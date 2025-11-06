Poděkování panu premiérovi Petru Fialovi
Bylo Vám vyčítáno, že jste takový nevýrazný, byl jste srovnáván se zaklínačem hadů. Mnoho lidí bohužel požaduje výrazného vůdce, který je vidět a především slyšet.
To není můj styl. Celý život dávám přednost systematické a klidné práci, přesně jako Vy. Trpělivost přináší ovoce a Vy jste ji měl více než vrchovatou. A ovoce přinesla. Sice Vám mnozí spílají, ale já Vám děkuji.
Když jste přebíral vládu, byla nastavena inflace na více jak 8%. Já patřím k těm zodpovědnějším a mám i něco našetřeno. Bylo mi jasné, že po covidovém rozhazování předchozí vlády, které bylo kryto jenom dluhem, dojde k tomu, že buď dluh zůstane, což mi z principu vadí, nebo se to pokryje vysokou inflací. Nastalo to, co nastat muselo. Peníze lopatou rozhozené mezi lidi za předchozího kabinetu se začaly utrácet a inflace letěla nahoru. Bohužel až v době Vaší vlády, tak to oponenti zbaběle hodili na Vás. Ale obával jsem se horších čísel. Asi i díky fiskální politice Vaší vlády nakonec ta inflace nebyla tak hrozná a mé úspory tolik neutrpěly. Za to Vám díky. Jenom dodám, že teď už jsou mé úspory zase na úrovni vyšší, než když to vše začalo.
Dokázal jste nemožné. Dát dohromady koalici, která byla schopna se postavit ve volbách největšímu populistovi a porazit ho. A dokázal jste svou tolerancí a schopností kompromisu udržet tu koalici i po celou dobu svého vládnutí. I za to Vám díky. Nakonec jste byl pouze překřičen a poražen. To nic nevypovídá o tom, že jste vládl dobře.
Roční zadlužení ve vztahu k HDP každý rok klesalo, i když jste věděl, že za úspory Vás nikdo mít rád nebude. A dávali Vám to taky pěkně sežrat. Vytahovali možné i nemožné, ale vlastně jen lži. Kauza Dozimetr není kauza Vaší vlády. Je to komunální kauza, ve které se kradlo za Babiše a vyšetřuje a trestá za Vašeho vládnutí. Kauza Motol to stejné, kradlo se za Babiše, vyšetřuje a trestá za Fialy. Kauza IKEM není kauza této vlády, obžalovaný Stiborek začal blekotat o ODS až ve chvíli, kdy mu hrozilo odsouzení. Žádné napojení na vládu se neprokázalo. Kauza kampelička není žádná kauza. Vám v ní skončil podíl do konce roku 2021, tedy pouhé dva týdny Vašeho premiérování. Asi těžko se v ní mohly ztrácet peníze na munici pro Ukrajinu ještě před vypuknutím války, jak mnozí Vaši odpůrci tvrdili.
Za Vašeho premiérování jsem zase mohl být hrdý, že jsem Čech. Jako národ jsme s Vaší podporou asi nejvíce v Evropě pomohli napadené a těžce zkoušené Ukrajině. Svým turistům jsem mohl při jejich obdivných pohledech na nádhernou nasvětlenou Prahu škodolibě vykládat, že to je nejen nejhezčí město Evropy, ale i jedno z nejnasvícenějších, protože máme dostatek jaderných elektráren. Obzvláště němečtí turisté mají při těchto slovech poněkud protáhlé obličeje. A Vaše vláda našla odvahu, že konečně dotáhla ke konci přípravu a nastartovala výstavbu dalšího jaderného bloku, který potřebujeme více než dost. I za to Vám díky.
Obdivoval jsem Vaší svatou trpělivost při kydání hnoje a hlíny na Vaši adresu, sprostých lží, podrazů a blokování práce Sněmovny a tím i možnosti schvalování zákonů potřebných pro tuto zemi. Nenechal jste se nikdy vytočit, i když ti samí, co Sněmovnu zablokovali, pak tvrdili, že tato vláda nestihla udělat nic. Jejich chování je hodné ratlíků okousávajících kotníky. Vaše chování je hodné velkého státníka.
Přebral jste zemi zadluženou s nastartovanou inflací. A do toho přišla válka na Ukrajině a krize energetická. Je neuvěřitelné, jak jsme to zvládli a navíc jsme se ještě odstřihli od nespolehlivých ruských energetických dodávek. Díky!
Při Vaší cestě do Kyjeva krátce po vpádu ruských hord na Ukrajinu jsem se cítil hrdým a sebevědomým Čechem. Děkuji! Ale i nadále získávala Česká republika na mezinárodní scéně jméno, které dříve za Vašich předchůdců, ale především prezidentů, ztratila. Zase jsme se nemuseli cudně snažit zatajovat odkud jsme, naši diplomaté nebyli vykazováni za dveře a ředitelé našich tajných služeb zase mohli od spojenců dostávat důvěrné informace. I za to díky.
Vězte, že i když se o sobě z řad mnoha křiklounů dozvíte to nejhorší (určitě i v diskusi pod tímto článkem), že jsou i lidé, kterým jste dal hodně, nejen materiálně, ale i psychicky. Akorát nejsou tak slyšet, podobně jako Vy. Přeji Vám vše nejlepší a je jedno jestli v budoucím profesním, nebo politickém, ale hlavně soukromém životě. A ještě jednou tisíceré díky!
Diskusi pod tímto článkem nechávám otevřenou, i když se dají očekávat kupy hnoje. Uvidíme, jestli to místní yntelygenti zvládnou bez osobních invektiv.
Tomáš Flaška
