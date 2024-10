Přeji Slovákům cenzuru, aspoň bude veselo

Podobně jako dříve náš moudrý prezident Zeman u nás, se i na Slovensku osvícený premiér Fico pustil do novinářů.

Šťouravé dotazy se nenosí a tak je novinář lovná zvěř. Náš prezident Zeman navrhoval Kalašnikov a podobně argumentoval i v přítomnosti ruského vůdce Putina. Ten ho již vyslyšel a novináři v Rusku jsou vysoce rizikovým povoláním.

Nejnověji se nechal inspirovat slovenský premiér Fico, když na adresu novinářů pronesl: „krvelační bastardi“. Ale pak své myšlenky rozvinul až ke genialitě hodné lídra východního typu: „Advokát, notář, soudce, právník musí mít vysokoškolské právnické vzdělání. Proč by nemělo platit, že novinářem bude jen ten, kdo je buď vystudovaný žurnalista, anebo absolvoval nějakou rekvalifikaci? Měli byste být součástí možná nějakých stavovských organizací, kde budete mít nějaké disciplinární řízení, podobně jako advokáti,“ prohlásil.

www.pixabay.com

Kdyby to nemyslel smrtelně vážně, bylo by to k smíchu. Ale on to vážně myslí a o to je ještě veselejší.

Takže za prvé notář i soudce jsou státní instituce, kde si stát může vynutit kvalifikaci i postup jmenování. U advokáta je to už jinak. Co mi brání, abych požádal o právní rady, doprovod k výslechu, či přímo o obhajobu u soudu, svého strýce, neadvokáta? Možná se dá ještě prosadit ten zákaz u soudu, ale určitě ne poradenství.

A u novinářů bych tedy rád viděl ten mechanismus. Kdo by spadal pod stavovskou organizaci, která může vyvodit disciplinární řízení? Tedy kdo je novinář? Bloger? Youtuber? Majitel soukromých webových stránek? Už to vidím, jak proti mně, jako blogerovi, na mých stránkách zasahuje jakýsi cenzurní úřad a já se odvolávám na listinu základních práv a svobod (zdůrazňuji – nebudu šířit lži, to je trestné i dnes, budu šířit pouze názor, že je podle mě slovenský premiér hlupák).

Dobře, prosadí se výběr novinářů do Slovenské televize a rozhlasu. Tato média jsou už pod kontrolou. Ale jak to chce udělat v soukromých médiích? Ano, pohrozí odebráním licence. Dobře, ale stejně nechápu, co brání si soukromému médiu koupit kanál na družici Astra, nebo i nějaké ruské, a vysílat to dolu bez ohledu na vůli slovenského cenzora? Vím, že se to neděje, ale nevím proč. Ale třeba to nastane. Ostatně na internetu stejně už běží kdeco.

Ale pojďme dál, soukromý internetový kanál se sledovaností u mé rodiny o našich společných dovolených – spadají autoři pod povinnost vzdělání a stavovskou organizaci? Ne? Opravdu? Co když si tam píšu i politické komentáře? Dobře, a když to sledují i rodiny mých spolužáků s kterými trávíme dovolené – tak už budu muset na to mít vzdělání? Taky ne? Tak od jaké sledovanosti to bude platit? U televizí se sledovaností nad 10%? Nebo dokonce i třeba pro Noe se sledovaností v řádu desetin procenta? A u internetové televize? A u soukromých webových stránek? A jak se to bude měřit a určovat?

A co reportáže, kde se bude reportér na něco ptát odborníka, nebo i člověka z ulice, a odvysílá to bez komentáře? To se budou stíhat ti dotazovaní?

Nelékař ze zákona léčit nesmí. Nenovinář by ze zákona nesměl publikovat. A to je ta otázka. Co je to publikovat?

Prostě na to praktické provedení bych byl velmi zvědavý a určitě by nastaly velmi komické situace. Dle mě tuto myšlenku může vyslovit pouze člověk s autoritářskými sklony, jako např. Putin. Ostatně vrána k vráně sedá.