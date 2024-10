Občanské sdružení za stavbu dálnic?

Není to nějaké divné? Dvakrát jsem si to musel přečíst, než jsem pochopil, že to není vtip ale skutečnost.

Tady v Čechách jsme zvyklí na jiné pořádky. Různé občanské iniciativy tu brojí za broučka, onde proti hluku, tam proti prachu, vedle zase za žábu, nebo za přechod pro medvědy, které tu už asi 200 let nikdo nespatřil.

Výsledkem je, že v 90. letech se třeba dojelo po dálnici do Plzně, pak se to vše prohnalo centrem města a za městem to zase najelo na dálnici k hranici. Trvalo to mnoho let a ve městě určitě kvůli tomu zemřelo hodně lidí.

Dálnice přes České středohoří také dostávala co proto. A komu dnes vadí?

Dostavba dálnice D3 a okruhu kolem Prahy je stále spíše z říše Sci-Fi. Můžete si být jisti, že nějaké Děti země, či jiný podobný obskurní spolek, podá odvolání minutu před půlnocí posledního dne lhůty možnosti podání. A že těch spolků u nás je.

www.pixabay.com

A proto jsem skoro nevěřil vlastním očím, když jsem se dočetl, že na Slovensku chystají dostavbu dálnice D1 z Košic k hranici a: „Občanské sdružení Diaľnica na Zemplín, které za projekt lobbuje, napsalo, že v posledních dnech byla na slovenské ministerstvo dopravy doručena žádost od NDS o zařazení stavby mezi strategické investice. To by mohlo přípravu zkrátit až o polovinu.“

Opravdu občanské sdružení které není proti dálnici, ale lobuje za ní. Dbakrát jsem si to přečetl, abych se ujistil, že to není chyba. Víte někdo o něčem podobném u nás? Já ne. A o tom to možná je. Zeleňouři nejsou líní a protestují, ostatní sedí na zadku a čekají až to za ně někdo vyřeší. A při tom vesele nadávají.