Mládeži, nesaháte nám ani po kotníky
Bohužel to neříkají mnozí politici, které bych označil za staré konzervy. Například premiér Babiš: „Já vás naučím, jak běží život. Já vám to vysvětlím.“ Tak reagoval při interpelacích ve Sněmovně ohledně jeho střetu zájmů.
Nebo další koaliční hvězda předseda strany PRO Jindřich Rajchl: „Mít takové sebevědomí, abych v pátém ročníku, případně s čerstvě zaschlým diplomem kritizoval paní profesorku Válkovou nebo paní Veseckou – klobouk dolů, přátelé. Musím říct, že máte takový jednotící charakterový zvyk: vaše sebevědomí výrazně převyšuje vaše znalosti.“
Ostatně i v mnohých internetových diskusích sebevědomí absolventi školy života podobnými výroky nešetří. Např. (nebudu jmenovat): „Až dospějete, zjistíte, že vpřed člověka neposouvá….“
Myslím, že mnozí vidí ty dinosaury na naší politické scéně a podle toho i vypadá důvěra v politiku. Změna je prostě nutná a mladá krev ji může přinést. A pokud ta změna zazní, je jasné že konzervy budou hledat výmluvy v nezralém věku oponenta. Věcné argumenty totiž nemají.
Uvědomme si dvě věci.
První je, že mladí toho kolikrát vědí a umí víc než my, konzervy. Mluvím z vlastní zkušenosti. A pokud si myslíte, že jste v něčem chytřejší, tak to může být jen váš individuální dojem.
A druhá je ta, že tato zem bude za pár let patřit jim a už ne nám, strýcům od piva a zastáncům „zdravého rozumu“, kteří mají tu drzost, že chtějí rozhodovat o věcech které nastanou v době kdy tu už nebudou.
Tady narážím třeba na stanovení věku odchodu do důchodu. O tomto by snad měli mít právo hlasovat jen lidé, kteří jsou toho mladšího věku a jichž se to dotkne. A k těm tedy rozhodně nepatří třeba Andrej Babiš, kterému je dnes už přes sedmdesát.
Takže si to vysmívání se mládeži strčte za klobouk. Prostě jste zmrzli ve své době a myslíte si, že jste jedničky. Ve skutečnosti jste něco jako to, co leží už sto let v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě.
Tomáš Flaška
Severokorejský ministr v naší vládě
Schopnosti ministra dopravy Ivana Bednárika (navržený SPD) překonávají možná i schopnosti severokorejského vůdce Kim Čong-una. Posuďte sami.
Tomáš Flaška
Mikromanagement zbídačelých českých cestovatelů
Vláda, musím uznat, dokazuje každým dnem svou pověst sboru snaživých komiků. Naposledy v souvislosti s íránskou krizí.
Tomáš Flaška
1938, 1948, 1968. Jaké byly rozdíly?
Magická osmička na konci letopočtů 20. století se do našich dějin navždy smutně vepsala. Bude pokračování?
Tomáš Flaška
Kdo všechno hodil Ukrajinu přes palubu, a proč
Dnes jsou to čtyři roky, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Válčí tam již déle, než válčila za 2. světové války, postoupila podstatně méně.
Tomáš Flaška
Jak to tedy u nás je s tou nezávislou justicí?
Velmi, velmi zajímavě. Stačí si chronologicky sestavit vyjádření Andreje Babiše v kauze Ptačí hnízdo a nestačíte se smíchy za břicho popadat.
