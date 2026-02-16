O loutkovodičích v naší politice
Nejveselejší je, že to tvrdí často tábor SPD. Vzpomínáte na ministra obrany Jaromíra Zůnu jak si dovolil říci, že Ukrajina byla napadena a musí se bránit a my ji máme podporovat? Následně byl umravněn a krotce od té doby tvrdí opak, ale spíše nic. Jistě není ničí loutkou a nikdo ho neřídí :-).
To další eso naší nové politiky pro naše lidi Filip Turek je už upřímnější. V pondělí Motoristé představili svého nového nominanta na post ministra životního prostředí. Filip Turek se s tím vůbec nepáral a už dopředu byl naprosto upřímný: „Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ říká na rovinu poslanec ve videu na svém profilu na Instagramu.
A po nominování Igora Červeného na ministra životního prostředí nové zelené duo nenechalo nikoho na pochybách jak to myslí (zdroj 14:16):
Filip Turek: „Kanceláře budeme mít vedle sebe.“
Igor Červený: „Zahraniční cesty a zákulisní vyjednávání budeme vést společně,“ a pokračoval: „já samozřejmě vnímám, že Filip Turek je stále tím naším právoplatným nomindem.“
Samozřejmě musíme pochopit, že prezident Petr Pavel je loutkou v rukou loutkovodičů, zatímco nový ministr bude inteligentní člověk, který ví co se sluší a patří, jedná svéprávně, vše má promyšlené a nebude se řídit žádnými radami od skrytých eminencí.
Už vidím, jak v zákulisí vyjednává třeba francouzský ministr s dvojicí našich poloministrů. To je groteska už dopředu. Ale hlavně, že chlapci musí ukázat, že se před prezidentem sice skloní, ale oni mají morálně i inteligenčně navrch.
K zulíbání ta nová koalice. Zábava musí být!
Tomáš Flaška
