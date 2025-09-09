Není nad zdatného Motoristu
Tenhle je fakt super kousek. No kdo na to má? Posuďte sami odpovědi pana Lukáše na dotazy k celé aféře. Pro úplnost dodávám, že po dálnici D4 v nepravidelných intervalech jezdil monopost Formule 1, což je proti zákonům. Řidiče se podařilo dopadnout a identifikovat až před několika dny. A nyní k tomu synovi 51letého řidiče.
„Akce proběhly vždy bez problémů. Všichni moc dobře ví, že formule od roku 2019 po dálnici v Česku jezdí a lidi si na to budou muset zvyknout“, uvedl pro začátek. To je asi jakoby někdo říkal, že před tím přechodem brzdit nebudu a lidi si na to budou muset zvyknout. Nebo po obci se bude jezdit 100 a lidi si na to budou muset zvyknout.
A dále dodal: „Vždy jela maximálně 180 až 200 kilometrů v hodině a nikoho neohrožovala. Jen jela a nedělaly se nebezpečné manévry. Jiní lidé dnes řídí daleko nebezpečněji.“ A myšlenku rozvedl: „Řidiči, kteří po okreskách jezdí třicet jsou daleko nebezpečnější.“ Pan Lukáš samozřejmě nedodal, že k tomu může mít nějaký důvod (porucha, zdraví, neumětelství, náklad …). Pro něj je ten člověk prostě nebezpečný. Dle mého názoru je nebezpečný akorát ten, kdo si myslí, že ho zbytečně zdržuje a chce ho předjet za každou cenu. Nikoliv ten pomalý řidič. Ten nebezpečný nemůže být ani náhodou.
www.pixabay.com
A pokračoval: „V Americe může jezdit každý s čím chce a jak chce, a také to u nich funguje.“ Tak to tedy nevím. Že by se v Americe mohlo na silnice s čímkoliv? Vzpomeňme si na zadržené mafiány kvůli prasklé žárovce. A pokud by ho policie zadržela při 200 km/hod, tak by v lepším případě skončil v želízkách, v tom horším by po něm rovnou stříleli.
Ale perličku jsem si nechal na závěr: „Kdybyste měl doma takové auto, tak se na něj nechcete jen dívat. Za mě to, že auto není na dálnici stavěné, neznamená, že po ní nemůže jet. Ani zdaleka.“ Co by tedy měli dělat nadšenci vojenské techniky, kteří mají doma vystavený tank? Také se na něj nemají jen dívat, ale aktivně ho používat?
Nevím, zda je tento mladý muž, jistě přesvědčený Motorista, jen tak hloupý, nebo naivní. Podle mě je spíše arogantní. Nezná situaci, že by se měl nějak omezovat, či něco dodržovat. V životě nic takového asi nepoznal.
Celou tu situaci dokreslují diskutéři pod články s touto tématikou, že stavení, kde byl jeho otec, jako řidič formule zadržen, a kde onen syn zadržení kritizoval, že je to neoprávněný vstup na soukromý pozemek, je v katastru nemovitostí zapsáno jako pole. Jinými slovy je to černá stavba. A pokud tam již nějakou dobu stojí a žádný úřad se nad tím nepozastavil, tak tito lidé mají opravdu dlouhé prsty a jsou zvyklí na to, že jim vše projde. Horší ale je, že to berou za samozřejmost a ještě s tím synáček chodí na veřejnost.
Tomáš Flaška
Parkování jen pro ženy? A co emancipace?
V Brně i Havířově na veřejných parkovištích zřídili několik míst vyhrazených výhradně ženám. V Brně to zdůvodňují bezpečností, v Havířově ale ne.
Tomáš Flaška
ANO uveřejnilo volební program. Proč vlastně?
Já ho ani číst nebudu. A proč tedy? Je to určitě zase jenom cár pěkného papíru. Vzpomeňme na rok 2017 a tehdejší předvolební kampaň.
Tomáš Flaška
Proč renomovaný sportovní komentátor najednou mlčí?
Kolega Nožička tady vždy vášnivě obhajoval čistotu sportu a stavěl se proti ubližování ruským sportovcům za jejich vyřazování z mezinárodních soutěží.
Tomáš Flaška
Andrejka praštili a už za to zase může vláda
První prohlášení místopředsedy ANO Karla Havlíčka bylo jasné a nezpochybnitelné. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN.“
Tomáš Flaška
Když Andrej Babiš mluví o lžích druhých...
... tak jistě ví co říká. Má bohaté zkušenosti. Podívejme se na některé jeho výroky z minulosti. Kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to fakt k pláči.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Před mešitami v Paříži ležely prasečí hlavy. Odporný čin, uvedla policie
Francouzští policisté se od úterního rána zabývají případem, kdy před několik mešit v Paříži a...
Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem
V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z...
Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně
Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění...
Konečná: EU je před rozpadem. Prosadíme registraci „zahraničních agentů“ v Česku
Vysíláme Šéfka KSČM a lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná v Rozstřelu odmítla vojenskou pomoc Ukrajině,...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1436
- Celková karma 25,70
- Průměrná čtenost 2892x