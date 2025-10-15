Naprosto jasní adepti na letošní státní vyznamenání
Jako prvního bych dal Tomia Okamuru. Ministrem ještě ani nebyl jmenován a už se poroučel okamžitě poté, co zveřejnil svůj program na tomto vládním postu, tedy vyhození policejního ředitele. Délku svého mandátu tak dostal dokonce do záporných čísel.
Filip Turek je další adept svou roztomilostí. Jeho zatloukání nemá chybu. Posuďte sami: Ty posty jsou podvrh, nepsal jsem je …. podáváme na Deník N trestní oznámení …. byla to mladická nerozvážnost …. napsali to mým jménem neznámé osoby, kterým jsem v hospodě půjčil svůj odemknutý mobil... Tím dle mého názoru překonává i již legendární větu našeho nejmenovaného fotbalového reprezentanta, který byl na večírku načapán s lehkými děvami aby následně tvrdil, že tam žádné společnice nebyly a ta suma za ně taky nesedí.
Ocenění si zaslouží i náš bývalý moudrý prezident Miloš Zeman. Jeho časté virózy, nejednou i v přímých televizních přenosech, na jeho zdraví zjevně nezanechávají žádnou stopu. Ocenění za boj proti návykovým látkám by asi bylo zasloužené.
Daniel Sterzik, přezdívaný též Vidlák. Poté co se jeho koalice, nekoalice všech pokrokových levicových myslitelů nedostala do parlamentu, uveřejnil prosbu o pomoc: „Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. Už to nebude podpora na benzin pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzin i úhradu elektriky.“ Myslím, že smělostí, dosahem, ale i naivností, překonal všechny žebráky v České republice.
Předpokládám, že ocenění si zaslouží i organizace. Zde bych vyzdvihl hnutí ANO, které se chystá sestavit vládu i s SPD Tomia Okamury. Je potřeba ocenit celý kolektiv, neboť to není práce jednoho muže. Cenu bych udělil v kategorii dokonalý obrat. Posuďte sami jejich dřívější výroky:
Předseda Andrej Babiš pro Novinky na adresu Tomia Okamury: „Nedokážu si představit s ním být v koalici, spolupracovat mohl i teď v rámci opozice, místo toho ale neustále utočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo. Kromě toho chce vystoupit z NATO a Evropské unie a na tom se s ním určitě neshodneme.“
Na ČT se vyjádřila šéfka šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Já bych s Tomio Okamurou ve vládě určitě neseděla. Myslím, že tento názor začíná probublávat celým poslaneckým klubem i vedením ANO, protože on se opakovaně trefuje do hnutí ANO, naposled v sobotu na jejich sjezdu.“
Klára Dostálová: „...neumím představit, že by hnutí ANO spolupracovalo s takovouto stranou.“
Alena Schillerová ještě jednou letos: „Nikdy v žádném případě, nikdy nebudeme vládnout s SPD. Já bych byla ta první, kdo by z takové vlády odešel, to slibuji!“
Místopředseda ANO Karel Havlíček: „Nemusíte mít strach, nikdy společně s SPD do vlády nepůjdeme.“
Budoucí ministr Aleš Juchelka ještě 01.10.2025: „Opravdu s SPD do vlády nikdy!“
A možná bych ocenil i všechny naše voliče za zodpovědnou, ale především veselou, volbu do Poslanecké sněmovny.
Tomáš Flaška
Milý voliči, vhodil jsi to, tak zase čtyři roky jen koukej
Hrátky některých z nově zvolených poslanců jsou přinejmenším pozoruhodné. Je to jakoby říkali, vy jste nás tam posunuli a teď už nám do toho nekecejte.
Tomáš Flaška
Ještě arogantnější než se čekalo
Tomio Okamura ještě nedostal žádnou funkci v nové vládě, nebo parlamentu, ale už nám vysvětlil, jak budou nové pořádky fungovat.
Tomáš Flaška
Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky.
Národ rozhodl, je nutno to akceptovat a pogratulovat vítězům. Na druhé straně je poněkud pod úrovní vysmívat se poraženým.
Tomáš Flaška
Ach ty firmy a ten jazyk
Firmy se snaží zatajit svůj původ a také se nehlásí k tradičnímu názvu. Někdy mu dokonce dávají jiné vysvětlení. Pojďme trochu odlehčit předvolební nervozitu.
Tomáš Flaška
Víš, koho budeš volit?
Položte tu otázku ve vašem okolí tomu, kdo tvrdí, že je politikou zklamán, že ho zklamala vláda, opozice, že jsou všichni stejní šašci apod.
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
