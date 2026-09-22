Řešíme kvadraturu kruhu s cenami paliv
To pouze současní vládní politici pořvávali na současnou opozici, když vládla, aby zastropovali ceny paliv na 35 Kč za litr. Všichni věděli, že to není možné, ale mnozí jedinci to hnutí ANO spapali i s navijákem a dali jim svůj hlas. Tomu se říká prolhat se k moci. Budou teď požadovat stejnou cenu když už má ANO vládní zodpovědnost?
Jakékoliv zmírnění cen bude na úkor daní, tedy s dopadem na státní rozpočet. Nemůžeme prostě pořád všechno doplácet, zvyšovat dluh a tvářit se, že je už líp. Včera vláda provedla nějaké kosmetické snížení daně na naftu o 2 koruny. A když ropa zdraží na dvojnásobek, co bude dělat? Položí české finance? Přitom řešení se nabízí, a to již delší dobu.
S přibývající elektromobilitou stát bude vybírat stále méně na spotřební dani z paliv, až se výpadek příjmů stane kritický. Lidé budou do elektroaut nakupovat proud, kde to půjde, případně si ho sami vyrábět. Že by stát zavedl něco jako spotřební daň z elektřiny je totální nesmysl. Dopadlo by to i na domácnosti bez aut a nepostihlo by to majitele fotovoltaických elektráren.
Takže státu nezbude nic jiného, než zavést něco jako daň z kilometru. Zavádí to například už Island, Británie o tom uvažuje a zemí bude určitě přibývat. Vypadalo by to asi takto – zruší se spotřební daň u paliv a zavede se daň z kilometru. Zkusím velmi hrubý výpočet pro Česko.
Pokud je momentálně spotřební daň za benzín 12,84 Kč za litr a vezmu průměrnou spotřebu 6 litrů na 100 km, tak jsem na tom, že z každých ujetých 100 kilometrů stát od automobilisty dostane na této dani zhruba 78 Kč. Návrh by tedy mohl znít, že při zrušení spotřební daně, by se za každý kilometr platila silniční daň třeba 80 haléřů za kilometr. Zároveň by cena benzínu o těch 12,84 km u pump klesla. Pro motoristovu peněženku by se v podstatě nic nezměnilo. Zaplacenou silniční daň by ušetřil na nižší ceně benzínu.
Pak už je potřeba dořešit jen technické otázky. Například - jak to hlídat? Třeba povinným zasláním fotografie tachometru každý rok, jak už to dnes vyžadují některé pojišťovny.
Co autobusy, kamiony, motorky? Daň by mohla mít různé sazby pro různé kategorie vozidel. Přeci jen kamion ničí silnici více než motorka.
Co cizinci? Při vstupu na naše území by museli mít zaplacenou denní, desetidenní, měsíční …. daň podobně, jako se dnes kupují dálniční známky. Nezohledňovalo by to sice počet ujetých kilometrů, ale to se neděje ani u zmiňovaných dálničních známek. Výpravy za tankováním, které by určitě nastaly, by se kompenzovaly pro stát právě touto daní.
Co při cestách do zahraničí? Pro tato vozidla by stačila palubní jednotka s GPS, která by registrovala pohyb vozidla. Kilometry v zahraničí by se pak z daně odečítaly. Její pořízení bych nechal dobrovolné. Kdo by ji neměl, platil by daň i za kilometry v zahraničí. Kdo tam jezdí pár kilometrů na nákupy, tomu by to bylo celkem fuk. Kdo tam jede na dovolenou, tak by to zvážil.
Najde se určitě celá řada dalších problémů, ale to jsou již jen technické záležitosti.
Ale vraťme se k tomu základnímu – důsledkům pro českého řidiče. Majitelé aut se spalovacím motorem mohou zůstat klidní, těch se to nijak nedotkne. U nich by zhruba nula od nuly pošla.
Horší to ale mají majitelé elektromobilů. Těm by žádná úleva v odpuštění spotřební daně z paliv nenastala, ale byla by pro ně zavedena nová silniční daň.
Jinými slovy, čím dříve se toto opatření zavede tím lépe, dokud je těch majitelů elektroaut ještě málo. Každým rokem bude jejich počet stoupat a tím i jejich voličská síla. O tom, že toto opatření stát jednou bude muset provést, nemám pochyby.
Každé váhání bude v budoucnu jen a jen bolestivější, podobně jako důchodová reforma. Jednou se ty důchody zhroutí jak domeček z karet a teď je nejvyšší čas se starat o to, aby to stejně nedopadlo v budoucnu s dopravou.
Takže veškerá současná opatření na regulaci cen paliv jsou jen kosmetické úpravy neřešící podstatu problém a snažící se opravdu jen vyřešit kvadraturu kruhu. A nikam nepovedou. Prvotně je třeba prosadit na evropské úrovni zrušení povinnosti mít spotřební daně (ne jen jejich výši, ale obecně). To by mohlo při zavedení daně z kilometru projít. Ještě lepší řešení by ale bylo, kdyby se to začalo řešit jednotně na evropské úrovni. Výši daně za kilometr by si státy mohly stanovit individuálně, podobně jako dnes spotřební daň.
Odklon od fosilních paliv pak bude pro všechny motoristy i státní finance už jen finančně bezbolestnou technickou otázkou.
Promyslete si to, než zase budete chtít velebit naši moudrou vládu, jaká udělala rázná opatření na snížení cen paliv. Neudělala a ani udělat nemohla. Jen se zase lživě chlubí. Pouze zazáplatovala jednu z děr, které se zase objeví.
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