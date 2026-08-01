Není na čase vyměnit náš lid?
Poté co se zapletl do dopravní nehody (úmyslně nepíši, že zavinil, abych nebyl obviněn z předpojatosti) u které šlo o životy, tak nám objasnil, že ona nehoda byla banální. A kdo to vidí jinak, tak je předsudečný, zaujatý a je potřeba jím opovrhovat. I to doslova řekl.
U policejního vyšetřování má dopředu jasno. „Pokud policie nerozhodne podle práva, ponesu následky, ...“. Tím nám tu celou komedii s naší justicí posunul na další úroveň. Andrej Babiš když byl soudy v kauze Čapí hnízdo střídavě osvobozován a následně zase shledáván vinným, tak soudy na přeskáčku označoval za spravedlivé a poté za zmanipulované. Filip Turek to posunul na další úroveň, když už dopředu policii hlásí, že buď ho osvobodí, nebo nerozhodne podle práva. Je prostě přesvědčen o své nevině. Má na to právo. Všichni víme, že asi 90% našich vězňů také tvrdí, že jsou nevinni a že sedí neprávem.
Ovšem celé to gradovalo pokračováním citace výše uvedeného výroku: „...protože si mě ta společnost nezaslouží.“ To už přechází v totální frašku. Filip Turek je natolik přesvědčen o své dokonalosti, že celá česká společnost by měla být nadšena, hýkat blahem a vyjadřovat vděk za to, že si ho smí platit jako státního úředníka.
Ale nepřipomíná vám toto sebevědomí o nadřazenosti něco ze 30. let 20. století?
Mně to spíše připomíná jiného „malého minigénia“ 20. století sekretáře komunistického svazu spisovatelů tehdejšího východního Německa Kurta Barthela, který po dělnických protestech v roce 1953 napsal na adresu revoltujících dělníků: „Stydíte se také tak, jako se stydím já? To budete muset hodně a velmi dobře zdít a do budoucna jednat velmi moudře, než vám bude tato hanba zapomenuta… Opravit zničené domy je snadné. Znovu vybudovat zničenou důvěru je velmi, velmi těžké.“ Jinými slovy naznačil, že lid svými protesty zklamal důvěru své vlády. Dokonalé.
Na to reagoval tehdejší básník Bertold Brecht a zeptal se, zda by v takovém případě neměla vláda ten lid vyměnit.
A tady je podoba s Filipem Turkem více než zřejmá. On je dle svého názoru takový gigant, že pokud si dovolí policie náhodou říci, že nehodu způsobil, tak si ho naše společnost nezaslouží. A budeme ronit slzičky, po večerech hořekovat a bědovat o koho jsme to přišli. Protože on odstoupí ze všech funkcí. Ten plebs si ho přeci nezaslouží. To bude jeho pomsta nevděčným ovčanům, kteří podlehli neziskovkám a zkorumpovaným médiím. A na ty to určitě zapůsobí jako rána palicí. Otázkou je, jestli před tím ještě také navrhne výměnu lidu České republiky.
Celá současná vláda je jedna velká groteska. Ale myslím, že Motoristé se začínají dostávat do čela pelotonu.
Tomáš Flaška
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