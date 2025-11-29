Paranormalita v podání Andreje Babiše

Vláda premiéra Fialy škodila, škodí do dnes a, teď pozor, škodila ještě před svým vznikem! Nevěříte? Stačí si poslechnout Andreje Babiše. Estráda pokračuje.

Již jsme si zvykli, že fyalový hnus tu čtyři roky ničil zemi. A nezanechal toho ani po volbách. Zmanipulovaným rozpočtem i nadále rozvrací republiku. Ten nový, správný, který má Andrej Babiš už několik týdnů v šuplíku, se ještě nenašel. To je jak paní Colombová, všichni o ní vědí, ale nikdo ji neviděl.

Tak to vypadá, že ten fyalový hnus bude moci i za nedobré hospodaření republiky v prvním roce nové, pokrokové, vlády pro naše lidi. A možná se ještě ukáže že bude moci za případné neúspěchy i v letech následujících.

Jenom nechápu, proč Andrej Babiš nezveřejní okamžitě jak chce řešit ten svůj střet zájmů, když už to přeci prezidentovi před mnoha týdny sdělil. Stydí se za něco? Vždyť je to hrozné, jak každou hodinou svého váhání nechává dělný český lid úpět pod strašnou nadvládou fyalového hnusu. Místo toho aby konečně nastoupila vláda národní imunity.

No a teď, světe div se, se dozvídáme, že někteří členové Fialovy vlády škodili našemu budoucímu spasiteli ještě před tím, než byli jmenováni. Dokonce v době, kdy ani nemohli tušit, že budou jmenováni. Nemohli se ani domnívat, že by byli zvoleni do budoucí vládní koalice.

Teďka jsem se dozvěděl, a dostal jsem tu fotku minulé pondělí od jednoho diplomata, že údajně se pan ministr Lipavský zasloužil tak, abych ji nedostal, ale nějaký poctivý úředník ji schoval, takže ji nezničili,sdělil Andrej Babiš ohledně fotografie s podpisem prezidenta Trumpa, na které je on, Donald Trump a jejich manželky. Ta fotografie byla pořízena a do Česka zaslána v roce 2019. A obvinil z toho současného ministra zahraničí Jana Lipavského a označil ho za „jedného hodnotového politika“ (úmyslně obě vyjádření ponechána v originálním znění).

www.pixabay.com

A teď to nejlepší - Piráti a s nimi Jan Lipavský se stali členy vlády až v roce 2021. Je jim tedy přikládána nadpřirozená moc, ovlivňovat věci dozadu. Nevím, jestli to Andrej Babiš má od kartářky, od svého kohouta, nebo dokonce z vlastní hlavy. To poslední bych si tipoval, že je nejpravděpodobnější.

Ale uznejte, čekal někdo po letošních volbách, že to bude až taková zábava?

Autor: Tomáš Flaška | sobota 29.11.2025 16:29 | karma článku: 8,75 | přečteno: 79x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1470
  • Celková karma 27,70
  • Průměrná čtenost 2862x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

