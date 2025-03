Premiér Fiala je parchant. A basta!

Slovník, za který bych ve zdejších diskusích dostal ban (a oprávněně), se nám ale mísí do nejvyšších sfér politiky. A copak autorku tak rozohnilo?

„Parchant jeden. Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu a pak nás zve na schůzku, kde se chce jakože bavit o financování obrany. Neuvěřitelnej manipulátor,“ řekla Alena Schillerová ve videu, které zveřejnila na síti TikTok. Výborně! Tak si to rozeberme.

Paní místopředsedkyni se zřejmě nelíbí vládou schválené roční zvyšování výdajů na obranu o 0,2% HDP. Pomiňme, že jakákoliv příští vláda, ve které se již jistě vidí, to může změnit. Ale když řekla ono „A“, měla by říci i ono pověstné „B“? Domnívá se tedy ANO, že ono plánované zvýšení obranného rozpočtu během následujících pěti let by mělo být vyšší, nebo nižší?

Místo jednoznačné odpovědi se mlží ve smyslu, že nejdříve je potřeba stanovit priority, poté konkrétní projekty, poté …. bla, bla, bla.

Porovnejme to s rodinným rozpočtem.

Ta nezodpovědná rodina: „Jé Máňo to je super, to je nádhera. To si pořídíme.“ Financování nějak dopadne. Prostě se vybírá podle, neříkám jen přání, ale klidně i podle potřeb, a pak se bude řešit financování. Dopředu se ani neřeší, co to bude stát. To je přístup ANO.

Ta zodpovědná rodina: „Hele Franto, máme k dispozici tolik a tolik korun, popřemýšlejme, co si za ně koupíme.“ A to je přístup současné vlády.

K tomu „co si za to koupit?“ přizvala na jednání i zástupce opozičních stran, což právě paní Schillerovou vytočilo do ruda a označila premiéra za parchanta. Možná až příště svolá třeba jednání tripartity, přijdou odbory s ještě peprnějším slovníkem. A možná se, po vzoru některých asijských parlamentů, dočkáme v Poslanecké sněmovně i facek. Asi bych se ze strany současné opozice nedivil.

Nicméně zpochybňování skutečností, které nastaly v Evropě ruským tažením na západ, stahováním se USA z Evropy, či nástupem ruských poskoků k moci v některých evropských zemích, je politika krátkozraká a pro národní zájmy nebezpečná.

A víte co je nejparadoxnější? Lídři dvou stran z tohoto spektra, které jsou nejsilnější, že se dokonce dostaly i do našeho parlamentu, nejsou ani jeden, abych to řekl decentně, stoprocentní rodilý Čech. O to více ale mají slovo vlastenectví v ústech.