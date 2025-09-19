Pro naše lidi všecko. Tak nějak po slovensku a po maďarsku.
V podobném duchu se už někteří jejich zástupci vyjádřili. Například Karel Havlíček chce zrušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, rudí a hnědí chtějí vystupovat z NATO a EU, fosilní to pro jistotu šíře nekomentují. Hlavně sankce vůči Rusku prý nikam nevedou a doplácíme na to my. To je velmi gigantická myšlenka hodná rozvinutí.
Nechápou proč se odstřiháváme od ruské ropy, tu nakupujeme přes několik prostředníků a pak ji máme zbytečně drahou. Pro naše lidi přeci všecko! Bez ohledu na morálku. Na to přišel i slovenský premiér Robert Fico, který pravidelně jezdí za Putinem a krmí ho slovenskými penězi, aby Rusko mohlo dál vraždit Ukrajince. A Ukrajině Fico vyhrožuje, co si to dovoluje, že se jí to nelíbí. A to je ten premiér, co ho tak obdivoval a před volbami podporoval Andrej Babiš (= pro naše lidi).
Tak se podívejme kam ten slovenský a maďarský rektální alpinismus směrem do Moskvy vede.
Srovnání průměrných cen benzínu a nafty, uváděno v €:
|Benzín
|Nafta
|Česko
|1,41
|1,36
|Slovensko
|1,53
|1,45
|Maďarsko
|1,49
|1,49
Ceny pohonných hmot ovlivňují především daně. DPH je v Česku 21%, na Slovensku 23% a na Maďarsku 27%. Po odečtení této daně dostaneme cenu bez DPH, tedy netto:
|Benzín
|Nafta
|Česko
|1,17
|1,12
|Slovensko
|1,24
|1,18
|Maďarsko
|1,17
|1,17
Tou nejpodstatnější částí je ale daň spotřební. Ta je pro jednotlivé země v € na jeden litr:
|Benzín
|Nafta
|Česko
|0,513
|0,398
|Slovensko
|0,514
|0,368
|Maďarsko
|0,397
|0,373
Tuto částku od konečné ceny tedy též odečtěme. A vyjde nám cena pohonných hmot na litr v € očištěná o národní daně:
|Benzín
|Nafta
|Česko
|0,657
|0,722
|Slovensko
|0,726
|0,812
|Maďarsko
|0,773
|0,797
Ceny pohonných hmot dále ovlivňují marže za rafinaci (0,5 až 3,5% u benzínu a 3 až 6% u nafty) a přepravu (7 až 12%). To může samozřejmě kolísat, ale jedná se o jednotky %, tedy nepodstatnou sumu. A lze předpokládat, že je to pro všechny země zhruba stejné.
A tím se dostáváme k ceně suroviny, jak ukazuje poslední tabulka. Rozdíl mezi naftou a benzínem je dán rozdílem nákladů na zpracování.
A teď se zeptám všech těch zastánců politiky všech azimutů, kritiků embarga ruské ropy a zachránců českého národa z područí EU – jak to, že má Slovensko a Maďarsko, které hrdinně nakupují ropu z Ruska a nechtějí se toho vzdát, tu nákupní cenu vyšší, než my, co to nakupujeme odjinud, nebo jak oni tvrdí, z Ruska přes několik překupníků?
Takže ty země podlézají Moskvě a ještě jí za to s chutí připlácejí? To fakt po volbách chceme?
Nediskutuji. Nemám chuť se se zastánci těchto praktik dohadovat. Těm ostatním přemýšlejícím diskutujícím se omlouvám. Ale diskusi si přečtu a pokud mi někdo ukáže nějakou chybu ve výpočtech, rád jí opravím.
