Proč ANO pořád jen lže a rozděluje?

Nevím. Jde jen o hlasy a o moc. Že by to někomu pomohlo, o tom lze silně pochybovat. Ale když se to líbí a přinese to hlasy, tak jde samozřejmě morálka stranou.

S blížícími se volbami se budeme dozvídat stále více fantasmagorií. Naposledy se hvězda hnutí ANO, potenciální ministryně financí Alena Schillerová, blýskla billboardem „Vlastní bydlení nejen pro vyvolené“.

Takže gratuluji všem, co jste si postavili domek vlastníma rukama, co jste na domek nebo na byt naškudlili, co jste se zahypotékovali na desítky let, nebo co jste něco zdědili po rodičích. Jste „vyvolení“. Člověku by to zalichotilo, ale mně jednoznačně vyplývá, že tady je to myšleno hanlivě a jde zase jen a jen o rozdmýchávání závisti a nenávisti. Něco jako: ti zbohatlíci to už mají a my to zařídíme všem!

Pojďme si to zkusit představit. Všichni budou ve svém. Hnutí ANO neupřesňuje jak toho docílí, tak si proberme možnosti. Uměle sražené hypotéky s úrokem blížícím se nule. Nebo masová výstavba bytů a následně jejich rozdávání. Ostatně to víme, jak si toho člověk pak váží a kam to vede – viz třeba mostecké sídliště Chánov. Nebo stanovení umělého stropu na ceny nových bytů a dorovnání ceny developerům (jinak by nestavěli). Vše by ale vyžadovalo astronomické peníze ze státního rozpočtu. Pak tu máme lidi, kteří prostě ve vlastním ani bydlet nechtějí. To to dostanou příkazem? Nevím, ale rozumnou cestu nevidím. Ale řekněme, že ANO svůj slib splní a všichni budou ve svém, co pak?

Ti, co investovali do bytu kvůli nájmu (tzv. investiční byt) spláčou nad výdělkem. Dobře jim tak, vydřiduchům! O tom to přeci je.

A co obce? Co s byty, kam dávají přednostně lékaře, učitele a další potřebné profese? Byty najednou budou prázdné (všichni přeci budou mít vlastní, že ANO?). Tak co s nimi? Zbourat? Nebo dotovat aspoň základní údržbu, aby se nerozpadly?

A co nájemní byty na opravdu exkluzivních adresách, kde si ten nájem mohou dovolit a dopřát opravdu jen dobře situovaní lidé? To jako si někdo myslí, že půjdou, byť za menší peníz, bydlet do svého na periferii? Nebo majitelé nemovitostí jim budou muset ty byty povinně odprodat, aby mohl být splněn volební slib ANO a oni mohli bydlet ve svém? Za kolik? A co Ústava?

Po hranolkovém představení jsem přesvědčen, že toto taky ještě není dno. S blížícími se volbami se budeme dočkávat nejneuvěřitelnějších bizarností. To poučení z komunismu je jasné: co nelze splnit, lze aspoň naplánovat. Hnutí ANO to jen drobně upravilo: co nelze splnit, lze aspoň slíbit. Ještě bude určitě veselo.