Musím uznat, že voliči současné vlády neudělali tak špatnou volbu
Nebudu připomínat předvolební sliby ANO, Motoristů a SPD. Ale podívejme se na první skutky, které už nastaly.
Muniční iniciativa bude pokračovat. Sice bez našich peněz, ale koordinovat a řídit jí budeme dále. My do ní stejně moc nesypali, ale naše firmy na tom slušně vydělaly. Proto zbrojař Strnad tak vězí premiérovi v žaludku. Jak může být bohatší než on sám? Kdo to kdy viděl, že?
Prezident Donald (Trump nebo Kačer?) poslal premiérovi vroucí gratulaci ke jmenování a nezapomněl zmínit, že stíhačky F35 jsou skvělý projekt. Od té doby se o zrušení koupě už nemluví.
Migranti nějak zázračně po volbách přestali hrozit, hlavně ti chirurgové z dovozu. Vláda proto už ví, že bude potřeba nová pracovní síla a hovoří o podpoře migrace.
Jedno z největších zel minulé vlády – zákon o neoprávněné činnosti pro cizí mocnost, již není takové zlo, které se musí odstranit. Ten zákon znemožňuje činnost ruských a čínských služeb a vlivových organizací u nás. Ale původní záměr současné vlády byl ten zákon zrušit, musí se přeci dělat politika všech azimutů. Na dotaz, kdy se tak stane, premiér odvětil: „Ohledně toho zákona, co se ptáte, nemám informaci, my to teď neřešíme, není to na stole a uvidíme.“
Paní ministryně financí zřejmě sestaví rozpočet s obrovským schodkem, větším než za minulé vlády. Ale na vině bude samozřejmě ta minulá vláda. Stejně ten Stanjura musel být génius když dokázal nakukat současné koalici ať zruší poplatky za obnovitelné zdroje a zvýší tak schodek o 17 miliard. Podrazák jeden proradný!
Musím říci, že mě v mnoha ohledech zatím vláda mile překvapuje. Sice ne ve všech, ale člověk také nemůže mít vše. Ale fakt voliči současné vlády, díky. Přeci jen jste neměli tak špatnou ruku. A když k tomu připočtu ještě všechny ty kabarety kolem jmenování, sestavování, prohlášení, popírání, zapírání, zákazech mluvit a trafikách, tak i díky za zábavu.
A to ta největší legrace teprve přijde. Stanovy hnutí ANO přeci hovoří (nebo přinejmenším hovořily) jasně – trestně stíhaný poslanec se má sám vydat ke stíhání. Je tam i nějaká poznámka pod čarou, pro které pohlaváry to neplatí a odkud se už ti ostatní považují za kompars?
Tomáš Flaška
