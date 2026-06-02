Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rozdvojení osobnosti

Opět se musím smát nejvyššímu komikovi premierčíku Babišovi, který buď neví co chce, nebo neví co říká.

Stačí si porovnat jeho výroky za posledních pár dnů. Počátkem května: „Je zbytečné každý rok projednávat pozici k euru, my euro nechceme. Příští vláda ať si to vyřeší v prvním čtvrtletí 2030, za nás není důvod o tom mluvit.“

A pak závistivě pokukuje po podmínkách v eurozóně když kritizuje ČNB za vysoké úrokové sazby: „Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně.“

To už pro mě bylo na hranici vyprsknutí kávy smíchy při ranní snídani. Tomu se říká ta nezávislost postavená na vlastnictví národní měny. Dalším krokem je už jen změna zákona o ČNB, roztočení tiskových strojů a nástup hyperinflace. Předvolební sliby o nižších úrokových sazbách hypoték se jaksi nedaří plnit. Možná by si lidé mohli začít ty hypotéky brát v eurozóně. Akorát to bude pro „naše lidi“ poněkud komplikovanější.

www.pixabay.com

Dalším úsměvným momentem je náš dluh, který nás na úrocích stojí kolem 100 miliard ročně (a jak nám sdělila současná vláda, tak vinou vlády minulé se musí dále navyšovat). Naše země má ještě slušný mezinárodní rating AA3. A porovnejme to se Slovenskem. Rating o dvě třídy níže, skoro všechny ekonomické ukazatele horší než my, a půjčuje si na mezinárodních trzích za úroky o 1,5% nižší.

Při našem zadlužení asi 3,6 bilionu jsou ta 1,5% asi 54 miliard ročně. Vyhozené oknem. Jenom proto, že máme „pevnost koruna“. Úžasná ekonomická logika současné vlády pro věrné voliče.

Jsem ohromen. Nejúsměvnější ale je, že oni v ANO tomu, co dělají a říkají, snad dokonce i věří. Ale intelekt je už o něčem jiném.

Autor: Tomáš Flaška | úterý 2.6.2026 9:22 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Tomáš Flaška

Benátky už asi popáté, nevím přesně

Ale vždy přijdete na něco nového. Říkám, že nejhezčí město v Evropě je Praha. Diplomaticky dodávám, to proto, že Benátky jsou neporovnatelné s čímkoliv jiným. Jinými slovy Benátky jsou prostě nádherný klenot.

1.6.2026 v 10:38 | Karma: 11,28 | Přečteno: 173x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Po nás potopa

Že se zadlužujeme víc a víc, víme všichni. Že za to může Fiala, ví většina voličů, protože vyhráli volby. Ale bývalý premiér provedl mistrovský kousek.

23.5.2026 v 6:09 | Karma: 24,08 | Přečteno: 372x | Ekonomika

Tomáš Flaška

Politické manželství z rozumu, nebo nerozumu?

Běsnění malých vládních stran v současné koalici připomíná něco jako neuspokojenou manželku, případně zadupávané ego dominantního samce.

17.5.2026 v 6:25 | Karma: 20,40 | Přečteno: 284x | Politika

Tomáš Flaška

Co vlastně Fico v té Moskvě chtěl?

Údajně chtěl vyjádřit vděk za osvobození v roce 1945. Hm, ale proč se potom nezúčastnil vojenské přehlídky? To je nějaké divné.

12.5.2026 v 15:16 | Karma: 35,38 | Přečteno: 1377x | Politika

Tomáš Flaška

Andrej Babiš a elementární lidská slušnost

Možná platí u nás doma, v mém okolí, ale určitě ne na vládní úrovni. Pak se ale nedivme, co se u nás děje.

8.5.2026 v 16:46 | Karma: 39,26 | Přečteno: 1873x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
2. června 2026  9:02,  aktualizováno  9:16

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl...

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je uzavřená D5 na Tachovsku

ilustrační snímek
2. června 2026  7:33,  aktualizováno  7:33

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve...

Akademický senát JAMU vyhlásil rektorské volby, lze navrhovat kandidáty

ilustrační snímek
2. června 2026  7:31,  aktualizováno  7:31

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) vyhlásil nové rektorské volby. Barbaru...

Sobotní koncert v kostele

ilustrační snímek
2. června 2026  9:09

Na komorní koncert se mohou vypravit lidé v sobotu do Smržovky.

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1513
  • Celková karma 30,24
  • Průměrná čtenost 2828x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.