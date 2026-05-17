Politické manželství z rozumu, nebo nerozumu?

Běsnění malých vládních stran v současné koalici připomíná něco jako neuspokojenou manželku, případně zadupávané ego dominantního samce.

V životě máme sňatky z lásky a sňatky z rozumu. Ten první bych přirovnal k minulé vládní koalici. Víceméně se strany shodly na programu, společně jej sestavily a společně jej čtyři roky prosazovaly. Bez nějakých větších excesů. Výjimkou bylo třeba nezvládnutí stavebního zákona a následný odchod Pirátů z vlády. Ale to už byl spíše předvolební boj.

Dnešní koalice pak patří spíše k těm sňatkům z rozumu. Vzájemná dohoda o nevydání se trestnímu stíhání mezi Tomiem Okamurou a Andrejem Babišem vévodí jako vůdčí motiv. A byť ty strany neměly spolu skoro nic společného (vzpomeňme si na vyjadřování funkcionářů ANO o tom, že do vlády s SPD nikdy nepůjdou a Alena Schillerová dokonce veřejně slíbila, že v takovém případě by byla první, kdo by tu vládu opustil), vládu spolu sestavily. Pro zachování imunity obou vůdců to prostě jinak nešlo.

No a co nastalo? Připomeňme si některé body z předvolebního programu SPD: snížení cen plynu, do konce roku zahájení procesu revize všech pobytů Ukrajinců, omezení levné pracovní síly z ciziny, přehodnocení všech mezinárodních dohod a smluv, ochrana hranic – „Pevnost Česko“, vyrovnaný rozpočet(!), snížení výdajů státu, atd. atd. Copak z toho bylo splněno, nebo se bude plnit?

Ještě úsměvnější je předvolební program Motoristů sobě: v roce 2029 schodek rozpočtu 0-5 miliard, dobré vztahy s našimi nejbližšími sousedy bychom měli udržovat za všech okolností, inkluze musí být okamžitě ukončena, nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními(!) …..

Sami posuďte, co z toho se splnilo, plní, nebo chystá plnit.

Hnutí ANO si tak svou drtivou převahou počtu poslanců prosazuje svou agendu a obě malé strany v podstatě jen skřípou zuby. A vynahrazují si to tím, že čím dále více křičí a kopají kolem sebe hlava nehlava. V podstatě v soudružském objetí teď předseda Motoristů Petr Macinka s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou v souvislosti se sjezdem Sudetských Němců v Brně hodně poškodily vztahy s Německem, slovy předvolebního programu Motoristů „dobré vztahy s našimi nejbližšími sousedy.“

Zdroj: www.chatgpt.com

A předseda vlády Andrej Babiš dělá jen mrtvého brouka a tváří se, že to nevidí. Svým ministrům pro jistotu zakázal se té taškařice ve Sněmovně přímo účastnit. Na svá smírčí slova vůči Němcům v dubnu už jakoby zapomněl.

To manželství tak připomíná spíše klasické manželství na Sicílii, kdy se doma křičí, vzteká, létá nádobí, bouchá se do nábytku, vytahují se nože, ale k rozvodu nedojde. Podobně vypadá běsnění naší vlády, ale na politické úrovni. Sice nám škodí nejen v zahraničí, ale především doma, ale nic s tím nenaděláme, je to vůle většiny voličstva.

Ale aspoň jsou k smíchu, to je na tom to pozitivní.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 17.5.2026 6:25 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Tomáš Flaška

Co vlastně Fico v té Moskvě chtěl?

Údajně chtěl vyjádřit vděk za osvobození v roce 1945. Hm, ale proč se potom nezúčastnil vojenské přehlídky? To je nějaké divné.

12.5.2026 v 15:16 | Karma: 34,95 | Přečteno: 1358x | Politika

Tomáš Flaška

Andrej Babiš a elementární lidská slušnost

Možná platí u nás doma, v mém okolí, ale určitě ne na vládní úrovni. Pak se ale nedivme, co se u nás děje.

8.5.2026 v 16:46 | Karma: 39,18 | Přečteno: 1867x | Společnost

Tomáš Flaška

Po dvou letech Londýn podruhé

Stejné období, jiné počasí, jiné pohledy, nové věci. Každá metropole si vyžaduje více návštěv. A vždy objevíte něco nového.

7.5.2026 v 17:20 | Karma: 15,74 | Přečteno: 254x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Česká vrána k maďarské vráně sedá

V Maďarsku nastalo volební zemětřesení a dějí se věci. Ze země se prý vyváží majetek, fideszovští zbohatlíci hledají nové bydlení v zahraničí a skartují se dokumenty.

29.4.2026 v 6:24 | Karma: 31,37 | Přečteno: 1130x | Společnost

Tomáš Flaška

Budeme všechno jen vyžírat?

A ani se přitom nezastydíme? Nebo aspoň nezačervenáme? To si fakt myslíme, že mít jen nataženou ruku je to správné ořechové?

24.4.2026 v 15:52 | Karma: 23,60 | Přečteno: 414x | Ekonomika
Tomáš Flaška

  • Počet článků 1510
  • Celková karma 32,27
  • Průměrná čtenost 2833x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

