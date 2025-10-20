Nakoupili si pohlaváři ANO již naslouchátka?
V březnu 2024 šli zástupci ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová jednat s prezidentem republiky o důchodech. Výsledkem jednání bylo mimo jiné to, že se zvýší věk odchodu do důchodu. Tak schůzku interpretoval prezident Petr Pavel a tak to bylo i v zápise. „Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat. To je naprosto nezbytný parametr,“ sdělil 28.03.2024 Petr Pavel. Čtyři dny jeho slova nikdo nezpochybnil. Bylo pouze upřesňováno, že se musí prohlédnout parametry, analýzy, demografie … .
02.04.2024 se vrátil předseda hnutí ANO Andrej Babiš (nevím odkud) a rovnou do toho hodil totálně vidle: „Hnutí ANO nikdy nesouhlasilo se zvýšením věku odchodu do důchodu, ani dnes nesouhlasí a ani nikdy nebude.“ Zjevně zapomněl, že do své knihy, O čem sním když náhodou spím, nutnost zvyšování věku odchodu do důchodu zanesl.
Aby Alena Schillerová a Karel Havlíček nevypadali poněkud směšně, že jen poslouchají šéfa a nemají vlastní hlavu, tak začal kolotoč výmluv. Nejdříve Alena Schillerová řekla, že nechtěla být nezdvořilá a rovnou říci, že prezident lže.
Karel Havlíček řekl, že zápis byl dojednaný, ale oni s ním pak nesouhlasili a do zápisu již nebyl jejich nesouhlas vložen.
A celé to korunovala poslankyně ANO Balaštíková, která nám sdělila, že na Hradě byla špatná akustika. Časopis Dikobraz by to svého času nevymyslel lépe.
A teď se začíná jednat o programu budoucí vlády a Andrej Babiš odjel na dovolenou. Jednání zase vedou za ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Něco se upeče, uveřejní, Andrej Babiš po návratu třeba vyhodnotí, že něco z toho by se veřejnosti nemuselo líbit, a ….. asi se to rozjede nanovo a dozvíme se, že ani tentokrát ta akustika nebyla v nejlepším pořádku.
Jenom si říkám, že opakovaný vtip není vtipem, tak doufám, že případně přijdou zase s jiným, vtipnějším, vysvětlením.
Tomáš Flaška
