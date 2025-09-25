O co vše nás připravila Fialova vláda

Je to jasné. Seznam toho, co jsme museli zaplatit za poslední čtyři roky navíc by vydal na několik blogů. Podívejme se aspoň na nejmarkantnější věci.

DPH: místo tří sazeb máme dvě. Ta spodní se zvedla z 10% na 12%. Došlo tak k navýšení například vodného a stočného. Zdražení tepla se mě netýká. A nebudu tu mluvit o tom, že hodně potravin, nebo všechny léky, spadly z 15% do 12%. V rámci jednostrannosti budu mluvit pouze o zdražování. Tak se to přeci dělá. Ta 2% sice pokryje roční inflace, ale vládě to vyčíst musím.

Daň z nemovitostí: Tak to je zločin největší. Vždyť zdaňuje vlastně to jednou už zdaněné. Já patřím k těm baronům, co mají vlastní nemovitost, tak je správné, že mě to postihlo. Pěst pracujícího lidu na mě dopadla se vší silou.

Inflace: V první půlce volebního období inflace vyskočila hodně vysoko. Sice za to může to, že se začaly rozpouštět do ekonomiky nesmyslné covidové dary předchozí vlády, ale může za to přeci Fiala a spol. Tomu rozpouštění měl zamezit! Jak? Na to má přeci draze placené odborníky.

Daň z hazardu: Neskutečná zlodějna. Odradilo mě to od toho, abych už konečně začal sázet. To neodpouštím!

Alkohol: Soustavně se zvyšuje spotřební daň na tvrdý alkohol, nikoliv ale na tiché víno. Já nejsem vinař, ale panáka si s oblibou rád občas dám. Tohle fakt bolí.

Progresivní daň: Nově se 23% daň platí již od 3násobku průměrné mzdy. Do teď to byl 4násobek. Sice tam nedosáhnu, ale omlátit vládě o hlavu to musím.

Slevy na dani: Sleva na manželku se může uplatnit pouze když pečuje o dítě. Zrušily se slevy na studenta. I školkovné odpadlo. Ani tady se mě osobně nic nedotýká, ale Fyalo octup!

Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas: Zvýšení je nehorázná drzost!

OSVČ: Došlo ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvody na sociální pojištění. Tak vyžírkové řemeslníci, teď to už konečně máte! A dobře vám tak!

Dalo by se pokračovat. Nicméně nastane ráj na zemi. Pravděpodobný vítěz voleb nám přeci už dříve slíbil, že nám všechno vrátí. Podívejte se na jejich předvolební billboard.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-senatni-volby-pouceni-ods-fiala-vlada-koalice-ano-pirati-zvasty-moskva-krajnice-unesena-lod.A240922_194032_ln_nazory_lvot/foto/DAV9a1f7eae52_061325_4419190.jpg

Dalo by se určitě vyčíslit, kolik jsem na zvýšené DPH zaplatil navíc na stočném a vodném (budu takticky mlčet o tom, o kolik méně jsem ze stejného důvodu zaplatil ve veřejné dopravě, kde šla DPH z 15% na 12%), o kolik víc platím daň z nemovitosti, koncesionářské poplatky, o kolik mě na úsporách připravila inflace, dále ty odvody jako OSVČ. To bude balík co dostanu zpět.

Ale upřímně řečeno, v tomto případě bych asi byl radši, kdyby k plnění těch předvolebních slibů nedošlo. Nicméně už jsem se poučil a radši jsem investoval už jinak, aby se mě inflace moc nedotkla. A už se budu jen bavit pohledem na protáhlé obličeje těch, co se splnění předvolebního slibu nedočkají. Ale ještě protáhlejší obličeje těch, co se ho dočkají, až jim inflace vezme víc než si dokážou představit.

–––––––––––––––––-

Pokud někdo stále nechápe, proč nechci u svých blogů trávit čas diskusemi s přívrženci současné opozice, tak pro vysvětlenou snad jeden mail, který mi dorazil:

čtvrtek 25.9.2025

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1445
  • Celková karma 26,68
  • Průměrná čtenost 2882x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

