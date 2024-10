Na skok v Aténách

Doslova a do písmene. Poskočení letadlem, léto i na konci října a vynikající gastronomie. Co si přát více?

Atény jsou hlavním městem Řecka. I s přístavem Pireus mají asi 4 miliony obyvatel. Přesto (fajnšmekři odpustí) na památkách nemají tolik, co mnohá jiná evropská města. Dva dny se mi proto jeví tak akorát.

Historicky o tom žádná. To jsme se učili už na základce. Takže to začíná už tak před 2500 lety. Ale my začneme moderně – letadlem.

Nový Boeing B787 Dreamliner vzbudil mou zvědavost. Tím jsem ještě neletěl, ale název sliboval zážitek. Myslel jsem si, že displej u každé sedačky, více místa, vnější kamery. Nic z toho nebylo. Spíše je to taková konzerva na několik set cestujících. Ani centrální obrazovka s údaji o letu, jako u mnoha mnohem starších letadel, tu nebyla. A tak dream spočíval jen v tom, že se nám měnily barvy osvětlení interiéru a okénka místo roletky měla elektronické zatmavování. Bohužel i s možností centrálního ovládání. Tak nám posádka za letu udělala v letadle přes den noc a ven jste neviděli. Asi jste měli spát a neotravovat palubní personál.

Budiž. Přistáli jsme do neuvěřitelných 25 stupňů. Naštěstí jsem s tím počítal a tak jsem rovnou letěl v kraťasech. Takže metro, ubytovat se a vzpamatovat se z letu. Naštěstí bydlíme v neturistické oblasti a tak hospody jsou o třetinu levnější než v centru a hlavně řecká kuchyně má co nabídnout.

Další den nás už čeká jen sluníčko a léto. A to nejdůležitější tady – Akropole. Ve svém původním názvu je to něco jako opevněné návrší starověkých řeckých měst. Ta v Aténách je asi nejznámější na světě a začala se budovat již ve 13. století před naším letopočtem!

Od roku 1987 je pak na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Uvnitř najdete hlavní chrám Parthenón z let 447-438 př.n.l. a druhý největší chrám Erechtheion z podobné doby.

Pod skalním masivem najdete divadlo Dionýsia Eleuthera. Ze shora je samozřejmě nádherný výhled na město. Ale hlavně si u vchodu (a východu) gratulujeme, že nemusíme stát frontu u pokladny, že jsme si vstup vyřídili dopředu elektronicky.

Je čas sestoupit dolů a projít se čtvrtí Plaka. Krámky jsou více než zajímavé (na snínku je vše z korku) a atmosféra stylová. A národními vlajkami nešetří. Kam se hrabe Švýcarsko, o nás nemluvě.

Je čas zajet si metrem do Pirea. Bez tohoto přístavu by to nebylo ono. Metro má tři linky a je vidět, že stanice jsou staré i moderní. Prostě se vyvíjí, podobně jako u nás.

V přístavu nečekejte romantiku s hospůdkami. Je to čistě komerční záležitost s množstvím trajektových společností. Ale stačí popojít pár set metrů, nebo se svézt kousek tramvají, a máte dokonce příjemné plážičky.

A je čas zakončit den zase v nějaké hospůdce. Pozoruhodný je tu způsob čepování piva. Půllitry se zásadně tahají z mrazáku. A přehánějí to. Pivo občas trochu namrzne (viz foto). A neznají Čechy. Po pár rundách jim došly mražené půllitry. Museli jsme je uklidnit, že i ty vypláchnuté studenou vodou jsou v pořádku.

Omlouvám se, ale fotky na výšku místní editor otočí na ležato a já nějak neumím v místním editoru je otočit zpět.

Další den zahájíme výjezdem lanovkou (to je něco jako lanovka na Petřín, ale celá pod zemí) na horu Lukavitos. Je to protisvah Akropole a taky je odtud na ní nádherný výhled.

Nahoře je kostelík sv. Jiřího a když se podíváte opačným směrem, tak vidíte, že Řekové navazují na svou antickou tradici a staví dnes divadla pod širým nebem v podobném stylu. Akorát ten stavební materiál je kovový. Nebo o 90° doprava a vidíte stadion Panathenaic připomínající strověké arény.

Po obědě pak navštívíme Agoru. V hlavní budově obdivujete neuvěřitelné detaily sochařských obličejů staré opět několik tisíciletí.

Uvnitř areálu najdete dále kostel z 11. století.

Odtud obdivujete výhled na Akropoli.

Ale to nejpodstatnější je tu Chrám Théseion-Héfaisteion. Tento chrám je zasvěcen bohu Héfaistovi a ochránkyni města, bohyni Athéně. Byl vybudován roku 449 př. n. l. a je dnes nejzachovalejším antickým chrámem vůbec.

Blíží se večer. Posedíme poblíž stanice metra Monastiraki, kde je jedna hospůdka vedle druhé a všechny mají výhled na osvětlenou Akropoli.

A je to. Ráno budíček ve 3, vlak na letiště ve 04:15 a letadlo domů v půl osmé.