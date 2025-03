Rozmohlo se nám tady takové to: Ano, ale….

Slovník, za který bych ve zdejších diskusích dostal ban (a oprávněně), se nám ale mísí do nejvyšších sfér politiky. A copak autorku tak rozohnilo?

Totální rezignace ANO na budoucnost

Co nám sděluje pravděpodobný vítěz voleb k důchodům? Že Fialova vláda schválila vyšší věk odchodu do důchodu? Ale vždyť to není pravda.