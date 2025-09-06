Parkování jen pro ženy? A co emancipace?
„Bezpečí byl hlavní motiv. Rozhodně to nesouvisí s uměním nebo neuměním řídit auto,“ říká brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Místa budou pod dohledem kamerového systému a ochranka má dohlížet na to, že tam opravdu zaparkují jen ženy. Sice se tu tedy přiznává, že ženy něco takového potřebují víc než muži, tedy emancipace jde stranou, ale vidím to stejně. Mně je nějaká emancipace docela fuk. Fyziologicky prostě existuje muž a žena. Každý má jiné vlastnosti a schopnosti. Někdo z nich umí něco lépe, druhý zase něco jiného. Chtít, tvrdit, nebo vyžadovat, že oba mají vše umět stejně, jde proti přírodě.
To v Havířově to je jinak. Zde je to zdůvodňováno tím, že ženy mívají velké nákupy a často i děcka. Místa jsou proto širší než obvykle. Cha, cha. A kde je tedy ta emancipace? Muži nemohou mít větší nákupy a nemívají u sebe děcka? Pokud někdo tvrdí, že ne tak často, jako ženy, tak samozřejmě popírá emancipaci a rovnoprávnost pohlaví. A já s tím souhlasím. Pohlaví jsou prostě rozdílná se všemi svými plusy i mínusy.
Velmi naivně působí vyjádření jedné ze řidiček: „Je to super nápad. Když jsou obvyklá úzká místa, tak auto nejde ani otevřít, vidím to však prvně.“ Úžasné. Takže když za volantem sedí chlap, který postavou bývá větší než žena, tak tomu úzká místa vadit nemají?
Pojďme to teď vzít z hlediska oněch emancipovaných řidiček a řidičů.
Pánové, táži se Vás, necítíte se poněkud diskriminováni tím, že existují parkovací místa, na které nesmíte, zatímco druhé pohlaví smí zaparkovat kdekoliv? Proč se neozývají organizace pro genderovou rovnoprávnost? Kdyby tam místo „rezervováno pro ženy“ bylo napsáno „rezervováno pro muže“, to by bylo křiku.
A dámy, táži se Vás, necítíte se poněkud podřadně, že někdo z důvodu vašich vlastností a schopností musí dělat speciální širší parkovací místa, abyste to zvládly? Nemáte třeba i pocit, že vás někdo podceňuje, či se vám dokonce vysmívá?
Celé je to prostě postavené na hlavu. A stačilo by málo. Napsat třeba, že místa jsou určená pro rodiče s dětmi (to už existuje). Nebo že místa jsou určená pro méně zkušené řidiče a monitorovat to kamerou s veřejným přenosem. Kdybych neuměl parkovat, tak bych se nestyděl tam zajet, stejně jako se nestydím přiznat, že neumím něco jiného. A řidiči(ky) s vymaštěným mozkem a namasírovaným egem by se přeci nesnížili k tomu, aby tam zaparkovali a mohlo to vidět celé město.
Tomáš Flaška
