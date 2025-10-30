Pokus dostat šmejdy a policejní konečná
Nejdřív přijde nevinná SMS: Ahoj tati, muj telefon je rozbity. Toto je moje nove cislo, klikni na odkaz a posli mi zpravu pres WhatsApp. V tom odkazu WhatsApp je i české telefonní číslo. Je mi jasné, že nefunkční, což jsem hned vyzkoušel. Nicméně si chci se Šmejdem trochu pohrát, tak navazuji konverzaci.
Co se stalo? Ptám se nevinně jako starostlivý otec.
Ahoj. Spadl mi telefon. Vyklouzl mi z ruky a rozbil se displej😣😣. Jen ti dávám vědět, že mám nové číslo. Nezapomeň si ho uložit❤️👍.
Jasně. A to sis koupil už nový telefon? Hraji dále starostlivého otce.
Ne.
A máš tedy novou SIM? Proč? Zkouším první chyták a jsem zvědav, jak z toho vybruslí.
Snažil jsem se vyndat SIM kartu, ale ta se zlomila😣😣.
Aha. Zavolám ti za chvíli.
OK. Moje oznámení, že mu zavolám, ho evidentně nechává klidným, protože ví, že se nedovolám. Čekám pár minut.
Nejde to. Prý to číslo neexistuje. To je nějak rozbitý i ten nový telefon? Zkouším podpásový úder, protože už mi jednou odpověděl, že nový telefon nemá. Ale vzhledem k prodlevám mezi odpověďmi je mi jasné, že odbavuje současně několik potenciálních kachen.
Teď používám starý telefon. Musím si ještě koupit nový. Řeším to.
OK. Dělám chápajícího rodiče a čekám s čím vyrukuje. Jenže teď se delší dobu neděje nic. Tak si říkám, že ho trochu pošťouchnu a v podstatě se sám nabídnu jako oběť. Posílám další zprávu.
Máš na nový peníze? Nepotřebuješ pomoct? Odpověď přichází velmi rychle. Evidentně předpřipravená, uložená v telefonu. Za těch pár sekund to nemohl vyťukat.
Mám jeden problém a potřebuju pomoct. Můžeš mi s tím prosím pomoci? Musím udělat platbu, ale kvůli novému číslu se nemůžu 48 hodin přihlásit do internetového bankovnictví. Mohl bys prosím tu fakturu zaplatit za mě? Faktura je za můj nový telefon. Jakmile bude zaplacená, můžu si ho hned vyzvednout. Peníze ti vrátím buď zítra, nebo v pondělí.❤️.
Je mi jasné, že udička zabrala. Teď ho jen neodradit. Píšu radši velmi krátce:
Jasně.
Ok díky. Tady je faktura, napiš mi až bude zaplacená ☺️👍.
A dostávám číslo účtu, variabilní symbol, částku hodně přes 40.000,- Kč a pokyn abych provedl okamžitou platbu. Nechávám stranou, že hodně podceňuje mou inteligenci, když si myslí, že skočím na to, že nový telefon stojí hodně přes 40k Kč, ale hlavně okamžitě pořizuji Printscreen obrazovky. Podle čísla účtu se totiž už dá hodně najít (v bance vám ho bez občanky či jiné identity nezaloží – jsem naivní – viz dále). Vím, že tuto zprávu Šmejd za pár okamžiků smaže, což se taky stane. Ale já ji už mám ofocenou.
Dělám dál hloupého naivního rodiče.
Já to převedu, ale víš, že se v té elektronice moc nevyznám. Já nevím jak se dělá okamžitá platba. Pošlu ti to jako vždy.
Ano, zadej platební údaje z faktury. Tam to musíš poslat. Dej mi vědět, jestli se ti to podaří.
Počkám asi dvě minuty. Tak jsem to zadal, ale okamžitou platbu jsem tam nikde neviděl. Asi to banka pošle až zítra.
Můžeš poslat fotku toho nebo doklad o zaplacení?
Ježíš jak to mám udělat? Vždyť víš že já se v tomhle vůbec nevyznám.
Přeci víš, jak se fotka dělá.
Mobilem ano. Ale nevím jak bych mohl mobilem vyfotit bankovnictví v mobilu. To fakt neumím.
Jinak můžeš taky stáhnout výpis a poslat ho, nebo se přihlásit na laptop a pak to vyfotit.
