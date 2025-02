O co jde? O tuto zem? Opravdu?

Paní Alena Schillerová, která se již vidí v příští vládě, pronesla dnes v otázkách Václava Moravce zase perlu.

Sdělila nám, že pokud se dostanou (myslí tím své ANO) k moci, budou mít připravené množství zákonů, aby mohli vyléčit ten marast, který tu podle nich panuje. Konkrétně šla řeč o stavebním řízení. Zdroj. Minuta 43.

Zdroj: www.idnes.cz/zpravy/domaci/exministryne-financi-alena-schillerova-aplikace-tiktok.A241202_083244_domaci_vank

Pomiňme skutečnost, že příslušná ministerstva mělo ANO v gesci již osm let a nic se nestalo. Mě spíše zajímá, proč to budou mít v šuplíku až do voleb a nevyjdou s tím na světlo boží dřív? Pokud to bude tak dokonalé, jak tvrdí, tak by se přeci současná koalice musela znemožnit, kdyby to chtěla odmítnout. A pokud přeci, tak by to dalo dost času všem odborníkům o tom návrhu diskutovat, než tedy ANO případně ty volby vyhraje a pak se to může rovnou schvalovat. Vytasit se s něčím po volbách a chtít bez obsáhlé diskuse se všemi zainteresovanými aby to platilo hned, je tak trochu cesta do pekel.

Určitě je lepší, když dobrý a užitečný zákon bude platit o skoro rok dříve, pokud všeobecně pomůže, než čekat, až za to slíznu pochvalu.

Tohle není o tom, že se něco dělá dobrého pro lidi, nebo tuto zem. Tohle je o tom, že se chci plácat do prsou a říkat, že jsem ten lepší. Že všichni budou muset ještě skoro rok čekat, je vedlejší. To ale velmi kontrastuje s tím tvrzením ANO, že vše pro „naše lidi“. Tohle je prostě chucpe.

A teď si představme i tu možnost, že nakonec ANO tu vládu sestavovat nebude. To chce ten svůj jistě vynikající návrh hodit do koše?