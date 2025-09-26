Platí u nás právo, nebo ne?
Nebudu tu teď rozebírat, jestli Ústavní soud rozhodl špatně, nebo dobře. Ale vezmu si na paškál reakce. Před minulými volbami, jsme se po rozhodnutí Ústavního soudu ohledně koalic, kdy snížil kvorum pro vstup do Sněmovny, dozvídali, že Ústavní soud je aktivistický a jednostranný. Ti jednodušší dokonce tvrdili, že Rychetský rozhodl (jakoby předseda soudu měl při hlasování více hlasů než ostatní).
Teď Ústavní soudu rozhodl, že kandidátky, kde jsou zástupci více stran, koalice nejsou, a ti samí lidé najednou jsou úplně zticha. Nic o tom, že je to aktivistické a jednostranné rozhodnutí, neslyšíme. Ale neslyšíme to ani ze strany současné vlády. Kdo tady tedy ctí nezávislost justice?
Když byl Andrej Babiš shledán vinným v kauze dotačního podvodu u Čapího hnízda, nechal se slyšet, že soudkyně Brázdilová je komunistická prokurátorka. A mnohokrát argumentoval tím, že jednání soudu o Čapím hnízdě je vždy načasováno před volby, aby mu to politicky ublížilo.
A teď doslova a do písmene je pár dnů před volbami a projednává se kauza Dozimetr, do které jsou asi namočeni bývalí funkcionáři současné koalice. A co ANO? Najednou je ticho po pěšině, žádné spílání, že soud je úmyslně před volbami, že není nestranný. Prostě teď je vše v pořádku. A opět – všimněte si, že termín jednání soudu nekritizuje ani současná koalice. Takže kdo tady ctí právní stát a kdo na něj jen plive?
A posledním kouskem je vyhrožování Andreje Babiše úředníkům. Ministr Výborný se nechal slyšet, že bude po Agrofertu zpětně vymáhat dotace, které získal neoprávněně. A co na to majitel Agrofertu Andrej Babiš? Doslova: „Výborný nutí úředníky do nezákonných věcí, ať si dobře rozmyslí, co budou dělat, protože můžou způsobit škodu samozřejmě.“
V kůži těch úředníků bych být nechtěl. Buď se zaleknou a počkají si, jak dopadnou volby. Nebo se do vymáhání dají a riskují, že poletí. Jinak si slova Andreje Babiše vysvětlit neumím. Jediným řešením tohoto problému je opět soud. Tam se asi obrátí současný ministr Výborný, pokud prohraje volby, nebo Andrej Babiš, pokud ty volby prohraje on. Ale vnímáte tu hrůzu? To, jestli jsou zpětně vymáhány dotace, nerozhoduje nějaký zákon, ale kdo vyhraje volby. Tam až jsme to dopracovali.
A jak dopadne případný soud? S ohledem na výše uvedené v případě, že se budou dotace vracet, tak bude aktivistický a jednostranný. V případě, že se vracet nebudou, tak bude ticho po pěšině. Jako ostatně už vlastně vždy.
––––––––––––––––––
Se slepými obhájci Andreje Babiše nediskutuji, je to ztráta času. Ostatním se omlouvám, ale prostě také reagovat nebudu.
Tomáš Flaška
