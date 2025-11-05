Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). A není snad jediná
Asi to považuje za drzost, když to pranýřuje.
Do parlamentu se tentokrát dostalo poměrně dost velmi mladých lidí. Jde o lidi nezatížené stereotypy. Matěj Hlavatý zkušenosti určitě má. Jak všichni víme, mladá generace žije hlavně na sítích a lajky miluje nade vše. A určitě má i jiné zkušenosti. Ale hlavně nemá určitě zkostnatělé myšlení. Vezměte si kam upadly takové osobnosti jako Václav Klaus, či Miloš Zeman. A kam směřují mnozí další, momentálně sedící v Poslanecké sněmovně. Umění je totiž vědět, kdy přestat. A je jedno na které straně politického spektra. Mladý svěží vítr je přesně to, co potřebujeme.
Nejmladší poslankyni je 21 let!? Kdo může dát na kandidátku člověka v tomto věku? To je samozřejmě génius. Je potřeba ty zatuchlé kouty naší politiky osvěžit čerstvým větrem. Já samozřejmě nesleduji žádné populární sítě, ale ti, co je sledují, budou brzy zahlceni příspěvky našich mladých poslanců. Ale politika není o lajcích a měla by vyžadovat od poslanců jisté životní zkušenosti. Zkušenosti ze školní docházky jsou též i zkušenosti z opravdového života. Není potřeba se tak uvědoměle ptát: A on co, dokázal? Co udělal? Kolega Kříž má jistě na mysli, že mu chybí ona uctívaná Vysoká škola života. Zaplať pánbůh, dodávám.
Politici pětikolky měli viditelně z čeho vybírat. A mladí lidé bez zátěže minulosti jsou dobrým příslibem do budoucna. Ale jak říkají Angličané, výjimka potvrzuje pravidlo. Toho se zřejmě zalekla šestikolka a mladých se bojí natolik, že je pro jistotu ani nenominovali.
Rozmohl se nám tu další nepěkný nešvar. Jeden méně intelektuálně vyspělý bloger kritizuje jiné diskutující, nebo blogery, ale diskusi neotvírá. Jak ubohé! Proto zde diskusi nechávám otevřenou, ať se zde případně může vyjádřit, pokud má odvahu.
