Proč renomovaný sportovní komentátor najednou mlčí?

Kolega Nožička tady vždy vášnivě obhajoval čistotu sportu a stavěl se proti ubližování ruským sportovcům za jejich vyřazování z mezinárodních soutěží.

A je jedno zda to bylo třeba kvůli organizovanému státnímu dopingu. Blog je například zde. Pan Nožička stál neochvějně na straně ruských sportovců a pouze poukazoval, že jiní dopují též a nejsou za to trestáni. Unikalo mu, že je rozdíl mezi tím, když si něco píchne jedinec ve snaze podvádět a když to ordinuje všem svým sportovcům státní mašinérie za účelem zvýšení své prestiže.

Pan Nožička těžce nese i vyloučení ruských sportovců z mezinárodních soutěží kvůli invazi Ruska na Ukrajinu. Blog je například zde. Oni za to přeci nemohou a je jim ubližováno.

Jeho láska k diktaturám ruského a čínského typu se projevila i v tomto blogu, který se snažil podat humornou formou. Věřím, že se našli i tací, kteří se zasmáli. Já k nim nepatřil.

Nicméně čas oponou trhl a máme zde těžké protesty proti cyklistům z Izraele. Palestinští aktivisté na ně na závodech bučí, nadávají jim, hází po nich předměty a dokonce jim i skáčí před kola, aby jim znemožnili závodit. Viz zde, zde, nebo například i zde.

www.pixabay.com

Očekával jsem rozhořčený blog pana Nožičky, který se přeci nestranně vždy zastane všech utiskovaných sportovců a nefér jednání. Dával jsem tomu pár dnů. Chápu, že nelze vždy sedět pouze u počítače, číst zprávy a okamžitě reagovat.

Jenže ono nic. Žádný dojemný, pobouřený a odsuzující blog od pana Nožičky nepřišel. Pan Nožička prostě dokonale využil svou příležitost mlčet a povedlo se mu to.

Autor: Tomáš Flaška | středa 3.9.2025 8:35 | karma článku: 12,43 | přečteno: 170x

Další články autora

Tomáš Flaška

Andrejka praštili a už za to zase může vláda

První prohlášení místopředsedy ANO Karla Havlíčka bylo jasné a nezpochybnitelné. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN.“

2.9.2025 v 8:21 | Karma: 37,74 | Přečteno: 3027x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Když Andrej Babiš mluví o lžích druhých...

... tak jistě ví co říká. Má bohaté zkušenosti. Podívejme se na některé jeho výroky z minulosti. Kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to fakt k pláči.

28.8.2025 v 8:11 | Karma: 24,49 | Přečteno: 535x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Jan Zahradil si naběhl

Dalo by se říci že je to zbrklost. A to asi je. Ale přesto vypovídá o bývalém členovi ODS, dnes Motoristovi, hodně.

27.8.2025 v 15:18 | Karma: 33,04 | Přečteno: 2946x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Direct marketing

Povídka o novodobém náboženství, které může vše za chvilku zničit. Víry jsou různé, ať náboženské, politické, nebo ekonomické. Čtení asi 15 minut.

27.8.2025 v 7:44 | Karma: 11,95 | Přečteno: 241x | Diskuse | Poezie a próza

Tomáš Flaška

Velké nic na Aljašce

To jsou první dojmy z očekávané, naděje budící, sledované a vyzdvihované schůzky amerického a ruského prezidenta.

16.8.2025 v 8:35 | Karma: 23,23 | Přečteno: 718x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

1. září 2025  8:40

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...

Pomůžeme, jak to půjde, jako bratři, řekl Kim Putinovi. Ten děkoval za vojáky

3. září 2025  8:55,  aktualizováno  9:38

KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému...

Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

3. září 2025  9:35

Americká armáda v úterý v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle USA převážela...

Odbory požadují, ať vláda přidá zaměstnancům státu 10 procent do tarifů

3. září 2025  5:23,  aktualizováno  9:30

Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo...

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

3. září 2025,  aktualizováno  9:16

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1433
  • Celková karma 25,01
  • Průměrná čtenost 2895x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.