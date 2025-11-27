Moc úsměvné s tím rozpočtem
Andrej Babiš:
7. říjen 2025 (úterý): „Rozpočet na rok 2026 bude možná muset mít vyšší schodek než plánovaných 286 miliard. Chybí až 60 miliard.“
8. říjen 2025 (středa): „V rozpočtu na příští rok chybí až 80 miliard korun, neobsahuje údajně ani všechny mandatorní výdaje.“
10. říjen 2025 (pátek): „Ne, já jsem řekl, že ten navržený rozpočet... může být až 350 miliard.“
17. říjen 2025 (pátek): „ANO nechce zvyšovat schodek státního rozpočtu na příští rok... Nebudeme měnit ani schodek.“
17. říjen 2025: Video, čas cca 1 minuta: „My vás nepotřebujeme k tomu rozpočtu. My ho máme hotový, předělaný.“
Alena Schilerová:
7. září 2025: „Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování... na počátku roku by stát hospodařil v rozpočtovém provizoriu.“
16. listopad 2025: „Peníze chybí všude. Deficit rozpočtu může růst.“
26. listopad 2025: „Rozpočet se nedá opravit. Musí ho udělat naše vláda... Jeho návrh je fiktivní dokument.“
Karel Havlíček:
26. listopad 2025: „To je ten důvod, proč my v tuto chvíli nemáme náš rozpočet v šuplíku,…“ Zdroj.
Připomeňme si jeden z mnoha výroků Andreje Babiše o lhaní, tento je z března letošního roku: „Pane Fialo, vy jste lhal o všem, vy jste absolutně nedůvěryhodný, zradil jste i vlastní voliče a já nechápu, kdo by vám ještě mohl věřit. Asi nikdo.“
Nejsou ti členové budoucí vlády národní imunity k popukání?
Tomáš Flaška
Malý podzimní výlet do Sofie
Letadlem za teplem. A za nepoznaným. Prodloužený víkend 17. listopadu k tomu byl jako stvořený. I počasí vyšlo.
Tomáš Flaška
Kéž by se to za Babiše povedlo
Slyšíme mnohé. Ti co dříve neunesli porážku ve volbách a tvrdili, že volby rozhodl Rychetský, dnes tvrdí, že ostatní neunesli porážku ve volbách. Nejsou k popukání?
Tomáš Flaška
Andrejko, nebuď hlupák
Zvolili jsme tě, vyhrál jsi a je jedno, jestli tě nějaký soud odsoudil nebo ne. My tě prostě chceme, tak nám dělej premiéra.
Tomáš Flaška
Slavme dnes všichni a pískejme si jak chceme
To je zase moralizování, že se nemá na dnešní politiky ve státní svátek pískat. A nejlepší je, že takto moralizují ti, kteří své odpůrce nejradši označují pohrdlivě za morální majáky.
Tomáš Flaška
Cirkusové vládní panoptikum
Nezlobte se na mě, ale tohle by nevymyslel ani Kafka. Ale spíše to ukazuje, že jsme národ Švejků a máme smysl pro humor.
