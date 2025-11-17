Slavme dnes všichni a pískejme si jak chceme
17. listopad 1989 může být pro každého z nás důvod ke slavení různý. Já ho dnes například oslavil naprosto stylově, vrátil jsem se letadlem z prodlouženého víkendu v jedné evropské metropoli. Pro mě byl rok 1989 hlavně rokem nabytí svobody pohybu a cestování.
Někdo může slavit to, že od té doby úspěšně podnikal. Proč ne? O tom to bylo, o otevření možností. Tak proč nebýt vděčný za den, který mi tu šanci dal.
Jiný může slavit, že už nemusí chodit na stranické schůze, že beztrestně tu rudou knížku vyhodil.
Další za možnosti studovat dle zájmu a vlastních schopností, nikoliv kádrového posudku. Dokážu si představit i slavení z řad církví, které přestaly být omezovány.
Prostě když má každý nějaký důvod, a je jedno jaký, ať si to oslaví, jak chce. Ale k té svobodě patří i to, že někomu dám najevo, co si o něm myslím. Nebo mi to ti strážci morálky snad chtějí zakazovat?
Mohu to dát najevo jakkoliv, já třeba blogem. Jiný pískáním. Někdo další řvaním. Že tím ukazuje i jaký je sám, je jiná věc. To je jeho problém a co si o něm myslí ostatní, je zase věcí těch ostatních. Rozhodně to ale není o tom, že někdo někomu předepisuje, co si má myslet. Pokud to někdo tvrdí třeba o televizi, tak je prostě prosťáček s IQ tykve, protože se nechá ovlivnit. To se nepodařilo ani komunistům, aby někomu dokázali předepsat, co si má myslet.
A na závěr - vždyť i ti komunisti mají dnes důvod slavit. Přeci jsme nebyli jako oni a podívejte, jak si vyskakují.
Dík za ten listopadový den před 36 lety. A pokud to dnes někomu pouze vlévá zlost a nenávist do těla, tak je to jeho problém a dobře mu tak.
Tomáš Flaška
Cirkusové vládní panoptikum
Nezlobte se na mě, ale tohle by nevymyslel ani Kafka. Ale spíše to ukazuje, že jsme národ Švejků a máme smysl pro humor.
Tomáš Flaška
Poděkování panu premiérovi Petru Fialovi
Pane premiére dnes odcházíte a odcházíte se ctí. Když jste přebíral svou stranu tak byla v troskách. Málokdo Vám věřil, přesto jste jí nakonec pozvedl a dokonce dovedl do Strakovy akademie předními dveřmi.
Tomáš Flaška
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). A není snad jediná.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Ptá se kolega bloger Václav Kříž a odpověď si ani nedal. Pouze konstatoval, že Matěj Hlavatý složil slib a hned využil první příležitost, aby vystoupil v rozpravě.
Tomáš Flaška
Šestidemolice! Těšíme se - už konečně začněte! Každý rozumný bude jásat
Tato skvělá budoucí vláda ještě před volbami neviděla rozpočet své předchůdkyně, ale už věděla, že bude špatný. Je jasné, že tento dokument ukrýval různá zajímavá tajemství a skryté manipulace.
Tomáš Flaška
Vyžírkové invalidů
Nebo invalidní vyžírkové, pokud o tom vědí? V každém případě jsou to docela vykutálené lidské hyeny.
- Počet článků 1465
- Celková karma 28,06
- Průměrná čtenost 2868x