Nejen poražený, i vítěz voleb by to měl umět unést

V médiích se dočtete mnoho odsudků, jak poražený ve volbách neunesl porážku a obul se do toho, či onoho. Případně i do voličů, že jejich inteligence nedosahuje požadovaných hodnot. Jenže kdo je vítěz voleb?

Ten kdo se umístil na prvním místě? Nebo v pořadí třeba druhý, čtvrtý a pátý, kteří vytvoří koalici? Pro mě jednoznačně, ten, kdo bude vládnout (na místní, krajské, nebo republikové úrovni, to je fuk). Protože koalice, jelikož má v příslušném parlamentu většinu, tak vyjadřuje vůli i většiny voličů.

Za vítěze krajských voleb lze jednoznačně považovat ANO, co se pořadí týče. Teprve ale čas ukáže, kdo bude mít ty opravdové koalice a bude v krajích vládnout. A ANO, které výrazně posílilo v Libereckém kraji, tam asi má trochu problém svůj úspěch skousnout.

Na koalici se totiž velmi pravděpodobně domluví první s třetím, tedy Starostové pro Liberecký kraj a koalice Spolu. A co na to místní lídr ANO a zároveň poslanec David Pražák?

„Součástí koalice nebudeme, což jsme se dozvěděli dnes večer ze sociálních sítí hejtmana Martina Půty.“

Je vidět, že si na koaliční vládnutí brousil zuby, protože jinak by asi těžko takto bědoval, že se s ním nikdo nebaví. A pak to začalo:

„Starostové pro Liberecký kraj totiž nepotřebují, aby se jim opozice nabourávala do rozjetých byznysů.“

Tak proč se tedy s nimi do koalice tak hrnul, když jsou to takoví gauneři? Určitě neměl na mysli koalici se Spolu, protože ta společně s ANO nemá v zastupitelstvu většinu.

Takže jen koryta. Kdyby Starostové kývli na spolupráci, byli by to nejlepší kámoši. Vše zapomenuto. Nějaká obvinění, soudy … vždyť přeci o nic nejde. A když jsem vyšachován, tak jsou to ti největší kmotři. Fakt tu jde o nějaké ideály a myšlenky?