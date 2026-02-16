O loutkovodičích v naší politice

Zastánci té jediné správné politiky pro naše lidi nemohou přijít na jméno prezidentovi Petru Pavlovi. Pořád dokola opakují, že je jen loutka někoho v pozadí.

Nejveselejší je, že to tvrdí často tábor SPD. Vzpomínáte na ministra obrany Jaromíra Zůnu jak si dovolil říci, že Ukrajina byla napadena a musí se bránit a my ji máme podporovat? Následně byl umravněn a krotce od té doby tvrdí opak, ale spíše nic. Jistě není ničí loutkou a nikdo ho neřídí :-).

To další eso naší nové politiky pro naše lidi Filip Turek je už upřímnější. V pondělí Motoristé představili svého nového nominanta na post ministra životního prostředí. Filip Turek se s tím vůbec nepáral a už dopředu byl naprosto upřímný: „Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ říká na rovinu poslanec ve videu na svém profilu na Instagramu.

A po nominování Igora Červeného na ministra životního prostředí nové zelené duo nenechalo nikoho na pochybách jak to myslí (zdroj 14:16):

Filip Turek: „Kanceláře budeme mít vedle sebe.“

Igor Červený: „Zahraniční cesty a zákulisní vyjednávání budeme vést společně,“ a pokračoval: „já samozřejmě vnímám, že Filip Turek je stále tím naším právoplatným nomindem.“

Samozřejmě musíme pochopit, že prezident Petr Pavel je loutkou v rukou loutkovodičů, zatímco nový ministr bude inteligentní člověk, který ví co se sluší a patří, jedná svéprávně, vše má promyšlené a nebude se řídit žádnými radami od skrytých eminencí.

gemini.google.com

Už vidím, jak v zákulisí vyjednává třeba francouzský ministr s dvojicí našich poloministrů. To je groteska už dopředu. Ale hlavně, že chlapci musí ukázat, že se před prezidentem sice skloní, ale oni mají morálně i inteligenčně navrch.

K zulíbání ta nová koalice. Zábava musí být!

Autor: Tomáš Flaška | pondělí 16.2.2026 16:16 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Další články autora

Tomáš Flaška

Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné

Pomiňme ty směšné tanečky o tom, že za deficit roku 2022 mohla nastupující Fialova vláda, zatímco za deficit roku 2026 může odstupující Fialova vláda.

13.2.2026 v 9:38 | Karma: 31,42 | Přečteno: 1647x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce

Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Co se mnou nesouhlasí, to je v podstatě podvratné. Nepřipomíná vám to socík, Irán, Čínu a podobné ráje na zemi?

10.2.2026 v 8:26 | Karma: 35,86 | Přečteno: 1931x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře

Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek měl letět na Kypr na neformální zasedání ministrů životního prostředí.

4.2.2026 v 16:05 | Karma: 27,32 | Přečteno: 582x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Byl jsem tam na Staromáku

Sice mrzlo, ale proč bych se neprovětral pro dobrou věc, že ANO? A i jsem se pobavil. Lidová tvořivost nezná mezí.

2.2.2026 v 8:05 | Karma: 40,73 | Přečteno: 5398x | Společnost

Tomáš Flaška

Vydírání to není, to je přehnané

Bude toho napsáno moc a moc. Rozebere se to od A do Z. Osobně to vidím jako vyhrožování, to je ale fuk. Tak jen dva krátké postřehy.

27.1.2026 v 17:03 | Karma: 30,96 | Přečteno: 1253x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.
16. února 2026  14:15

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
16. února 2026  7:17

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...
9. února 2026  19:01

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...

Nové vedení nemocnice v Kyjově vybere kraj ze čtyř uchazečů

ilustrační snímek
16. února 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Do podruhé vyhlášeného výběrového řízení na funkci ředitele či ředitelky krajské nemocnice v Kyjově...

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, nemocí ubylo o osm procent

ilustrační snímek
16. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Hygienici v Královéhradeckém kraji v uplynulém týdnu zaznamenali 1380 nemocných akutními...

Starou zeď u sokolovny v Pardubicích město přetvoří na umělecké dílo o sportu

Starou zeÄŹ u sokolovny v PardubicĂ­ch mÄ›sto pĹ™etvoĹ™Ă­ na umÄ›leckĂ© dĂ­lo o sportu
16. února 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Zeď u areálu Tělocvičné jednoty Sokol v Pardubicích ozdobí obrazy sportů, které lze ve městě...

Jindřichův Hradec prohlásí hrobová místa významných osobností za čestné hroby

ilustrační snímek
16. února 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Jindřichův Hradec prohlásí hrobová místa významných osobností města za čestné hroby. Chce tak uctít...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1488
  • Celková karma 28,96
  • Průměrná čtenost 2846x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.