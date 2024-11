Našim vlastencům přeci vždy šlo o blaho především České republiky

Projevuje se to momentálně jásáním nad vítězstvím Donalda Trumpa v prezidentských volbách a při schvalování českého eurokomisaře.

Začnu tím eurokomisařem. Náš kandidát, Josef Síkela, musí čelit tzv. grilování v Evropském parlamentu, než bude schválen. Pokud by neprošel příslušným výborem, musela by Česká republika navrhnout jiného kandidáta. Včera odpovídal na dotazy Europoslanců. Jedna z „českých“ europoslankyň Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) mimo jiné před všemi poslanci výboru uvedla: „Česká vláda, jejímž jste byl donedávna členem, však čelila a čelí kritice kvůli nefunkční podpoře inovací a investic….“ Podívejte se na včerejší Události na ČT1, minuta 46.

Tak o co tady jde? Přenést domácí hádky na mezinárodní scénu a dělat si tak ostudu? Nebo by snad měli naši zástupci v Europarlamentu tahat za jeden provaz? Vím, že s komunistkou (nebo vlastně nekomunistkou? podle Andreje Babiše) Konečnou, či s Ivanem Davidem, to možné není. Ale ti ostatní bez ohledu na opozici a vládu by snad na mezinárodní scéně vystupovat jednotně měli. O co paní Jermanové jde? Aby tedy Česká republika byla nucena navrhnout jiného kandidáta? Myslí si snad ve své naivitě, že ten příští by byl z ANO?

www.pixabay.com

A pak tu máme vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách. Nejvíce jásají zástupci SPD, Rajchlovců a dalších pofidérní figurky, dále ANO a samozřejmě Rusko. Vidí ránu tzv. progresivizaci (či já nevím, jak to všechno nazývají) západních politiků. Je věcí Američanů, koho si zvolili a proč. Naší věcí je, jak nový prezident vidí mezinárodní situaci a politiku, tedy to, co se bude týkat i nás.

Rád bych se všech těchto Jásalů zeptal, co nový americký prezident slibuje, že pro nás bude dobré? Já zatím slyšel o tom, že ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin po zvolení. Čas tedy běží.

Dále jsem slyšel, že chce zavést nová cla, což poškodí evropské automobilky a potažmo i evropský průmysl. Vnímají tito Jásalové, že jsme s tím hospodářsky velmi svázáni a postihne to tudíž i nás?

Trump bude tlačit na zvýšení vojenských rozpočtů zemí NATO. To považuji za prospěšné. Jak to ale jde dohromady s odmítáním amerických stíhaček F35 ze strany Jásalů?

Trump otevřeně podporoval brexit a naznačoval, že by i jiné státy měly mít možnost rozhodnout se o vystoupení z EU, pokud jim členství nepřináší výhody. Jakoby tu možnost neměly, ale to je vedlejší. EU vnímal jako „ekonomického soupeře“ Spojených států a více podporoval bilaterální dohody s jednotlivými státy než dohodu s EU jako celkem. To je ale přesně politika Ruska, kterému vadí jakákoliv společná činnost evropských zemí, ať už obranná, nebo hospodářská a neváhá kvůli tomu rozvracet kdeco. Malý se totiž pokoří snáze, než velký celek. To je už prahistorie.

Našlo by se toho víc. Ale nezaznamenal jsem nic, co by nám v rámci Trumpových předvolebních slibů mělo opravdu nějak pomoci.

Takže o co všem těmto Jásalům a opozici jde? Natřít to domácím politickým soupeřům, nebo o Českou republiku?