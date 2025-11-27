Moc úsměvné s tím rozpočtem

Stačí si chronologicky seřadit výroky funkcionářů ANO ohledně státního rozpočtu na rok 2026 a už nemusíte nic nového vymýšlet.

Andrej Babiš:

7. říjen 2025 (úterý): „Rozpočet na rok 2026 bude možná muset mít vyšší schodek než plánovaných 286 miliard. Chybí až 60 miliard.“

8. říjen 2025 (středa): „V rozpočtu na příští rok chybí až 80 miliard korun, neobsahuje údajně ani všechny mandatorní výdaje.“

10. říjen 2025 (pátek): „Ne, já jsem řekl, že ten navržený rozpočet... může být až 350 miliard.“

17. říjen 2025 (pátek): „ANO nechce zvyšovat schodek státního rozpočtu na příští rok... Nebudeme měnit ani schodek.“

17. říjen 2025: Video, čas cca 1 minuta: „My vás nepotřebujeme k tomu rozpočtu. My ho máme hotový, předělaný.“

Alena Schilerová:

7. září 2025: „Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování... na počátku roku by stát hospodařil v rozpočtovém provizoriu.“

16. listopad 2025: „Peníze chybí všude. Deficit rozpočtu může růst.“

26. listopad 2025: „Rozpočet se nedá opravit. Musí ho udělat naše vláda... Jeho návrh je fiktivní dokument.“

Karel Havlíček:

26. listopad 2025: „To je ten důvod, proč my v tuto chvíli nemáme náš rozpočet v šuplíku,…“ Zdroj.

www.pixabay.com

Připomeňme si jeden z mnoha výroků Andreje Babiše o lhaní, tento je z března letošního roku: „Pane Fialo, vy jste lhal o všem, vy jste absolutně nedůvěryhodný, zradil jste i vlastní voliče a já nechápu, kdo by vám ještě mohl věřit. Asi nikdo.“

Nejsou ti členové budoucí vlády národní imunity k popukání?

Autor: Tomáš Flaška | čtvrtek 27.11.2025 6:04 | karma článku: 13,50 | přečteno: 165x

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

