Lžete, lžete a zase lžete
Moc úsměvné. Tentýž Tomio Okamura totiž stále dokola tvrdí, že nejde o ovládnutí těchto dvou veřejnoprávních institucí, ale pouze o změnu jejich financování. A také tentýž Tomio Okamura k tématice prohlásil: „Je to tak neuvěřitelně sprosté a nemorální platit za něco, co nepoužívám, a co navíc pracuje proti mým zájmům, proti zájmům mojí země a mého národa.“
Pokud je tento pravdomluvec Tomio Okamura přesvědčen o tom, co říká, proč tedy navrhuje jenom změnu financování a nikoliv zrušení těchto institucí? On nejen, že lže, on to ještě naprosto nepokrytě vytrubuje do éteru a má tu neomalenost jiné osočovat ze lží.
Ovšem jeho intelekt jde ještě dál. Na námitku, že se o sumu na financování ČT a ČRo zvýší schodek státního rozpočtu má velmi jednoduchou odpověď: „Určitě to nepůjde na úkor schodku rozpočtu. Mám informace, že v rozpočtových rezervách máme určitý prostor podle toho, kdy nový systém začne fungovat. Jsme na to interně připraveni.“
To je ekonomicky geniální asi jako vožení plyšáků do Evropy. A ty rezervy jsou určeny na co? Na co tedy nebudou peníze v rezervě, když se využijí na placení koncesionářských poplatků? A pokud by tam ty peníze v rezervě nebyly, nemohl být o to nižší plánovaný schodek rozpočtu? Tohle všechno si snad domyslí a spočítá i žák páté třídy. Tomio Okamura je ale buď hloupější než onen žák, nebo za tak „chytré“ považuje své voliče, ke kterým toto sdělení směřoval.
Pokud to zacáluje rozpočet, tak se prostě jen zvyšuje zadlužení, úroky z něj a suma na obsluhu tohoto dluhu. Tvrzení, že to tudíž budou platit jen ekonomicky činní, ale nikoliv důchodci, je sice pravdivé, ale až to (finance) jednou praskne, tak dojde ke zkrouhnutí důchodů. A to velmi bolestivému. A nakonec to stejně nejvíce odnesou ti, co mají intelektuální úroveň toho žáka páté třídy a co to dnes Tomiovi Okamurovi baští. Protože oni jiné zdroje neměli, nemají a nebudou mít. Na to jsou prostě moc hloupí.
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