Proč pane premiére?
Zdroj. Dosáhnout na ní mají jen podniky s minimálně 250 zaměstnanci. Jinými slovy pouze velké agropodniky, nikoliv malí farmáři. Tento program dotací předchozí vláda zrušila, nová jej opět zavedla.
Netřeba snad uvádět, že jedním z největších příjemců peněz z tohoto programu je Agrofert. Můžeme se přít, zda jde o program dotací oprávněný, potřebný, nebo naopak opět jen „čerpání“ v něčí prospěch. To bych teď viděl jako podružné. Ale možná napoví sám premiér.
Při hlasování na vládě se totiž z hlasování vyloučil A teď tedy ta otázka:
Proč?
Proč premiér nehlasoval, když přeci tvrdí, že s Agrofertem nemá už nic společného, nevlastní ho, nijak neovládá a ani z něj nijak neprofituje. Není tudíž dle svých vlastních slov ve střetu zájmů, přesto se hlasování neúčastnil. Proč tedy?
Nebo nehlasoval proto, že o správnosti a účelnosti toho zákona není úplně přesvědčen? Proč tedy potom pouze hlasování vypustil a nehlasoval proti? Proč to vůbec jeho vláda projednávala? To tam má jako premiér tak slabé postavení?
Nebo si říká, že vše je z jeho strany čisté, zákon je prospěšný, ale pro jistotu se hlasování nebude účastnit, aby nebyl kritizován? Tudíž asi ví, co dělá a svědomí čisté nemá. Protože jinak by si neochvějně trval na svém, pro zákon by zvedl ruku a kritikům by vzkázal, že se mýlí. Takhle spíše působí, že je oprávněná jeho přezdívka “Slabiš“.
Jediná výhoda je snad ta, že o tomto zákonu vláda nehlasovala ve 04:36 ráno. Ale společenský dopad je podobný, jako snaha ovládnout ČT. Prostě v budoucnu by se o něčem takovém mělo dozvědět opravdu jen minimum lidí, nebo nikdo.
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