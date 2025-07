Pan Babiš neví. Trump ano, nebo ne?

To je takové to ano, ale vlastně ne, já nevím, možná, uvidíme. A je to spiknutí a za vše může neschopný Fiala.

Andrej Babiš se hrdě hlásil k Donaldu Trumpovi. Naprosto ho oslovilo ono pověstné: Make America Great Again = MAGA = Udělejme Ameriku opět velkou.

A hrdě ho napodoboval.

Pak se ukázalo, že zavedení cel ze strany Ameriky proti Evropě (i jiným), není výhodné ani pro nás. Zastavení války na Ukrajině během 24 hodin se taky nepovedlo. Povel ke zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP se voličům ANO také moc nelíbí. Tak najednou je po Donaldu Trumpovi ticho po pěšině a Andrej Babiš jako by ho vůbec neznal.

Nicméně prosakují zvěsti, že se jím přeci jen inspiruje. Pamatujete? Donald Trump dopředu říkal, že pokud prezidentské volby prohraje, bude to podfukem a bude to komplot demokratů. Volby prohrál a vyústilo to v útok na Kapitol.

A co dnes říká Andrej Babiš?

„Nám jde o to, aby tyhle korespondenční volby, na kterých tolik té pětikoalici, která je u vlády, záleží, protože samozřejmě mají na to určitý vliv, volební místnost je v rámci velvyslanectví, no a ty jsou podřízeny ministru zahraničních věcí, který je pětikoalice, aby ty volby proběhly férově,“ naznačil Babiš možné volební podvody ze strany současné vládní koalice.

Donald Trump podruhé volby už vyhrál. O volebním podvodu se tudíž v USA přestalo mluvit. A jak to bude u nás? No to je přeci jasné jak facka.

Pokud vyhraje hnutí ANO se svými potenciálními spojenci (krajní pravice a levice v podobě SPD a Stačilo!), tak korespondenční volba byla v pořádku a vše proběhlo jak má být.

Pokud ale vyhraje Spolu se svými potenciálními koaličními partnery, tak bude korespondenční volba samozřejmě kolosální podvod.

Nebo si snad někdo myslí, že to bude jinak?

