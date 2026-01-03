Nastal nový rok a už je líp

Že to půjde tak rychle, to nečekal ani největší optimista. Nová vláda neúřaduje ještě ani měsíc a výsledky jsou už tu. Posuďte sami.

Ekonomika ve 3. čtvrtletí loňského roku vzrostla meziročně o 2,8%. A to ještě nebyla nová vláda ustanovena. Stačilo, že nová koalice vyhrála volby a úsměv se rozlil nejen ve tvářích jejích šťastných voličů, ale i celá ekonomika spatřila zářné zítřky a hned nastalo to líp. Blahodárný vliv zvolení nové koalice by možná měli zkoumat odborníci na mysteriózno, náboženství a Agrofert. Ale do roka se dozvíme, že vláda přeci zamakala.

Ostatně vládní sestava má na slovo vzaté odborníky, kteří mohou zaskočit za kohokoliv a vždy to bude dokonalé. Vzpomeňme Karla Havlíčka (ANO), který již dříve zvládal ministerstvo průmyslu i dopravy, a dokonce současně! Univerzálem je jistě i ministr Lubomír Metnar, který zvládl obranu, pak vnitro, dnes zase obranu. Prostě pistole jako pistole.

Motoristé nemají problém aby tandem Turek-Macinka byl schopen se vzájemně zastupovat jak na zahraničí, tak na ministerstvu životního prostředí. Všeználci!

Ale hlavně máme stále připravenou dokonalou zálohu na jakýkoliv post. Zastánce tradiční rodiny ve stylu švédské trojky Jindřich Rajchl se už nechal slyšet ohledně ministerstva vnitra: „Myslím si, že moje kvalifikace právníka mě předurčuje k tomu, abych zvládal rezort vnitra mnohem lépe než pan učitel z Kolína Vít Rakušan“. Co se týče ministerstva zahraničí, není o nic skromnější: „Určitě bych zvládal rezort zahraničí lépe než Jan Lipavský, o čemž jsem stoprocentně přesvědčen.“ Troufl by si i na ministerstvo spravedlnosti, které by prý řídil lépe než „falešná doktorka Eva Decroix“. No uznejte, kdo to má takovou všestrannost?

Akorát si myslím, že je zbytečně skromný, když se porovnává s vládou, která přeci byla nejhorší od revoluce roku 1989, podle jiných dokonce nejhorší od roku 1948. Myslím, že tu laťku by si mohl nasadit trochu výše a zkusit srovnání třeba s Alenou Schillerovou na těch financích. Věřím, že pak by to byl vyrovnaný souboj!

www.chatgpt.com

A největší úsměv na mých ústech, jakožto čerstvého důchodce, vyloudil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura ve svém Novoročním projevu: „Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války.“

Teď už jen zařídí, aby Poslanecká sněmovna předložila vládě úkol, aby to přesně vyčíslila. O co méně budeme posílat Ukrajině a o co více pak dáme „našim“ důchodcům. Prostě dostanu přidáno! Není to nádherná zpráva?

Zářné zítřky nastávají!

