Severokorejský ministr v naší vládě
Při kontrolním dnu na stavbě nového nádraží Praha-Smíchov, které bude kombinováno s novým autobusovým terminálem, se pan ministr prošel stavbou a na první pohled měl jasno: „Ověřuji, zda tu nedochází k mrhání veřejných prostředků.“ Vzhledem k tomu, že nenásledovalo trestní oznámení ani rozhořčená tisková konference, tak inspekce dopadla dobře. Ale uznejte, kdo to umí? Nepodívat se do účetnictví, neanalyzovat faktury, objednávky, smlouvy. Nepodrobit kontrole výběrová řízení subdodavatelů, nerozpitvat zadávací dokumentaci, neprovádět prověrky smluvních dodavatelských firem. Pan ministr pouhým pohledem na stavbu určí, že je vše v pořádku. Auditorské firmy mohou jen závidět. Ve vládě máme opravdové experty!
Ale ta hlavní legrace měla teprve přijít.
Vzpomeňte si na srbský Novi Sad, kde čínská firma stavěla střechu nad nástupišti, ta se zřítila a měla na svědomí 16 osob. Pan ministr pohlédl na stavbu nové desky nad budoucími železničními nástupišti, po které budou jezdit autobusy, a ortel vyřkl okamžitě: „Tady vidím robustnost konstrukce na první pohled.“ A usoudil, že zřícení nehrozí. Není nad to mít zkušeného statika ve vládě.
Majitel mnohé stavební firmy si jistě povzdechne: my na stavbě zkoušíme u betonů pevnost v tlaku, objemovou hmotnost, konzistenci, nasákavost a děláme další zkoušky, ale pan ministr to vidí na první pohled, že je vše OK. Toho bychom potřebovali!
Projektanti zamáčknou slzičku: my musíme počítat torzní momenty konstrukcí, dimenzovat nosníky, přesně definovat nosnosti překladů. Máme na to nejmodernější (a nejdražší) software a výkonné počítače to zpracovávají několik hodin. Nemluvě o štábu pracovníků, kteří musí ty počítače několik týdnů krmit potřebnými vstupními údaji. Pan ministr tohle zvládá od boku a okamžitě!
Na tohle nemá ani Kim Čong-un, který ví vše a dokáže řídit cokoliv. Tady k dokonalosti už chybí jen zástup úředníků ministerstva a vedoucích jednotlivých oddílů stavby aby za ministrem chodili a do notýsku si poznamenávali každé jeho svaté slovo, které z něj vypadne.
Jenom aby mu premiér Andrej Babiš nezačal jeho schopnosti závidět a z vlády ho neodvolal.
Vládní groteska pokračuje.
Tomáš Flaška
Mikromanagement zbídačelých českých cestovatelů
Vláda, musím uznat, dokazuje každým dnem svou pověst sboru snaživých komiků. Naposledy v souvislosti s íránskou krizí.
Tomáš Flaška
1938, 1948, 1968. Jaké byly rozdíly?
Magická osmička na konci letopočtů 20. století se do našich dějin navždy smutně vepsala. Bude pokračování?
Tomáš Flaška
Kdo všechno hodil Ukrajinu přes palubu, a proč
Dnes jsou to čtyři roky, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Válčí tam již déle, než válčila za 2. světové války, postoupila podstatně méně.
Tomáš Flaška
Jak to tedy u nás je s tou nezávislou justicí?
Velmi, velmi zajímavě. Stačí si chronologicky sestavit vyjádření Andreje Babiše v kauze Ptačí hnízdo a nestačíte se smíchy za břicho popadat.
Tomáš Flaška
Uhři jsou Uhři a je jedno jestli dolní nebo horní
Požadavek na Chorvatsko, aby povolilo přes své území přepravu ruské ropy dopravené po moři, se snad ani nedá slušně pojmenovat.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá
Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...
Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd
Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...
Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách
Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...
Do Harrachova přijede Krakonoš
Přijďte přivítat pána hor. Harrachov se chystá v sobotu 14. března na návštěvu Krakonoše.
Pronájem novostavby bytu 1+kk s parkovacím stáním v Českém Brodě.
Klučovská, Český Brod, okres Kolín
15 500 Kč/měsíc
- Počet článků 1495
- Celková karma 30,39
- Průměrná čtenost 2842x