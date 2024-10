Předvolební taškařice už začínají

Byly houby. Hodně hub. Tak jsem si smažil řízečky a přitom poslouchal televizi. Vypadá to, že se budeme rok docela bavit.

Začnu otázkami Václava Moravce. Podpředseda hnutí ANO, Karel Havlíček, si stěžoval, že ostatní strany je nálepkují a vyjmenoval několik šťavnatých výrazů, aby v tom samém pořadu označil podpředsedu Pirátů Jakuba Michálka za neomarxistu.

Tentýž pan Havlíček v tomtéž pořadu oznámil, že s vládou o platech jednat nebude, protože jí nevěří. Takže v tom parlamentu vlastně poslanci hnutí ANO budou sedět jen proto, aby o ničem nejednali, ale jen kritizovali. To pak již chápu, že nechtějí zvyšovat platy. Stačí jim současná úroveň. Zdá se že aspoň zbytky sebekritiky mají. Opravdu se nám vyplatí!

Jeho kolega, největší předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, před pár dny prohlásil, když viděl, že komunisté označení za Stačilo!, by se dostali do parlamentu: „Pro mě je Stačilo! nová značka. Stačilo! je (předsedkyně KSČM Kateřina) Konečná. Ona vyhrála ty volby, takže pro mě to nejsou komunisti. Nejsou to komunisti pro mě.“

No a teď jiný výzkum ukázal, že by se ti soudruzi do parlamentu nedostali, tak je vše jinak. Dnes Andrej Babiš, poté co byl upozorněn, že Stačilo má v programu vystoupení z EU a ANO, na dotaz zda by s nimi tedy vládl, odpověděl: „Pokud tam mají takové věci, tak určitě ne.“

Nevím, na mě to spíš působí dojmem, že kdo má zrovna preference, tak je v kurzu a kdo je u veřejnosti v nemilosti, s tím se nechce největší pan předseda popálit.

Ovšem za ideální prý považuje: „Potřebujeme mít maximum hlasů, těch 2,4 milionu, to by bylo skvělé, tak, aby nás nikdo neobešel a abychom mohli vládnout s nějakou tolerancí, a to je ideální stav.“

Já bych tedy za ideální považoval mít vládní většinu, byť koaliční. Ale on je samozřejmě chytřejší.

Už se těším, až bude za rok vládnout, jak nám bude vracet vše, co nám vzala Fialova vláda, jak sliboval před letošními krajskými volbami. Já jsem z Prahy. Povězte mi někdo z krajů, kde ANO vládne, už vám začali něco vracet?