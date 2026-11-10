Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pan Macinka je tedy mužatkou nebo mužem?

Tomáš Flaška
Již odvolal co sdělil. Ale ono se ne nadarmo říká: co na srdci, to na jazyku. Korunu tomu ale zasadil zdůvodněním toho odvolání.

Stručně: ministr Macinka označil hokejistky posměšně za mužatky, protože podle něj ženy nemají hrát čistě mužský sport. Doslovně: „Můj osobní názor je takový, že já lední hokej považuji za mužský sport, takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset české mistrovství přežít bez účasti týmu ruských mužatek.“ Už tady zaznívá nenápadná urážka na feministky. Samozřejmě se zvedla velká vlna odporu nejen mezi sportovkyněmi, celkem logicky i mezi sportovci, dále samozřejmě mezi opozičními politiky a světe div se, i mezi politiky koaličními.

Pan ministr to prostě schytával ze všech stran a tlak vydržel asi tak jeden den, než to vzdal. „Mé vyjádření bylo velmi nevhodné. Sice jsem hovořil o ruských hokejistkách, nikoliv o českých, ale to je v tuto chvíli úplně jedno,“ řekl Macinka. „Musím říct, že mě to opravdu mrzí a že je mi to skutečně líto,“ dodal.

Člověk může přestřelit, něco vypustit z úst, pak se za to omluvit. Stane se. I když mu tu upřímnost v omluvě moc nevěřím. Ale chlap by se k tomu měl postavit čelem, jak to takto na první pohled vypadá. Jenže pan ministr nám i sdělil důvod své omluvy: „... jak strašně mě za to doma seřvala moje manželka. Ta mi sdělila, že až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, tak ji zapíše do hokejového týmu a že já budu ten, kdo ji tam bude pravidelně vozit.“ A omluva od pana ministra byla na světě.

Zdroj: chatgpt.com

Tedy nerozhodl mediální, politický či společenský tlak. Rozhodla paní Macinková. Není pan ministr tak trochu pod pantoflem? Není to poněkud zženštilý muž? Nic proti dobrému partnerskému soužití, ale tady to vypadá, že pan ministr chtěl opět provokovat, vypadat jako skvělý alfasamec, ale doma to poněkud schytal, sklopil uši a dal zpátečku.

To je na toho, kdo se chvástal tím, jak dokáže vyběhnout dokonce i s prezidentem republiky, poněkud slabá, ba přímo až směšná, pozice.

Autor: Tomáš Flaška | úterý 10.11.2026 5:09 | karma článku: 9,99 | přečteno: 99x
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Další články autora

Tomáš Flaška

A už je to tady. Papalášství zase nastupuje.

A co je na tom nejlepší? Ten dotyčný to dělá naprosto veřejně a nezastřeně. Považuje to za samozřejmé a ještě se tím pyšní.

7.11.2026 v 6:43 | Karma: 25,29 | Přečteno: 672x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Kostel Sagrada Família v Barceloně

Asi málokterá stavba na světě může budit takové emoce, jako tento kostel. Obzvláště když jsme přímými svědky stavby.

26.10.2026 v 10:11 | Karma: 16,27 | Přečteno: 215x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Lžete, lžete a zase lžete

Vmetl asi 10x předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura do tváře bývalému premiérovi Petru Fialovi v souvislosti se zrušením koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo při dnešní debatě na ČT1.

25.10.2026 v 14:18 | Karma: 26,83 | Přečteno: 649x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Rezignuje stát na zákonnost na silnicích?

Asi jsme všichni zaznamenali řidiče, který napadl ženu s 8-letou dcerou jen za to, že jela pomalu a podle předpisů.

23.10.2026 v 18:46 | Karma: 22,65 | Přečteno: 273x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Dávám Babišovi den, maximálně dva

Nebojte, nemyslím na to aby odstoupil. To samozřejmě neudělá. To se dělá jen v demokratických stranách, kde se hlasuje volně, nikoliv podle majitele. Dotace a imunita jsou nade vše.

17.10.2026 v 16:39 | Karma: 26,98 | Přečteno: 575x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...
7. listopadu 2026  6:30

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...
5. listopadu 2026  16:08,  aktualizováno  6. 11. 9:04

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...
9. listopadu 2026  11:20

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.
9. listopadu 2026  15:04

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...

Fotopasti ukázaly vlčí přírůstky na severu Čech, většina mláďat ale brzy umírá

Vlčata zachycená fotopastí v Krušných horách
10. listopadu 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky...

Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...
10. listopadu 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v...

Při dabingu Akta X mně fanoušci volali, ať neumírám, vzpomíná herečka Musilová

Herečka a zpěvačka Jana Musilová.
10. listopadu 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Drobná štíhlá tmavovláska. Když promluví, okamžitě zpozorníte. Ten sametový hlas totiž znáte. A...

Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba

Vánoční trhy v Praze na Staroměstském náměstí 2025.
10. listopadu 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

První vánoční trhy v Praze 2026 otevřou na náměstí Míru, a to už v pátek 20. listopadu. Na ty...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1535
  • Celková karma 27,10
  • Průměrná čtenost 2803x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.