohodnotnému odchodu z EU.
Asi už musím mít pochopení pro to, že někdo je schopen toto volit. Jeho věc. Ale nějak nechápu, že ten, kdo chce být zvolen, je schopen dělat ze sebe veřejně takového, řeknu to slušně a nikoliv po prezidentsku, hlupáka.
Fotky ze soukromého archivu autora, pořízené přáteli autora, na které má autor autorské právo.
Tomáš Flaška
Pro naše lidi všecko. Tak nějak po slovensku a po maďarsku.
Naše budoucí vládní koalice složená asi z ANO a nějakého podporovatele typu rudí, hnědí, nebo fosilní, bude chtít dělat politiku všech azimutů.
Tomáš Flaška
Ať žijí svobodná média! Ale v naší režii.
Po volbách se asi můžeme těšit na fičák v podobě ovládnutí ČT a ČRo vládní mašinérií. To se stane přes zrušení koncesionářských poplatků.
Tomáš Flaška
Zlá EU, hodný pan Babiš
Titulek úmyslně jednoduchý, protože na jednoduché lidi se musí i jednoduše vysvětlovat. Pro ně ještě doplním, že EU = Evropská unie.
Tomáš Flaška
Jak se jezdí v Itálii?
Jednoduše řečeno – živelně. A vesele. Nikdo se nenervuje a dopravní předpisy jsou spíše doporučením.
Tomáš Flaška
Já se letos fakt na ty volby vykašlu
Volit nepůjdu. Nemám koho. To je časté klišé voličů nejen současné koalice (zklamali mě) ale i opozice (všeci přeci kradú).
