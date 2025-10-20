Nakoupili si pohlaváři ANO již naslouchátka?

Nebo doufají, že tentokrát bude akustika v jednací síni dobrá? Vzpomeňme si na jednání o důchodech s prezidentem. Momentální situace je úplně stejná. To je ale určitě jen náhoda, že ANO?

V březnu 2024 šli zástupci ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová jednat s prezidentem republiky o důchodech. Výsledkem jednání bylo mimo jiné to, že se zvýší věk odchodu do důchodu. Tak schůzku interpretoval prezident Petr Pavel a tak to bylo i v zápise. „Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat. To je naprosto nezbytný parametr,“ sdělil 28.03.2024 Petr Pavel. Čtyři dny jeho slova nikdo nezpochybnil. Bylo pouze upřesňováno, že se musí prohlédnout parametry, analýzy, demografie … .

02.04.2024 se vrátil předseda hnutí ANO Andrej Babiš (nevím odkud) a rovnou do toho hodil totálně vidle: „Hnutí ANO nikdy nesouhlasilo se zvýšením věku odchodu do důchodu, ani dnes nesouhlasí a ani nikdy nebude.“ Zjevně zapomněl, že do své knihy, O čem sním když náhodou spím, nutnost zvyšování věku odchodu do důchodu zanesl.

www.pixabay.com

Aby Alena Schillerová a Karel Havlíček nevypadali poněkud směšně, že jen poslouchají šéfa a nemají vlastní hlavu, tak začal kolotoč výmluv. Nejdříve Alena Schillerová řekla, že nechtěla být nezdvořilá a rovnou říci, že prezident lže.

Karel Havlíček řekl, že zápis byl dojednaný, ale oni s ním pak nesouhlasili a do zápisu již nebyl jejich nesouhlas vložen.

A celé to korunovala poslankyně ANO Balaštíková, která nám sdělila, že na Hradě byla špatná akustika. Časopis Dikobraz by to svého času nevymyslel lépe.

A teď se začíná jednat o programu budoucí vlády a Andrej Babiš odjel na dovolenou. Jednání zase vedou za ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Něco se upeče, uveřejní, Andrej Babiš po návratu třeba vyhodnotí, že něco z toho by se veřejnosti nemuselo líbit, a ….. asi se to rozjede nanovo a dozvíme se, že ani tentokrát ta akustika nebyla v nejlepším pořádku.

Jenom si říkám, že opakovaný vtip není vtipem, tak doufám, že případně přijdou zase s jiným, vtipnějším, vysvětlením.

Autor: Tomáš Flaška | pondělí 20.10.2025 18:11 | karma článku: 7,44 | přečteno: 83x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1455
  • Celková karma 26,74
  • Průměrná čtenost 2876x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

