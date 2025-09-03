Proč renomovaný sportovní komentátor najednou mlčí?
A je jedno zda to bylo třeba kvůli organizovanému státnímu dopingu. Blog je například zde. Pan Nožička stál neochvějně na straně ruských sportovců a pouze poukazoval, že jiní dopují též a nejsou za to trestáni. Unikalo mu, že je rozdíl mezi tím, když si něco píchne jedinec ve snaze podvádět a když to ordinuje všem svým sportovcům státní mašinérie za účelem zvýšení své prestiže.
Pan Nožička těžce nese i vyloučení ruských sportovců z mezinárodních soutěží kvůli invazi Ruska na Ukrajinu. Blog je například zde. Oni za to přeci nemohou a je jim ubližováno.
Jeho láska k diktaturám ruského a čínského typu se projevila i v tomto blogu, který se snažil podat humornou formou. Věřím, že se našli i tací, kteří se zasmáli. Já k nim nepatřil.
Nicméně čas oponou trhl a máme zde těžké protesty proti cyklistům z Izraele. Palestinští aktivisté na ně na závodech bučí, nadávají jim, hází po nich předměty a dokonce jim i skáčí před kola, aby jim znemožnili závodit. Viz zde, zde, nebo například i zde.
www.pixabay.com
Očekával jsem rozhořčený blog pana Nožičky, který se přeci nestranně vždy zastane všech utiskovaných sportovců a nefér jednání. Dával jsem tomu pár dnů. Chápu, že nelze vždy sedět pouze u počítače, číst zprávy a okamžitě reagovat.
Jenže ono nic. Žádný dojemný, pobouřený a odsuzující blog od pana Nožičky nepřišel. Pan Nožička prostě dokonale využil svou příležitost mlčet a povedlo se mu to.
Andrejka praštili a už za to zase může vláda
První prohlášení místopředsedy ANO Karla Havlíčka bylo jasné a nezpochybnitelné. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN.“
Když Andrej Babiš mluví o lžích druhých...
... tak jistě ví co říká. Má bohaté zkušenosti. Podívejme se na některé jeho výroky z minulosti. Kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to fakt k pláči.
Jan Zahradil si naběhl
Dalo by se říci že je to zbrklost. A to asi je. Ale přesto vypovídá o bývalém členovi ODS, dnes Motoristovi, hodně.
Direct marketing
Povídka o novodobém náboženství, které může vše za chvilku zničit. Víry jsou různé, ať náboženské, politické, nebo ekonomické. Čtení asi 15 minut.
Velké nic na Aljašce
To jsou první dojmy z očekávané, naděje budící, sledované a vyzdvihované schůzky amerického a ruského prezidenta.