Ale vždyť víš, že jsem na chatě. Tady počítač nemám. Jen mobil.
OK. Díky.
Jasně. Ozvi se až budeš mít nový mobil.
OK.
Sežral to i s navijákem, jásám. Je sváteční úterní večer, je mu jasné, že má banka pošle peníze až ve středu a on je dostane možná až ve čtvrtek. Jinými slovy neprokoukl trik, bude čekat na peníze a přinejmenším celou středu nepoběží do banky ten účet zrušit a zamést další stopy. To provede až ve čtvrtek, až zjistí, že nic nedostane. A já?
Ve středu ráno hned volám bezpečnostní linku té banky a vše jim popisuji. Pán to prý předá bezpečnostnímu oddělení, ale dle zákona mi nesmí nic sdělit. Tak mu aspoň sděluji já, že to ještě jedu hned teď nahlásit na policii a před půl osmou odjíždím na naší služebnu.
Ve dveřích popisuji službu konajícímu policistovi problém a tuše jak to asi vypadá se ptám, jestli má cenu to vůbec sepisovat. On mi sděluje, že je to jen na mně, že on mě nijak odrazovat nesmí.
Tak mu popisuji svou úvahu, že policie v bance může vypátrat majitele účtu. Pravděpodobně to bude bílý kůň (nastrčená a asi i podplacená figurka, která většinou ani netuší co se děje), ale policie při výslechu určitě může zjistit kdo a jak jej kontaktoval. Jinými slovy si hraji na amatérského detektiva. A proto policistovi sděluji, že to asi za oznámení stojí.
Ten pohlédne na hodinky a říká: „Za půl hodiny se mění směna. Tak to s Vámi sepíše po osmé kolega.“
A já chápu. Za prvé policie moc na práci není. A za druhé by to stejně bylo marné. To ostatně nepřímo potvrdí jeho kolega z druhé místnosti, který nás poslouchá a vloží se do našeho hovoru: „My tu tady takových hlášení máme strašně moc.“
A já chápu podruhé. Jinými slovy mi sdělují – zmizni a neotravuj. Stejně je to zbytečné.
Ještě to zkonstatuji ústně, že přesně takovéto podvody se tu soudě podle médií dějí již měsíce, mnoho lidí i zaplatilo, tedy číslo účtu příjemce je známé a přesto se asi nic neděje. Jsem z toho frustrován, dodávem ještě. A i poicista na mě chápavě pohlédne a vidím na něm, že i jemu to vadí. A tím můj pokus skončil.
PS: Dávám to sem až ve čtvrtek, protože nejpozději dnes (čtvrtek) dle mě onen Šmejd účet zruší a zamete stopy. I tak sem nedávám ten Printscreen s číslem účtu v naději, že třeba banka přeci jen něco dělá a donutila k práci i policii. Ale asi je to naděje marná.
PSS: Než jsem včera tento blog dopsal, přišla další SMS, zase z jiného čísla: Ahoj tati, muj telefon ...
Tomáš Flaška
Ještě není ve vládě a už mu to stouplo do hlavy?
Řeč je o potenciálním ministrovi životního prostředí Petru Macinkovi a jeho boji proti CHKO Soutok.
Tomáš Flaška
Konspirátoři zase zaplakali
Po kolikáté už? Teorií o tom, kdo se snaží pošpinit poslance Filipa Turka za Motoristy, se vyrojilo víc než dost. Jako obvykle i dost úsměvných.
Tomáš Flaška
Ďábel se skrývá v detailu
Zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi (i Rozhlas) podává hnutí ANO jako službu občanům, budoucí opozice jako snahu o ovládnutí obou médií.
Tomáš Flaška
Nakoupili si pohlaváři ANO již naslouchátka?
Nebo doufají, že tentokrát bude akustika v jednací síni dobrá? Vzpomeňme si na jednání o důchodech s prezidentem. Momentální situace je úplně stejná. To je ale určitě jen náhoda, že ANO?
Tomáš Flaška
V metru se dřív umíralo. A dnes?
Psal se konec 80. let. Jednoho cestujícího staršího věku postihl ve stanici Leninova (dnes Dejvická) infarkt.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, tvoří se dlouhé kolony
Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov...
Před soudem stanou Ukrajinci a Slovák. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí
Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začne projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v...
Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří
Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského...
Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching jednali v noci na čtvrtek v...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 1459
- Celková karma 27,92
- Průměrná čtenost 2874x