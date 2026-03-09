Severokorejský ministr v naší vládě

Schopnosti ministra dopravy Ivana Bednárika (navržený SPD) překonávají možná i schopnosti severokorejského vůdce Kim Čong-una. Posuďte sami.

Při kontrolním dnu na stavbě nového nádraží Praha-Smíchov, které bude kombinováno s novým autobusovým terminálem, se pan ministr prošel stavbou a na první pohled měl jasno: „Ověřuji, zda tu nedochází k mrhání veřejných prostředků.“ Vzhledem k tomu, že nenásledovalo trestní oznámení ani rozhořčená tisková konference, tak inspekce dopadla dobře. Ale uznejte, kdo to umí? Nepodívat se do účetnictví, neanalyzovat faktury, objednávky, smlouvy. Nepodrobit kontrole výběrová řízení subdodavatelů, nerozpitvat zadávací dokumentaci, neprovádět prověrky smluvních dodavatelských firem. Pan ministr pouhým pohledem na stavbu určí, že je vše v pořádku. Auditorské firmy mohou jen závidět. Ve vládě máme opravdové experty!

Ale ta hlavní legrace měla teprve přijít.

Vzpomeňte si na srbský Novi Sad, kde čínská firma stavěla střechu nad nástupišti, ta se zřítila a měla na svědomí 16 osob. Pan ministr pohlédl na stavbu nové desky nad budoucími železničními nástupišti, po které budou jezdit autobusy, a ortel vyřkl okamžitě: „Tady vidím robustnost konstrukce na první pohled.“ A usoudil, že zřícení nehrozí. Není nad to mít zkušeného statika ve vládě.

Majitel mnohé stavební firmy si jistě povzdechne: my na stavbě zkoušíme u betonů pevnost v tlaku, objemovou hmotnost, konzistenci, nasákavost a děláme další zkoušky, ale pan ministr to vidí na první pohled, že je vše OK. Toho bychom potřebovali!

Projektanti zamáčknou slzičku: my musíme počítat torzní momenty konstrukcí, dimenzovat nosníky, přesně definovat nosnosti překladů. Máme na to nejmodernější (a nejdražší) software a výkonné počítače to zpracovávají několik hodin. Nemluvě o štábu pracovníků, kteří musí ty počítače několik týdnů krmit potřebnými vstupními údaji. Pan ministr tohle zvládá od boku a okamžitě!

www.pixabay.com

Na tohle nemá ani Kim Čong-un, který ví vše a dokáže řídit cokoliv. Tady k dokonalosti už chybí jen zástup úředníků ministerstva a vedoucích jednotlivých oddílů stavby aby za ministrem chodili a do notýsku si poznamenávali každé jeho svaté slovo, které z něj vypadne.

Jenom aby mu premiér Andrej Babiš nezačal jeho schopnosti závidět a z vlády ho neodvolal.

Vládní groteska pokračuje.

Autor: Tomáš Flaška | pondělí 9.3.2026 8:37 | karma článku: 15,16 | přečteno: 185x

Další články autora

Tomáš Flaška

Mikromanagement zbídačelých českých cestovatelů

Vláda, musím uznat, dokazuje každým dnem svou pověst sboru snaživých komiků. Naposledy v souvislosti s íránskou krizí.

4.3.2026 v 12:12 | Karma: 39,05 | Přečteno: 3657x | Cestování

Tomáš Flaška

1938, 1948, 1968. Jaké byly rozdíly?

Magická osmička na konci letopočtů 20. století se do našich dějin navždy smutně vepsala. Bude pokračování?

25.2.2026 v 19:02 | Karma: 32,44 | Přečteno: 1201x | Společnost

Tomáš Flaška

Kdo všechno hodil Ukrajinu přes palubu, a proč

Dnes jsou to čtyři roky, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Válčí tam již déle, než válčila za 2. světové války, postoupila podstatně méně.

24.2.2026 v 5:20 | Karma: 35,07 | Přečteno: 1769x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Jak to tedy u nás je s tou nezávislou justicí?

Velmi, velmi zajímavě. Stačí si chronologicky sestavit vyjádření Andreje Babiše v kauze Ptačí hnízdo a nestačíte se smíchy za břicho popadat.

23.2.2026 v 8:13 | Karma: 34,65 | Přečteno: 1889x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Uhři jsou Uhři a je jedno jestli dolní nebo horní

Požadavek na Chorvatsko, aby povolilo přes své území přepravu ruské ropy dopravené po moři, se snad ani nedá slušně pojmenovat.

21.2.2026 v 7:08 | Karma: 26,05 | Přečteno: 691x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice
3. března 2026

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...

Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...
9. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...

Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd

ilustrační snímek
9. března 2026  8:01,  aktualizováno  8:01

Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...

Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
9. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...

Do Harrachova přijede Krakonoš

ilustrační snímek
9. března 2026  9:38

Přijďte přivítat pána hor. Harrachov se chystá v sobotu 14. března na návštěvu Krakonoše.

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1495
  • Celková karma 30,39
  • Průměrná čtenost 2842x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.