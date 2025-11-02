Šestidemolice! Těšíme se - už konečně začněte! Každý rozumný bude jásat
Vždyť už šestidemolice prohlásila, že se stavby budou muset zaříznout. To to radši projezdíme na dotacích na jízdné.
Tito noví demokraté vyhráli volby, ale stále ještě si to nedokázali přiznat. Proto radši své poslanecké ovečky chtějí zavázat podpisy. Co kdyby se náhodou pomátli a nehlasovali podle největšího pana předsedy? Ale dá se na to podívat i z jiného úhlu. Odcházející vláda i premiér nedokázali přesvědčit většinu voličů. Chyba není v pětikolce, ale ve voličích samotných. Nepochopili, že to s nimi naši demokraté mysleli vždy dobře. A proto si zvolili demokraty větší, lepší. Však už pan Ševčík prohlásil, aby radši neuveřejňovali své adresy, že nevědí, co se jim může stát. A kdyby se nad tím nějaký soudce chtěl podivovat, tak se musí okamžitě svléknout z taláru.
Navrhuji nerozumné voliče vyměnit. Vždyť nám to jen kazí a nemáme ústavní většinu. Fuj! Takže opakuji, do příštích voleb vyměnit ty hloupé voliče za ty správné, za ty naše demokratické, spolehlivé. Příliv ruských zelených mužíků by to mohl zajistit.
Po volbách se nám tu také objevil další nešvar, skákání do řeči při televizních diskusích. Obdivuji paní moderátorku Tománkovou z CNN Prima News. Ti „demokratičtí politici“ si to moderují sami a její prosby o zklidnění naprosto ignorují. Divím se, že na ně nezvýší hlas. To je ta jejich demokratická výbava. Kultivovanou debatu oni neznají, nikdo je to ve straně nenaučil. Vždyť pořád melou něco o motýle a našich lidech. A přitom mají na mysli jenom nějaké dotace.
Myslím, že si tu povolební demokratickou agitaci ještě pár měsíců užijeme. Musíme to zkrátka přečkat. Přeci za vše, co se nepovede, bude moci vláda předchozí. Třeba nám to vystačí i celé čtyři roky. Ideální by bylo, kdyby to pětikolce konečně docvaklo a přiznala to. Jejich počínání by přestalo rozdělovat společnost a umožnilo vítězům voleb v klidu, aby předvedli, co umí. Klid na práci především. Kritika je zbytečná.
Na konci chci poděkovat mým obdivovatelům za jejich „hrdinské“ příspěvky. Každý blogista má ty své věrné. Kdo patří k těm mým? Namátkou: Zavadil, Jurčák, Nožička, Hladík, Nikl a samozřejmě Kříž. Přátelé děkuji za vaší korektní diskusi! Vytrvejte! Diskusi nechávám otevřenou i pro kolegu Kříže! Snad se z toho nesloží a neklepne ho pepka.
Tomáš Flaška
Vyžírkové invalidů
Nebo invalidní vyžírkové, pokud o tom vědí? V každém případě jsou to docela vykutálené lidské hyeny.
Tomáš Flaška
Pokus dostat šmejdy a policejní konečná
Poslední dobou se roztrhl pytel s pokusy o podvodné vylákání peněz. Trvá to už pár měsíců. A co policie? Podívejme se na to.
Tomáš Flaška
Ještě není ve vládě a už mu to stouplo do hlavy?
Řeč je o potenciálním ministrovi životního prostředí Petru Macinkovi a jeho boji proti CHKO Soutok.
Tomáš Flaška
Konspirátoři zase zaplakali
Po kolikáté už? Teorií o tom, kdo se snaží pošpinit poslance Filipa Turka za Motoristy, se vyrojilo víc než dost. Jako obvykle i dost úsměvných.
Tomáš Flaška
Ďábel se skrývá v detailu
Zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi (i Rozhlas) podává hnutí ANO jako službu občanům, budoucí opozice jako snahu o ovládnutí obou médií.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Invaze na Tchaj-wan? Si chápe, jaké by měla následky, prohlásil Trump
Čínský prezident Si Ťin-pching chápe následky, které by přinesla čínská invaze na Tchaj-wan, uvedl...
Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru
Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až...
Jsme tu jako rukojmí. Ruské vojenské akademie nedovolují kadetům odejít
Ruští kadeti na vojenských akademiích si stěžují, že jejich žádostem o ukončení studia nikdo...
Pražané v dešti slavili Dušičky. Hrob Karla Gotta zaplavily svíčky a květiny
Ani deštivé nedělní počasí neodradilo obyvatele Prahy od návštěvy hřbitovů a připomínky zesnulých v...
Pečovatelka/Pečovatel
Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč
- Počet článků 1461
- Celková karma 27,49
- Průměrná čtenost 2872x