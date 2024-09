Senát je zbytečný. A je to dobře!

Vždy se senátními volby se vyrojí komentáře, že je Senát zbytečný a drahý. Většinou od neúspěšných stran.

Faktem je, že Senát se může postavit na hlavu a Poslanecká sněmovna ho může vždy přehlasovat. Z tohoto hlediska se Senát zbytečným opravdu jeví. Z hlediska zákonodárného je to stejné i pro prezidenta. Po zrušení jeho úřadu se ale tolik nevolá.

Senát je tu ale na něco jiného. Pokud by si někdo usmyslel, že změní Ústavu České republiky, tak to musí nejprve odhlasovat tři pětiny všech poslanců a pak to musí posvětit též Senát a to třemi pětinami přítomných senátorů. Přes to vlak nejede. A o tom to je.

www.pixabay.com (volná databáze obrázků)

Bohužel se ukazuje, že hodně voličů skáče na populistické sliby a řeči. Nejen u nás, v tom nejsme sami. A představme si, že se objeví zdatný rétor, který bude obhajovat třeba nízkou cenu čočky a bude požadovat zakotvení tohoto požadavku do Ústavy. Podaří se mu na svou stranu přesvědčit značnou část populace. Při volbách se do Poslanecké sněmovny dostane dost jeho poslanců, aby těch 120 hlasů dali dohromady a dokonce vyhraje volby ve 27 senátních obvodech. Jenže tohle na změnu Ústavy stačit nebude, protože v Senátu bude stále 54 senátorů, kteří budou proti. Ústava tak zůstane nezměněna.

Silný rétor musí na svém o cenách čočky vytrvat další dva roky, aby přesvědčil obyvatelstvo v dalších krajích, že pokud zvolí jeho senátory, bude to to pravé. Pak už by měl k dispozici 54 senátorů, což by společně se 120 hlasy poslanců na změnu Ústavy mělo stačit. Teoreticky. Že by šlo s volbami vše na 100% se asi předpokládat nedá.

A tak musí uběhnout další dva roky a onen populistický rétor si na zakotvení cen čočky do Ústavy musí sehnat hlasy v dalších částech republiky aby měl další senátory. Ale to už se zase bude obměňovat Poslanecká sněmovna a musí na tom nápadu trvat. Tedy obyvatelstvo i po 4 letech musí být přesvědčeno, že zafixování cen čočky je to pravé. A pokud se mu to podaří, tak je to už v pořádku. Dá se říci, že je to vůle většiny obyvatelstva vyjádřena postupně v podobě volby Senátorů na celém území republiky. A není to nějaká módní krátkodobá vlna, protože volbu podobného kroku obyvatelstvo stvrdilo opětovně po čtyřech letech při volbách do Poslanecké sněmovny.

Nelze tak proti změně Ústavy nic namítat, je to všeobecná a dlouhodobá vůle lidu.

A právě proto tu ten Senát je, aby se Ústava neměnila podle nějakých okamžitých nálad, ale až při dlouhodobém uvážlivém procesu, kdy je jasné, že je to opravdu vůle obyvatelstva, promyšlená a nikoliv okamžitá.

Nezájem o volby do Senátu (tradičně nejnižší účast) svědčí tedy o tom, že se současným ústavním pořádkem panuje obecná spokojenost. Není významná síla, která by chtěla ústavní změny.

Proto když dnes někdo tvrdí, že je Senát na nic a jen stojí peníze, tak je to moc dobře. Protože kdyby došlo na to, že by Senát opravdu začal být potřeba a jednalo by se úpěnlivě o každý hlas, tak už to opravdu smrdí průšvihem.