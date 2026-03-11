Mládeži, nesaháte nám ani po kotníky

Do Poslanecké sněmovny se loni dostalo nebývalé množství mladých lidí a je jedno z jakých stran. Snad konečně svěží závan.

Bohužel to neříkají mnozí politici, které bych označil za staré konzervy. Například premiér Babiš: „Já vás naučím, jak běží život. Já vám to vysvětlím.“ Tak reagoval při interpelacích ve Sněmovně ohledně jeho střetu zájmů.

Nebo další koaliční hvězda předseda strany PRO Jindřich Rajchl: „Mít takové sebevědomí, abych v pátém ročníku, případně s čerstvě zaschlým diplomem kritizoval paní profesorku Válkovou nebo paní Veseckou – klobouk dolů, přátelé. Musím říct, že máte takový jednotící charakterový zvyk: vaše sebevědomí výrazně převyšuje vaše znalosti.“

Ostatně i v mnohých internetových diskusích sebevědomí absolventi školy života podobnými výroky nešetří. Např. (nebudu jmenovat): „Až dospějete, zjistíte, že vpřed člověka neposouvá….“

Myslím, že mnozí vidí ty dinosaury na naší politické scéně a podle toho i vypadá důvěra v politiku. Změna je prostě nutná a mladá krev ji může přinést. A pokud ta změna zazní, je jasné že konzervy budou hledat výmluvy v nezralém věku oponenta. Věcné argumenty totiž nemají.

Uvědomme si dvě věci.

První je, že mladí toho kolikrát vědí a umí víc než my, konzervy. Mluvím z vlastní zkušenosti. A pokud si myslíte, že jste v něčem chytřejší, tak to může být jen váš individuální dojem.

A druhá je ta, že tato zem bude za pár let patřit jim a už ne nám, strýcům od piva a zastáncům „zdravého rozumu“, kteří mají tu drzost, že chtějí rozhodovat o věcech které nastanou v době kdy tu už nebudou.

Tady narážím třeba na stanovení věku odchodu do důchodu. O tomto by snad měli mít právo hlasovat jen lidé, kteří jsou toho mladšího věku a jichž se to dotkne. A k těm tedy rozhodně nepatří třeba Andrej Babiš, kterému je dnes už přes sedmdesát.

Staří poslanci vysmívající se mladým – www.gemini.com

Takže si to vysmívání se mládeži strčte za klobouk. Prostě jste zmrzli ve své době a myslíte si, že jste jedničky. Ve skutečnosti jste něco jako to, co leží už sto let v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě.

Autor: Tomáš Flaška | středa 11.3.2026 8:10 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1496
  • Celková karma 31,40
  • Průměrná čtenost 2842x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

