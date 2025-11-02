Šestidemolice! Těšíme se - už konečně začněte! Každý rozumný bude jásat

Tato skvělá budoucí vláda ještě před volbami neviděla rozpočet své předchůdkyně, ale už věděla, že bude špatný. Je jasné, že tento dokument ukrýval různá zajímavá tajemství a skryté manipulace.

Vždyť už šestidemolice prohlásila, že se stavby budou muset zaříznout. To to radši projezdíme na dotacích na jízdné.

Tito noví demokraté vyhráli volby, ale stále ještě si to nedokázali přiznat. Proto radši své poslanecké ovečky chtějí zavázat podpisy. Co kdyby se náhodou pomátli a nehlasovali podle největšího pana předsedy? Ale dá se na to podívat i z jiného úhlu. Odcházející vláda i premiér nedokázali přesvědčit většinu voličů. Chyba není v pětikolce, ale ve voličích samotných. Nepochopili, že to s nimi naši demokraté mysleli vždy dobře. A proto si zvolili demokraty větší, lepší. Však už pan Ševčík prohlásil, aby radši neuveřejňovali své adresy, že nevědí, co se jim může stát. A kdyby se nad tím nějaký soudce chtěl podivovat, tak se musí okamžitě svléknout z taláru.

Navrhuji nerozumné voliče vyměnit. Vždyť nám to jen kazí a nemáme ústavní většinu. Fuj! Takže opakuji, do příštích voleb vyměnit ty hloupé voliče za ty správné, za ty naše demokratické, spolehlivé. Příliv ruských zelených mužíků by to mohl zajistit.

Po volbách se nám tu také objevil další nešvar, skákání do řeči při televizních diskusích. Obdivuji paní moderátorku Tománkovou z CNN Prima News. Ti „demokratičtí politici“ si to moderují sami a její prosby o zklidnění naprosto ignorují. Divím se, že na ně nezvýší hlas. To je ta jejich demokratická výbava. Kultivovanou debatu oni neznají, nikdo je to ve straně nenaučil. Vždyť pořád melou něco o motýle a našich lidech. A přitom mají na mysli jenom nějaké dotace.

www.pixabay.com

Myslím, že si tu povolební demokratickou agitaci ještě pár měsíců užijeme. Musíme to zkrátka přečkat. Přeci za vše, co se nepovede, bude moci vláda předchozí. Třeba nám to vystačí i celé čtyři roky. Ideální by bylo, kdyby to pětikolce konečně docvaklo a přiznala to. Jejich počínání by přestalo rozdělovat společnost a umožnilo vítězům voleb v klidu, aby předvedli, co umí. Klid na práci především. Kritika je zbytečná.

Na konci chci poděkovat mým obdivovatelům za jejich „hrdinské“ příspěvky. Každý blogista má ty své věrné. Kdo patří k těm mým? Namátkou: Zavadil, Jurčák, Nožička, Hladík, Nikl a samozřejmě Kříž. Přátelé děkuji za vaší korektní diskusi! Vytrvejte! Diskusi nechávám otevřenou i pro kolegu Kříže! Snad se z toho nesloží a neklepne ho pepka.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 2.11.2025 17:22 | karma článku: 9,75 | přečteno: 105x

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1461
  • Celková karma 27,49
  • Průměrná čtenost 2872x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

