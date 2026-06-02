Rozdvojení premiérské osobnosti
Stačí si porovnat jeho výroky za posledních pár dnů. Počátkem května: „Je zbytečné každý rok projednávat pozici k euru, my euro nechceme. Příští vláda ať si to vyřeší v prvním čtvrtletí 2030, za nás není důvod o tom mluvit.“
A pak závistivě pokukuje po podmínkách v eurozóně když kritizuje ČNB za vysoké úrokové sazby: „Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně.“
To už pro mě bylo na hranici vyprsknutí kávy smíchy při ranní snídani. Tomu se říká ta nezávislost postavená na vlastnictví národní měny. Dalším krokem je už jen změna zákona o ČNB, roztočení tiskových strojů a nástup hyperinflace. Předvolební sliby o nižších úrokových sazbách hypoték se jaksi nedaří plnit. Možná by si lidé mohli začít ty hypotéky brát v eurozóně. Akorát to bude pro „naše lidi“ poněkud komplikovanější.
Dalším úsměvným momentem je náš dluh, který nás na úrocích stojí kolem 100 miliard ročně (a jak nám sdělila současná vláda, tak vinou vlády minulé se musí dále navyšovat). Naše země má ještě slušný mezinárodní rating AA3. A porovnejme to se Slovenskem. Rating o dvě třídy níže, skoro všechny ekonomické ukazatele horší než my, a půjčuje si na mezinárodních trzích za úroky o 1,5% nižší.
Při našem zadlužení asi 3,6 bilionu jsou ta 1,5% asi 54 miliard ročně. Vyhozené oknem. Paní ministryně financí by nám jistě exaktně spočítala kolik by se za to dalo pořídit nemocnic, škol a rychlobruslařských hal. A z toho nebude nic jenom proto, že máme „pevnost koruna“. Úžasná ekonomická logika současné vlády pro věrné voliče.
Jsem ohromen. Nejúsměvnější ale je, že oni v ANO tomu, co dělají a říkají, snad dokonce i věří. Ale intelekt je už o něčem jiném.
Tomáš Flaška
Benátky už asi popáté, nevím přesně
Ale vždy přijdete na něco nového. Říkám, že nejhezčí město v Evropě je Praha. Diplomaticky dodávám, to proto, že Benátky jsou neporovnatelné s čímkoliv jiným. Jinými slovy Benátky jsou prostě nádherný klenot.
Tomáš Flaška
Po nás potopa
Že se zadlužujeme víc a víc, víme všichni. Že za to může Fiala, ví většina voličů, protože vyhráli volby. Ale bývalý premiér provedl mistrovský kousek.
Tomáš Flaška
Politické manželství z rozumu, nebo nerozumu?
Běsnění malých vládních stran v současné koalici připomíná něco jako neuspokojenou manželku, případně zadupávané ego dominantního samce.
Tomáš Flaška
Co vlastně Fico v té Moskvě chtěl?
Údajně chtěl vyjádřit vděk za osvobození v roce 1945. Hm, ale proč se potom nezúčastnil vojenské přehlídky? To je nějaké divné.
Tomáš Flaška
Andrej Babiš a elementární lidská slušnost
Možná platí u nás doma, v mém okolí, ale určitě ne na vládní úrovni. Pak se ale nedivme, co se u nás děje.
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