Pan Macinka je tedy mužatkou nebo mužem?
Stručně: ministr Macinka označil hokejistky posměšně za mužatky, protože podle něj ženy nemají hrát čistě mužský sport. Doslovně: „Můj osobní názor je takový, že já lední hokej považuji za mužský sport, takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset české mistrovství přežít bez účasti týmu ruských mužatek.“ Už tady zaznívá nenápadná urážka na feministky. Samozřejmě se zvedla velká vlna odporu nejen mezi sportovkyněmi, celkem logicky i mezi sportovci, dále samozřejmě mezi opozičními politiky a světe div se, i mezi politiky koaličními.
Pan ministr to prostě schytával ze všech stran a tlak vydržel asi tak jeden den, než to vzdal. „Mé vyjádření bylo velmi nevhodné. Sice jsem hovořil o ruských hokejistkách, nikoliv o českých, ale to je v tuto chvíli úplně jedno,“ řekl Macinka. „Musím říct, že mě to opravdu mrzí a že je mi to skutečně líto,“ dodal.
Člověk může přestřelit, něco vypustit z úst, pak se za to omluvit. Stane se. I když mu tu upřímnost v omluvě moc nevěřím. Ale chlap by se k tomu měl postavit čelem, jak to takto na první pohled vypadá. Jenže pan ministr nám i sdělil důvod své omluvy: „... jak strašně mě za to doma seřvala moje manželka. Ta mi sdělila, že až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, tak ji zapíše do hokejového týmu a že já budu ten, kdo ji tam bude pravidelně vozit.“ A omluva od pana ministra byla na světě.
Tedy nerozhodl mediální, politický či společenský tlak. Rozhodla paní Macinková. Není pan ministr tak trochu pod pantoflem? Není to poněkud zženštilý muž? Nic proti dobrému partnerskému soužití, ale tady to vypadá, že pan ministr chtěl opět provokovat, vypadat jako skvělý alfasamec, ale doma to poněkud schytal, sklopil uši a dal zpátečku.
To je na toho, kdo se chvástal tím, jak dokáže vyběhnout dokonce i s prezidentem republiky, poněkud slabá, ba přímo až směšná, pozice.
Tomáš Flaška
A už je to tady. Papalášství zase nastupuje.
A co je na tom nejlepší? Ten dotyčný to dělá naprosto veřejně a nezastřeně. Považuje to za samozřejmé a ještě se tím pyšní.
Tomáš Flaška
Kostel Sagrada Família v Barceloně
Asi málokterá stavba na světě může budit takové emoce, jako tento kostel. Obzvláště když jsme přímými svědky stavby.
Tomáš Flaška
Lžete, lžete a zase lžete
Vmetl asi 10x předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura do tváře bývalému premiérovi Petru Fialovi v souvislosti se zrušením koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo při dnešní debatě na ČT1.
Tomáš Flaška
Rezignuje stát na zákonnost na silnicích?
Asi jsme všichni zaznamenali řidiče, který napadl ženu s 8-letou dcerou jen za to, že jela pomalu a podle předpisů.
Tomáš Flaška
Dávám Babišovi den, maximálně dva
Nebojte, nemyslím na to aby odstoupil. To samozřejmě neudělá. To se dělá jen v demokratických stranách, kde se hlasuje volně, nikoliv podle majitele. Dotace a imunita jsou nade vše.
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