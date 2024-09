Povinné ručení zase dosáhlo svého komického vrcholu

Znáte to. Máte pojistku, nejčastěji auta, a pojišťovna vám za rok pošle předpis pojistného na další rok. Téměř vždy vyšší než za předchozí období.

Já v takovém případě okamžitě otvírám srovnávače na internetu a hledám. V podstatě vždy najdu něco levnějšího, nebo aspoň srovnatelného. Dávám výpověď a uzavírám novou pojistku s jinou pojišťovnou. Podrobně jsem to celé popsal zde. Se všemi nuancemi a možnostmi. To jsem netušil, že to ještě může být i jinak.

Letos opět. VW Golf manželky, asi 18 let starý, v podstatě jen přibližovadlo na nákupy. Jediné kritérium na povinné ručení je cena. Žádný jiný parametr nás nezajímá. Doposud u Allianz 3698,- Kč ročně. Nové pojistné na nový rok 3989,-. Taková roztomilá přesmyčka čísel, třeba doufaje, že si toho člověk nevšimne.

Zdroj obrázku: Volná databáze pixabay.com

Je třeba se zase podívat na internet. Tam je nevýhoda u těch srovnávačů, že než se vám zobrazí nabídka, musíte zadat své telefonní číslo. Jednou jsem tam dal smyšlené a když jsem si náhodou potom vybral a musel jsem se jim ozvat, tak mi bylo sděleno, že ta dáma na tom smyšleném čísle je již na mrtvici. Nedivil jsem se jí, v duchu se jí omlouvám, nějakému náhodnému chudákovi toto už nechci udělat a zadávám číslo své.

Vyhledávání mi ukazuje možnost se pojistit za 3470,- Kč. Musím si přetrpět několik telefonátů od pojišťoven, že se na to opravdu teď nechci podrobně podívat, že ještě nejsem rozhodnut, že mi nemusí posílat kontakt, že pro případ, že bych si to rozmyslel mi zavolá za rok, že se připravuji o výhodné tajné nabídky, že ….. .

Hotovo, už nikdo nezavolá. Nechávám v prohlížeči otevřenu onu nabídku za 3470,- Kč a říkám si – uzavírat novou smlouvu, sice po internetu, ale posílat dokumenty, elektronicky podepisovat, pak výpověď staré pojistky. Prostě práce, kterou málokdo chce absolvovat, pojišťovny to vědí a proto všem zdražují. Chci na to jít tentokrát jinak. Zvedám telefon a pro změnu volám já. Do Allianz. Pánovi na druhém konci říkám situaci a nabízím mu, že když mi zachová stávající pojistné (těch cca. 200,- Kč navíc proti nejlevnější nabídce jsem ochoten za úsporu práce oželet), tak se můžeme dohodnout. Jinak dávám výpověď a odcházím ke konkurenci.

„To musím zkusit přepočítat,“ dí pán. „Tak to zkuste“, dím zase já.

„Ale nic Vám neslibuji,“ sděluje dále úředník. Tak to mě už docela rozesmálo. „Mně nic nemusíte slibovat, jde o Vaši pojišťovnu. Buďto budete mít mé peníze, nebo je má konkurence,“ mu v klidu sděluji. Je vidět, že je pán rozhozen, že naučené formulace nějak nefungují.

Nakonec mi nabídne cenu 3521,- Kč, tedy asi o 170,- Kč nižší, než co jim platím doposud a o 468,- Kč nižší, než co na mě zkusili. Věřili byste tomu? Oni se vám to snaží o 300 Kč zvednout, aby vám pak dali cenu o 170,- Kč nižší. Nejsou padlí na hlavu?

Jsou. Stará smlouva se musí vypovědět a nová uzavřít. Jednoduše zůstat u staré smlouvy nejde. Nicméně jelikož je to u jedné a té samé pojišťovny – Allianz – tak je to proces velmi jednoduchý, který se vyřídí jedním mailem bez ověřování nebo skenování podpisu. Beru to, byť jsou stále o asi 50,- Kč dražší než nejlevnější nabídka konkurence.

A zlatý hřeb teprve přichází. Ta pojistka je vázána na nájezd do 5000 kilometrů ročně. Každý rok se jim musí poslat fotka tachometru. Tentokrát to stačí do 2 měsíců od začátku platnosti nové smlouvy. Jinými slovy mám období asi 4 měsíců, kdy mohu jezdit tak, že se to do toho limitu 5000 km nezapočítává a pak jim teprve pošlu fotku tachometru aby si mohli svých 5000 km začít hlídat.

Tak se mnou strávili čas, mají administrativní pakárnu a nakonec jim zaplatím méně než předchozí období. Kdyby to nezkoušeli zvýšit, nestála by je nic práce úředníků strávená se mnou a ještě by na další období dostali více peněz.

Stejně to ale za rok zkusí znova.