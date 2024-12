Ruku na to, splníme to. ANO!

Republiku zaplavily billboardy s místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem. Jedno mají společné: Ruku na to!

Již za socialismu se říkalo: co nelze splnit, to lze aspoň naplánovat. Poupravil bych to: co nelze splnit, to lze aspoň slíbit. A tak se od Karla Havlíčka dozvídáme:

Ruku na to: Konec hospodářského marasmu.

Ruku na to: Vyvedu Česko z hospodářského marasmu. Zdroj.

Co na to největší opoziční předseda Andrej Babiš? Nebere mu Karel Havlíček práci?

Ruku na to: Konec podrazů na podnikatele. Zdroj.

Tak tady se už musím, a nikoliv mírně, usmívat. Vzpomínka na zaklekávání firem prostřednictvím celní správy ovládané hnutím ANO je ještě hodně živá. Nyní ANO slibuje opětovné zavedení EET. Může se diskutovat o tom, jestli je to užitečné, kolik to už konečně vynese nemocnic a podobně. Ale spíše je to o uspokojení závisti lidí. V žádném případě to není pro dobro podnikatelů, protože jim to přináší jen starosti, náklady a práci navíc.

Ruku na to: Konec nejdražších energií. Zdroj.

Pozoruhodné. Momentálně je u nás nafta a benzín na jedné z nejnižších úrovní v Evropě. Nevidí to Karel Havlíček? Spíše to nechce vidět.

A na závěr jsem si ponechal heslo, které svou upřímností úplně vyčuhuje:

Ruku na to: Konec nálepkování.

To je dokonalé. Kdo nálepkuje? Předpokládám, že podle Karla Havlíčka dnešní vládní koalice. A jak chce tedy po vyhraných volbách (jak si jistě představuje) zajistit, že už ty druhé strany nálepkovat nebudou? Utužením svobody slova, což dnes totálně pranýřuje? Nebo jak chce tento slib splnit? Ten návod by mě zajímal.

Nebo tím chce říci, že až ANO vyhraje volby, tak už nálepkovat nebude? Takže se bezděky přiznal, že dnes nálepkují? Prostě taková prostoduchá upřímnost. Ale díky za ni. Hned je vidět, na čem jsme.

Zdroj obrázku: https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-senatni-volby-pouceni-ods-fiala-vlada-koalice-ano-pirati-zvasty-moskva-krajnice-unesena-lod.A240922_194032_ln_nazory_lvot/foto/DAV9a1f7eae52_061325_4419190.jpg