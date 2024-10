Ono to s tou „nevinou“ Andreje Babiše asi bude ještě zajímavé

Pomalu vyplouvají na povrch podrobnosti a člověk se nestačí divit. A to je teprve den poté. Jak známe Andreje Babiše, bude za týden asi zase vše jinak, za měsíc pak… za rok … atd.

S velkou pompou bylo včera oznámeno že Ministerstvo vnitra Slovenské republiky uzavřelo s Andrejem Babišem smír. Andrej Babiš stáhne veškeré žaloby. Resort vedený ministrem Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) k tomu uvedl sáhodlouhé, až dojemné vysvětlení, jak by na tom mohl být bit. Ministerstvo si podle vyjádření nechalo vypracovat dvě právní analýzy, podle nichž mu hrozilo vysoké riziko prohry. Tvrdí, že mělo povinnost prokázat oprávněnost evidence Babiše ve svazcích a vzhledem k průběhu dřívějších soudů bylo v důkazní nouzi a jeho pozice byla slabá.

Takže bych předpokládal, že zástupci slovenského ministerstva přišli pokorně za právníky Andreje Babiše a s prosítkem, žmoulaje klobouk v ruce, se snažili navrhnout nějaké smírčí řešení, aby neprohráli a nemuseli nic platit. Ale.

Den se se dnem sešel a dozvídáme se přímo od Andreje Babiše: „Mí právníci navrhli smír a je to zcela pochopitelné, soud jsem vyhrál čtyřikrát a v meritu věci vždy rozhodl v můj prospěch. (Evropský) soud pro lidská práva ve Štrasburku dokonce přijal mou žalobu. Slovenské ministerstvo vnitra si logicky vyhodnotilo, že soudy v minulosti prohrálo, ke smíru se připojilo a rozsudkem ho potvrdila i slovenská justice.“

Takže pan Andrej Babiš si byl naprosto jistý v kramflecích, vše by vyhrál, soudy by ho konečně pravomocně očistily, ještě by shrábl tučné odškodné a přesto sám navrhl smírčí řešení, které stejně povede zase jen ke spekulacím. Řešení hodné podnikatele? Řídit stát jako firmu?

Já bych navrhl, aby nám centrála ANO příště radši povyprávěla tu o Červené karkulce.