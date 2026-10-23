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Rezignuje stát na zákonnost na silnicích?

Tomáš Flaška
Asi jsme všichni zaznamenali řidiče, který napadl ženu s 8-letou dcerou jen za to, že jela pomalu a podle předpisů.

Jen pro připomenutí. Řidička jela na staveništi dálnice D6 podle dopravních značek, kdy byla rychlost postupně snížena na 50, pak na 30 a pak zase na 50 km/hod. To nevydržel řidič jedoucí za ní, vytroubil ji, následně předjel, vybrzdil, a přišel jí k jejímu autu napadnout. To vše před zraky její malé dcery. Tedy evidentně nikam nespěchal, jak by se taky mohlo zdát, když měl čas na tento manévr.

Jediné štěstí bylo, že dcera vše nahrála na palubní kameru, nenechala si ji ukrást a bylo možno později jednání agresivního řidiče dokladovat.

A teď, co z toho plyne? Představte si tu situaci, že by k záznamu na kameru nedošlo. Jediné, co by se stalo, by bylo, že malá dcerka by si odnesla doživotní trauma.

Ale hlavně tu dochází k novému prvku v naší společnosti. Dochází k napadení nikoliv proto, že někomu nějak překážím, vadím mu, něco mu dělám, či podobně, ale proto, že jen a jen dodržuji zákony této země a jedu podle dopravních značek. Kam to spějeme?

Zdroj: www.pixabay.com (obrázek je ilustrační, není to viník).

Je velmi zajímavý rozhovor s dopravním expertem, jak se při podobných situacích chovat. Stručně shrnuto: Ideální je v takové situaci, pokud máme tu možnost, zastavit dřív, než nás vůbec vybrzdí. druhá možnost je odjet z trasy, po které jedeme, i kdyby nám to cestu prodloužilo nebo jsme se někde zamotali …. když vidíme, že je agresivita zjevná, je lepší se tomu člověku takzvaně uklidit z cesty ….. nejrozumnější je v okamžiku, kdy vidíme, že to stejně skončí špatně, zabrzdit a nechat ho předjet tak, aby nám nepoškodil vůz ….. je nejdůležitější bránit sám sebe, své zdraví a koneckonců i auto…..

Proti těmto radám nelze nic namítat. Ale pan expert řekl sice ono počáteční „A“, ale neřekl ono pověstné „B“. Když takto defenzivně odjedu, přenechám mu prostor a nechám ho být, kdy to udělá příště? Kolikrát to udělá za měsíc, týden, den? To si fakt máme nechat takhle kálet na hlavu jen proto, že dodržujeme zákony této země a policie je buď neschopná toto chování trestat, nebo pokud nemá dostatečné pravomoci, tak je to neschopnost zákonodárců jí tyto pravomoci zajistit?

Fakt už jsme tam, že dodržování zákonů se nevyplácí?

Autor: Tomáš Flaška | pátek 23.10.2026 18:46 | karma článku: 0 | přečteno: 46x
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Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

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