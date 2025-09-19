Pro naše lidi všecko. Tak nějak po slovensku a po maďarsku.

Naše budoucí vládní koalice složená asi z ANO a nějakého podporovatele typu rudí, hnědí, nebo fosilní, bude chtít dělat politiku všech azimutů.

V podobném duchu se už někteří jejich zástupci vyjádřili. Například Karel Havlíček chce zrušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, rudí a hnědí chtějí vystupovat z NATO a EU, fosilní to pro jistotu šíře nekomentují. Hlavně sankce vůči Rusku prý nikam nevedou a doplácíme na to my. To je velmi gigantická myšlenka hodná rozvinutí.

Nechápou proč se odstřiháváme od ruské ropy, tu nakupujeme přes několik prostředníků a pak ji máme zbytečně drahou. Pro naše lidi přeci všecko! Bez ohledu na morálku. Na to přišel i slovenský premiér Robert Fico, který pravidelně jezdí za Putinem a krmí ho slovenskými penězi, aby Rusko mohlo dál vraždit Ukrajince. A Ukrajině Fico vyhrožuje, co si to dovoluje, že se jí to nelíbí. A to je ten premiér, co ho tak obdivoval a před volbami podporoval Andrej Babiš (= pro naše lidi).

Tak se podívejme kam ten slovenský a maďarský rektální alpinismus směrem do Moskvy vede.

Srovnání průměrných cen benzínu a nafty, uváděno v €:

BenzínNafta
Česko1,411,36
Slovensko1,531,45
Maďarsko1,491,49

Ceny pohonných hmot ovlivňují především daně. DPH je v Česku 21%, na Slovensku 23% a na Maďarsku 27%. Po odečtení této daně dostaneme cenu bez DPH, tedy netto:

BenzínNafta
Česko1,171,12
Slovensko1,241,18
Maďarsko1,171,17

Tou nejpodstatnější částí je ale daň spotřební. Ta je pro jednotlivé země v € na jeden litr:

BenzínNafta
Česko0,5130,398
Slovensko0,5140,368
Maďarsko0,3970,373

Tuto částku od konečné ceny tedy též odečtěme. A vyjde nám cena pohonných hmot na litr v € očištěná o národní daně:

BenzínNafta
Česko0,6570,722
Slovensko0,7260,812
Maďarsko0,7730,797

Ceny pohonných hmot dále ovlivňují marže za rafinaci (0,5 až 3,5% u benzínu a 3 až 6% u nafty) a přepravu (7 až 12%). To může samozřejmě kolísat, ale jedná se o jednotky %, tedy nepodstatnou sumu. A lze předpokládat, že je to pro všechny země zhruba stejné.

A tím se dostáváme k ceně suroviny, jak ukazuje poslední tabulka. Rozdíl mezi naftou a benzínem je dán rozdílem nákladů na zpracování.

www.pixabay.com

A teď se zeptám všech těch zastánců politiky všech azimutů, kritiků embarga ruské ropy a zachránců českého národa z područí EU – jak to, že má Slovensko a Maďarsko, které hrdinně nakupují ropu z Ruska a nechtějí se toho vzdát, tu nákupní cenu vyšší, než my, co to nakupujeme odjinud, nebo jak oni tvrdí, z Ruska přes několik překupníků?

Takže ty země podlézají Moskvě a ještě jí za to s chutí připlácejí? To fakt po volbách chceme?

––––––––––––––––––-

Nediskutuji. Nemám chuť se se zastánci těchto praktik dohadovat. Těm ostatním přemýšlejícím diskutujícím se omlouvám. Ale diskusi si přečtu a pokud mi někdo ukáže nějakou chybu ve výpočtech, rád jí opravím.

Autor: Tomáš Flaška | pátek 19.9.2025 14:22 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

Další články autora

Tomáš Flaška

Ať žijí svobodná média! Ale v naší režii.

Po volbách se asi můžeme těšit na fičák v podobě ovládnutí ČT a ČRo vládní mašinérií. To se stane přes zrušení koncesionářských poplatků.

18.9.2025 v 7:43 | Karma: 17,30 | Přečteno: 396x | Diskuse | Média

Tomáš Flaška

Zlá EU, hodný pan Babiš

Titulek úmyslně jednoduchý, protože na jednoduché lidi se musí i jednoduše vysvětlovat. Pro ně ještě doplním, že EU = Evropská unie.

16.9.2025 v 16:03 | Karma: 36,34 | Přečteno: 2060x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Tomáš Flaška

Jak se jezdí v Itálii?

Jednoduše řečeno – živelně. A vesele. Nikdo se nenervuje a dopravní předpisy jsou spíše doporučením.

14.9.2025 v 11:21 | Karma: 17,18 | Přečteno: 342x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Já se letos fakt na ty volby vykašlu

Volit nepůjdu. Nemám koho. To je časté klišé voličů nejen současné koalice (zklamali mě) ale i opozice (všeci přeci kradú).

11.9.2025 v 8:11 | Karma: 33,57 | Přečteno: 1948x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Není nad zdatného Motoristu

Vyjádření syna pilota Formule 1 na dálnici D4 k celé záležitosti nedávají pochyby o tom, že nad Motoristy není!

9.9.2025 v 8:23 | Karma: 38,93 | Přečteno: 2755x | Diskuse | Cestování
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

„Volby nejsou jen o souboji ANO a SPOLU.“ Rakušan a Hřib se ohradili proti Fialovi

19. září 2025  14:57

Proti výzvě premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho...

VIDEO: Takhle vypadal průlet stíhaček nad Prahou. Záběry natočil český gripen

19. září 2025  14:46

V unikátním videu přímo z kokpitu gripenu, který doprovázel letecké akrobaty z britské Red Arrows,...

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Uspání ochránci odmítají

19. září 2025  14:43

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici...

Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

19. září 2025  14:40

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec –...

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1441
  • Celková karma 26,82
  • Průměrná čtenost 2887x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.