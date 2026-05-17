Politické manželství z rozumu, nebo nerozumu?
V životě máme sňatky z lásky a sňatky z rozumu. Ten první bych přirovnal k minulé vládní koalici. Víceméně se strany shodly na programu, společně jej sestavily a společně jej čtyři roky prosazovaly. Bez nějakých větších excesů. Výjimkou bylo třeba nezvládnutí stavebního zákona a následný odchod Pirátů z vlády. Ale to už byl spíše předvolební boj.
Dnešní koalice pak patří spíše k těm sňatkům z rozumu. Vzájemná dohoda o nevydání se trestnímu stíhání mezi Tomiem Okamurou a Andrejem Babišem vévodí jako vůdčí motiv. A byť ty strany neměly spolu skoro nic společného (vzpomeňme si na vyjadřování funkcionářů ANO o tom, že do vlády s SPD nikdy nepůjdou a Alena Schillerová dokonce veřejně slíbila, že v takovém případě by byla první, kdo by tu vládu opustil), vládu spolu sestavily. Pro zachování imunity obou vůdců to prostě jinak nešlo.
No a co nastalo? Připomeňme si některé body z předvolebního programu SPD: snížení cen plynu, do konce roku zahájení procesu revize všech pobytů Ukrajinců, omezení levné pracovní síly z ciziny, přehodnocení všech mezinárodních dohod a smluv, ochrana hranic – „Pevnost Česko“, vyrovnaný rozpočet(!), snížení výdajů státu, atd. atd. Copak z toho bylo splněno, nebo se bude plnit?
Ještě úsměvnější je předvolební program Motoristů sobě: v roce 2029 schodek rozpočtu 0-5 miliard, dobré vztahy s našimi nejbližšími sousedy bychom měli udržovat za všech okolností, inkluze musí být okamžitě ukončena, nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními(!) …..
Sami posuďte, co z toho se splnilo, plní, nebo chystá plnit.
Hnutí ANO si tak svou drtivou převahou počtu poslanců prosazuje svou agendu a obě malé strany v podstatě jen skřípou zuby. A vynahrazují si to tím, že čím dále více křičí a kopají kolem sebe hlava nehlava. V podstatě v soudružském objetí teď předseda Motoristů Petr Macinka s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou v souvislosti se sjezdem Sudetských Němců v Brně hodně poškodily vztahy s Německem, slovy předvolebního programu Motoristů „dobré vztahy s našimi nejbližšími sousedy.“
A předseda vlády Andrej Babiš dělá jen mrtvého brouka a tváří se, že to nevidí. Svým ministrům pro jistotu zakázal se té taškařice ve Sněmovně přímo účastnit. Na svá smírčí slova vůči Němcům v dubnu už jakoby zapomněl.
To manželství tak připomíná spíše klasické manželství na Sicílii, kdy se doma křičí, vzteká, létá nádobí, bouchá se do nábytku, vytahují se nože, ale k rozvodu nedojde. Podobně vypadá běsnění naší vlády, ale na politické úrovni. Sice nám škodí nejen v zahraničí, ale především doma, ale nic s tím nenaděláme, je to vůle většiny voličstva.
Ale aspoň jsou k smíchu, to je na tom to pozitivní.
Tomáš Flaška
Co vlastně Fico v té Moskvě chtěl?
Údajně chtěl vyjádřit vděk za osvobození v roce 1945. Hm, ale proč se potom nezúčastnil vojenské přehlídky? To je nějaké divné.
Tomáš Flaška
Andrej Babiš a elementární lidská slušnost
Možná platí u nás doma, v mém okolí, ale určitě ne na vládní úrovni. Pak se ale nedivme, co se u nás děje.
Tomáš Flaška
Po dvou letech Londýn podruhé
Stejné období, jiné počasí, jiné pohledy, nové věci. Každá metropole si vyžaduje více návštěv. A vždy objevíte něco nového.
Tomáš Flaška
Česká vrána k maďarské vráně sedá
V Maďarsku nastalo volební zemětřesení a dějí se věci. Ze země se prý vyváží majetek, fideszovští zbohatlíci hledají nové bydlení v zahraničí a skartují se dokumenty.
Tomáš Flaška
Budeme všechno jen vyžírat?
A ani se přitom nezastydíme? Nebo aspoň nezačervenáme? To si fakt myslíme, že mít jen nataženou ruku je to správné ořechové?
