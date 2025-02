Opravdu jsou politici nadlidi?

Tomia Okamuru vydala Sněmovna ke stíhání a on se už prohlašuje za mučedníka. Člověk by snad i slzičku uronil.

Tomio Okamura společně s celou SPD se rozohnili, že zde jde o útok na svobodu slova. A jsme u toho zase. Když je někdo klepnut přes prsty že lže, tak hned začne vyřvávat něco o tom, že to je útok na svobodu slova. Stejně tak onen plakát SPD naznačující, že každý člověk černé barvy kůže drží v ruce nůž a bodá jím, protože je chirurg, je evidentně lží.

Zdroj obrázku idnes.cz: Odkaz

Tomio Okamura se nedostavil na jednání mandátního a imunitního výboru a nikdy se nevyjádřil, zda chce, nebo nechce být trestně stíhán. Místo toho, aby si svou pravdu před soudem obhájil a jako chlap prohlásil, že chce být vydán a těší se na soud, tak jen jednoduše dělal mrtvého brouka a evidentně v duchu doufal, že vydán nebude.

Nebo mohl jednoznačně říci, že vydán být nechce, protože je to politický útok na něj a jeho hnutí. Ale on jen mlčel a čekal jak to dopadne. Prostě zbabělec. Fňuk, fňuk.

Rád bych se všech mravokárců, kteří se pohoršují nad trestním stíháním Tomia Okamury zeptal, zda se domnívají, že kdyby totéž udělali oni a někdo na ně podal trestní oznámení, zda by to policie nechala být? Myslím, že by po nich šla.

A po Tomio Okamurovi jít policie nemá? Jako, že pan poslanec je nadčlověk? Tak to si už dokonale osvojil papalášské komunistické manýry.