Postavit Fialu a spol. ke zdi?
V tomto duchu se vyjádřil velký přítel putinovských Nočních vlků a vlastně celého Ruska a nepřítel Ukrajiny Jaroslav Foldyna (momentálně SPD, dříve ČSSD). Doslova uvedl: „Škoda velkého rozsahu je v našem právním systému škoda přesahující 10 milionů Kč. Členové vlády Petra Fialy vykonávají činnost pro cizí moc (Ukrajina je cizí moc), ohrožují bezpečnost ČR a tímto svým konáním způsobili škody v řádu miliard. Takže to máme 5–12 let pro každého.“
Všimněte si, že mu nevadí jiné údajné škody, tohoto kabinetu, a že jich opozice vyjmenovala desítky, ne-li stovky, a jejichž výše by určitě hravě překonala jmenovanou hranici. Jemu vadí jen a jen to, že se podporuje Ukrajina, proti jeho milovaným Rusům. A pokud něco říká o „Podpoře cizí moci“, co je jeho každoroční podpora spanilým jízdám Putinových motorkářů, která má jen propagandistický charakter? Nepochybuji, že kdyby tento pán mohl, použil by metody 50. let, včetně vynuceného přiznání a následné popravy (nejlépe veřejné). Bude po očekávaném spoluvládnutí s ANO usilovat o potřebnou legislativu?
www.pixabay.com
Bývalá členka ČSSD, Jana Maláčová si to zase zamířila ke komunistům, jejichž rétorika a úmysly v případě Ukrajiny je podobná. Prostě Ukrajině ani korunu a bude klid (samozřejmě ruský). Jasně je tak vidět, že politika krajní pravice a krajní levice je v podstatě podobná, co se konečných výsledků týče. Vzpomeňme si na desítky milionů mrtvých po Hitlerovi i Stalinovi.
A že ty cíle mají oba konce politického pólu opravdu podobné dokládá i to, že dřívější členové jedné strany (ČSSD), kteří museli mít opravdu nějaký společný náhled na svět, se nyní rozpouštějí do obou uskupení. Korunu tomu nasazuje bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman, který nepokrytě oběma uskupením drží palce.
A co na to pravděpodobný vítěz voleb, hnutí ANO? Pro jeho místopředsedu Karla Havlíčka je nereálná a nepředstavitelná vláda s ODS. Ale koaliční spolupráce s SPD a Stačilo! již reálná je. Zdroj a Zdroj.
To předseda hnutí ANO Andrej Babiš je přímější: „My nemáme s SPD asi úplně stejný program, nemáme ale problém s referendem, chceme měnit EU k lepšímu… jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme na některé věci víceméně podobný názor.“ Člověk by řekl, že to snad nejsou ty věci ohledně Ukrajiny a potrestání současné vlády. Jenomže ouha, předseda Andrej Babiš chce zrušit velmi úspěšnou a v zahraničí, včetně Ukrajiny, oceňovanou muniční iniciativu (dodávky munice Ukrajině z anonymních zemí na náklady zemí EU). Od toho je už krůček k volání zodpovědnosti těch, kdo ji vymysleli a zrealizovali.
Ostatně vraťme se opět na začátek k Jaroslavu Foldynovi a jeho rétorice, kde své vlhké sny už ani neskrývá: „Logické (a férové) by tedy bylo, aby za Zelenského a jeho režim umřel Petr Fiala a jeho vláda. Vetchý, Řehka, Foltýn a Zelinka by se mohli přidat.“ Na frontu, jak to dělají místní proruští gaučoví ideologové, je asi poslat nemůže, to by popřel sám sebe. Přeci nebude chtít, aby jeli bojovat za Ukrajince. A Ukrajině se přeci nemá pomáhat vůbec ničím. A co kdyby před tím, než bídně zahynou, třeba ublížili nějakému Rusovi? Tak jak by si to asi představoval?
Zlo začíná vždy nenápadně. Lidé se před válkou taky asi pousmívali komunistům, když říkali, že se do Moskvy jezdí učit zakroutit opozici krkem. A podobná rétorika začíná ožívat dnes.
A vláda ANO se Stačilo! a SPD je velmi pravděpodobná. Nemrazí vás v zádech?
Omlouvám se slušným a věcným diskutujícím, ale reagovat asi nebudu ani na ně, ba dokonce ani nevím, jestli tu diskusi budu vůbec číst. Spíše ne.
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
Tomáš Flaška
