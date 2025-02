Řidič bude potrestán, a co cestující?

Řidič pražského dopravního podniku fyzicky napadl manželský pár a vyhodil ho z tramvaje. Roznětkou mohl být i fakt, že onen pár mluvil ukrajinsky.

To ještě neznamená, že jsou to lidé z Ukrajiny. Stejně jako každý hovořící rusky není Rus. Řidič údajně vykřikoval: „Ty nemáš vůbec právo bejt tady v zemi,“ a s těmito slovy cestující z tramvaje fyzicky napadl a vyhodil. Podrobně je vše popsáno zde. Onen řidič jako důvod, uvedl, že dítě, které předtím napadený muž vytáhl z kočárku, stálo na sedačce a tím ji znečistilo. To se musím zeptat: dítě z kočárku? Jako že mělo špinavé dupačky? K tomu znečištění by došlo spíše opačně.

www.pixabay.com

Připomnělo mi to příhodu o den starší, když jsem jel taky pražským autobusem. Nastoupil mladík asi 30 let, Čech jako poleno. Opilý dle mě nebyl, ale okamžitě začal ze zadní části autobusu vykřikovat, aby to musel slyšet i řidič v kabině:

„Kde se couráš ty čů…. . Máš zpoždění jak hovado (měl asi 2 minuty). Tak už kurva jeď pořádně. To je hrozný, co dneska může řídit autobus….“

Pak se blížila zastávka (dnes všechny na znamení), kde autobus zastavil, protože vystupovala asi 70letá žena.

„Proč zase brzdíš? Jeď do prdele. Tyhle zasraný úkáčka jsou fakt na blití.“ Nevím odkud řidič pocházel, vše přecházel mlčením a jenom dále dělal svou práci.

Oba tito lidé – řidič tramvaje i nervní cestující - mají asi něco společného. Možná měli jen špatný den. Možná že jsou celoživotní looseři. Ale určitě si myslí, že za jejich problém může někdo jiný. A ten slabý obětní beránek se vždycky najde.

Co mě ale hlavně napadlo při zamyšlení nad těmito dvěma příhodami? Ten řidič tramvaje, i ten hulvát z autobusu, mají stejné volební právo jako já, Vy, Andrej Babiš, Petr Fiala a vlastně všichni v této republice. Jsme si rovni.