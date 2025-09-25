O co vše nás připravila Fialova vláda
DPH: místo tří sazeb máme dvě. Ta spodní se zvedla z 10% na 12%. Došlo tak k navýšení například vodného a stočného. Zdražení tepla se mě netýká. A nebudu tu mluvit o tom, že hodně potravin, nebo všechny léky, spadly z 15% do 12%. V rámci jednostrannosti budu mluvit pouze o zdražování. Tak se to přeci dělá. Ta 2% sice pokryje roční inflace, ale vládě to vyčíst musím.
Daň z nemovitostí: Tak to je zločin největší. Vždyť zdaňuje vlastně to jednou už zdaněné. Já patřím k těm baronům, co mají vlastní nemovitost, tak je správné, že mě to postihlo. Pěst pracujícího lidu na mě dopadla se vší silou.
Inflace: V první půlce volebního období inflace vyskočila hodně vysoko. Sice za to může to, že se začaly rozpouštět do ekonomiky nesmyslné covidové dary předchozí vlády, ale může za to přeci Fiala a spol. Tomu rozpouštění měl zamezit! Jak? Na to má přeci draze placené odborníky.
Daň z hazardu: Neskutečná zlodějna. Odradilo mě to od toho, abych už konečně začal sázet. To neodpouštím!
Alkohol: Soustavně se zvyšuje spotřební daň na tvrdý alkohol, nikoliv ale na tiché víno. Já nejsem vinař, ale panáka si s oblibou rád občas dám. Tohle fakt bolí.
Progresivní daň: Nově se 23% daň platí již od 3násobku průměrné mzdy. Do teď to byl 4násobek. Sice tam nedosáhnu, ale omlátit vládě o hlavu to musím.
Slevy na dani: Sleva na manželku se může uplatnit pouze když pečuje o dítě. Zrušily se slevy na studenta. I školkovné odpadlo. Ani tady se mě osobně nic nedotýká, ale Fyalo octup!
Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas: Zvýšení je nehorázná drzost!
OSVČ: Došlo ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvody na sociální pojištění. Tak vyžírkové řemeslníci, teď to už konečně máte! A dobře vám tak!
Dalo by se pokračovat. Nicméně nastane ráj na zemi. Pravděpodobný vítěz voleb nám přeci už dříve slíbil, že nám všechno vrátí. Podívejte se na jejich předvolební billboard.
Dalo by se určitě vyčíslit, kolik jsem na zvýšené DPH zaplatil navíc na stočném a vodném (budu takticky mlčet o tom, o kolik méně jsem ze stejného důvodu zaplatil ve veřejné dopravě, kde šla DPH z 15% na 12%), o kolik víc platím daň z nemovitosti, koncesionářské poplatky, o kolik mě na úsporách připravila inflace, dále ty odvody jako OSVČ. To bude balík co dostanu zpět.
Ale upřímně řečeno, v tomto případě bych asi byl radši, kdyby k plnění těch předvolebních slibů nedošlo. Nicméně už jsem se poučil a radši jsem investoval už jinak, aby se mě inflace moc nedotkla. A už se budu jen bavit pohledem na protáhlé obličeje těch, co se splnění předvolebního slibu nedočkají. Ale ještě protáhlejší obličeje těch, co se ho dočkají, až jim inflace vezme víc než si dokážou představit.
–––––––––––––––––-
Pokud někdo stále nechápe, proč nechci u svých blogů trávit čas diskusemi s přívrženci současné opozice, tak pro vysvětlenou snad jeden mail, který mi dorazil:
Tomáš Flaška
Jak jsem se mýlil v politice
Tak se jmenovala kniha našeho bývalého moudrého prezidenta Miloše Zemana. Myslím, že ani netušil, jak bude nadčasová.
Tomáš Flaška
Fit for 55, další Babišova lež
Andrej Babiš tvrdí, že za Green Deal a následně za Fit for 55 může Fialova vláda. Má hodně krátkou paměť.
Tomáš Flaška
SPD to zase rozčíslo
Je to jednoznačně mozkový trust naší opozice. Převlečení komunisti se snaží aspoň mluvit vážně. Tito duševní giganti snad ani nemohou mít mozkovnu.
Tomáš Flaška
Pro naše lidi všecko. Tak nějak po slovensku a po maďarsku.
Naše budoucí vládní koalice složená asi z ANO a nějakého podporovatele typu rudí, hnědí, nebo fosilní, bude chtít dělat politiku všech azimutů.
Tomáš Flaška
Ať žijí svobodná média! Ale v naší režii.
Po volbách se asi můžeme těšit na fičák v podobě ovládnutí ČT a ČRo vládní mašinérií. To se stane přes zrušení koncesionářských poplatků.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům...
Peníze pro „Slepičáka“? Hlubuček u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr
Ve čtvrtek opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z...
Voličský průkaz 2025: poslední dva dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...
Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD
Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší...
- Počet článků 1445
- Celková karma 26,68
- Průměrná čtenost 2882x