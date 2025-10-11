Milý voliči, vhodil jsi to, tak zase čtyři roky jen koukej
V Olomouckém kraji byl lídr kandidátky pirátů Martin Šmída přeskočen druhou na kandidátce Šárkou Kučerovou. Prostě došlo k vykroužkování. Jinými slovy voliči Pirátů řekli, že si tam p. Kučerovou přejí spíše než pana Šmída. Co je na tom k nepochopení?
Nicméně paní Kučerová odstoupila z osobních důvodů a nakonec ve Sněmovně zasedne Martin Šmíd. Nechci p. Kučerové sahat do svědomí, ale ty osobní důvody nebyly známy před volbami? Může se stát, že v rodině dojde k náhlé nemoci, nebo nabídka pracovního místa, která se neodmítá, nebo ... nevím. Těch osobních důvodů, které nastanou tak náhle, mě moc nenapadá.
To v Ústeckém kraji je to o něčem jiném. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec se nechal zapsat na poslední, jasně nevolitelné, místo kandidátky ANO. Jen tak mimochodem, to je ten, který po znečištění řeky Bečvy okamžitě věděl, že za to nemůže firma patřící do holdingu Andreje Babiše. Prostě se domníval, že jeho jméno je tak oblíbené, že to kandidátce dodá váhu. A nemýlil se. Voliči ANO ho vykroužkovali a poslali do Sněmovny. Je u nich prostě dobře zapsán a projevili tak svou vůli. A co se následně nestalo? Pan Brabec prohlásil, že do Sněmovny nechce, že zůstane hejtmanem a své místo přenechal náhradníkovi. Jinými slovy: Proč jste tak naivní a kroužkovali jste mě? Já tam stejně nechci. To jste tak hloupí, že vám to nedošlo?
Kdybych chtěl být trochu peprný, tak bych řekl, že obě strany si se svými voliči jaksi vyčišťují vyměšovací otvor.
Tomáš Flaška
Ještě arogantnější než se čekalo
Tomio Okamura ještě nedostal žádnou funkci v nové vládě, nebo parlamentu, ale už nám vysvětlil, jak budou nové pořádky fungovat.
Tomáš Flaška
Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky.
Národ rozhodl, je nutno to akceptovat a pogratulovat vítězům. Na druhé straně je poněkud pod úrovní vysmívat se poraženým.
Tomáš Flaška
Ach ty firmy a ten jazyk
Firmy se snaží zatajit svůj původ a také se nehlásí k tradičnímu názvu. Někdy mu dokonce dávají jiné vysvětlení. Pojďme trochu odlehčit předvolební nervozitu.
Tomáš Flaška
Víš, koho budeš volit?
Položte tu otázku ve vašem okolí tomu, kdo tvrdí, že je politikou zklamán, že ho zklamala vláda, opozice, že jsou všichni stejní šašci apod.
Tomáš Flaška
Co s houbama?
Dva tipy, jak s nimi, v této momentálně vydařené sezóně, naložit. A není to nic složitého. Chuťově ale excelentní.
