Projevy státníků a potrefené husy

S Vánoci a Novým rokem jsme zde měli několik projevů státníků, které nijak moc nevybočovaly ze standardu.

Tedy dokud by se ti státníci nezačali vzájemně komentovat. Premiér Fiala měl projev, kde mimo jiné zmínil „prodavače strachu“, tedy naprosto destrukční jedince. A nikoho nejmenoval. Ovšem místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček se hned nechal slyšet: „Jako o prodavačích strachu stoprocentně mluvil o opozici. Byl to projev politický, někoho, kdo ví, že se mu krátí mandát a hraje o své osobní ambice nebo posty. Vláda se tváří, že má mandát k tomu rozhodovat, kdo je nebo není demokrat. Běžně ty, kdo s nimi nesouhlasí, označují jako nedemokraty.“ Karel Havlíček je tedy jasnozřivec, který naprosto přesně ví, co si premiér Fiala myslí. Ale spíše to vypadá, že platí ono přísloví: „Potrefená husa se vždy ozve.“ A tak tím Karel Havlíček na hnutí ANO asi zase prozradil více, než zamýšlel.

www.pixabay.com

Prezident Pavel ve svém novoročním projevu zmínil dobré věci i ty lidi, kteří na tom nejsou nejlépe. Byl to takový smířlivý, stmelující projev, jak se od prezident očekává a na co jeho předchůdce nechtěl ani pomyslet.

Karel Havlíček ovšem opět věděl nejlépe, co vlastně prezident řekl: „Je škoda, ze přebírá fialovskou rétoriku poučování jiných a premiérovo manipulativní tvrzení o dobrém hospodářském stavu Česka. Jsem názoru, ze lidé i firmy si to dokážou vyhodnotit sami, přesvědčovat mají politické strany, nikoliv prezident.“ Já to vyhodnoceno mám. Žijeme si jako prasata v žitě a ani lži největších opozičních pohlavárů na tomto mém přesvědčení nic nezmění.

Podle opozice měl tedy být projev prostě útočný, tvrdý a nenechávající na vládě nit suchou. Jinak je manipulativní a přebírající rétoriku vlády. To slovo „manipulativní“ je úsměvné od člověka, který nejprve po jednání s prezidentem souhlasí s navyšováním věku odchodu do důchodu a o pár dní později, na příkaz svého šéfa, změní názor.

O Vánocích nebo na Nový rok jsem od nějakého vysokého činitele opozice neslyšel nějaký smířlivý, sváteční nebo neútočný projev. Já vidím jen vyhrabanou válečnou sekeru. Tohle fakt volit nebudu.